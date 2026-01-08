Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στην Ελλάδα και έχουν απλωθεί σε πολλά επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας, κάτι το οποίο φαίνεται και στον πληθωρισμό, όπως αποτυπώθηκε στα χθεσινά στοιχεία της Eurostat.

Η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» ανατιμήθηκε κατά 34,38% από τον Μάιο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2025

Ο πληθωρισμός και κατ’ επέκταση η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας, απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών. Τόσο τα τρόφιμα όσο και η στέγαση παραμένουν οι βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, μετά από περίπου 4,5 χρόνια ακρίβειας στη χώρα μας.

Το παραπάνω καταγράφεται και από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία δείχνουν την ανοδική πορεία των τιμών από τον Μάιο του 2021, οπότε και ξεκίνησαν οι πληθωριστικές πιέσεις μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, οι προβλέψεις για φέτος κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι διότι ακόμη και οι πιο αισιόδοξες τοποθετούν τον πληθωρισμό πάνω από 2%, ήτοι άνω του ορίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Με βάση επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε πρόσφατα ο ΟΤ, η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» ανατιμήθηκε κατά 34,38% από τον Μάιο του 2021 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, οπότε και υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάιος του 2021 ήταν ο πρώτος μήνας πληθωρισμού, καθώς επικράτησε εν γένει αποπληθωρισμός μέσα στην πανδημία.

Από κοντά ακολούθησε και η κατηγορία «Ένδυση και Υπόδηση» με ποσοστό 31,31%, κάτι που δικαιολογεί τη μεγάλη στροφή των καταναλωτών προς μεταχειρισμένα είδη.

Πληθωρισμός: Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Πάντως και τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat είναι αρκούντως ανησυχητικά. Ειδικότερα, στο 2,9% διαμορφώθηκε ο εναρμονισμένος ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Δεκέμβριο από 2,8% που ήταν το Νοέμβριο. Συνεπώς, η Ελλάδα…ξαναανοίγει την ψαλίδα με την ευρωζώνη σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.

Μετά από 13 συνεχόμενους μήνες… πτήσεων του ελληνικού πληθωρισμού πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, η εικόνα αντιστράφηκε κατά το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2025, αλλά δυστυχώς επανήλθε στις…εργοστασιακές ρυθμίσεις κατά τον Νοέμβριο αλλά και τον Δεκέμβριο του 2025.

Τι συνέβη όμως κατά τον Δεκέμβριο; Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, επιτάχυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και του καπνού που διαμορφώθηκε τον τελευταίο μήνα του 2025 στο 3,5% από 2,7% που ήταν το Νοέμβριο.

Ο πληθωρισμός υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 4,5% από 4,7% το Νοέμβριο, ενώ πτώση 1% σημειώθηκε σε ετήσια βάση στην ενέργεια, ενώ το Νοέμβριο οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 0,3%. Οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών ήταν στο -0,1% τον Δεκέμβριο από -0,4% το Νοέμβριο.

Ο δομικός ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός (δε συμπεριλαμβάνει τις ευμετάβολες τιμές τροφίμων και ενέργειας) παραμένει σταθερός τον Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο στο 3,2%.

Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2% τον Δεκέμβριο από 2,1% που ήταν το Νοέμβριο. Οι υψηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στις υπηρεσίες (3,4% έναντι 3,5% το Νοέμβριο), στα τρόφιμα, καπνό και αλκοόλ (2,6% από 2,4%) και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,4% έναντι 0,5%), ενώ οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν κατά -1,9% σε ετήσια βάση από πτώση 0,5% που είχαν καταγραφεί το Νοέμβριο.

Οι προβλέψεις

Το βασικό ζήτημα είναι το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.

Οι προβλέψεις για φέτος κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι διότι ακόμη και οι πιο αισιόδοξες τοποθετούν τον πληθωρισμό πάνω από 2%, ήτοι άνω του ορίου που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αγγίξει το 2,1% το 2026, να…ανέβει κατά τι στο 2,2% το 2027 και θα επιταχυνθεί εφάπαξ το 2028 στο 2,5%, καθώς η επίδραση του διευρυμένου συστήματος εμπορίας ρύπων θα ενσωματωθεί στην ενεργειακή συνιστώσα του δείκτη. Η κυβέρνηση προβλέπει πληθωρισμό 2,6% φέτος, 2,2% το 2026 και το 2027.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και βάσει των προβλέψεων του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, έχει υποχωρήσει σημαντικά την περίοδο 2022–2025. Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3% το 2025 και θα μειωθεί περαιτέρω στο 2,2% το 2026, αν και οι πιέσεις παραμένουν έντονες στον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τουρισμό.

Πηγή: ΟΤ