Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που διευρύνει τις ανισότητες και αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Χάνεται η μάχη με την ακρίβεια στην Ελλάδα με το αυξημένο κόστος ζωής να δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών

Η κυβέρνηση, τα τελευταία τρία χρόνια, παρεμβαίνει συχνά πυκνά με «εργαλεία» που έχουν σκοπό την καταπολέμησή της όμως το αποτέλεσμα, αν λάβουμε υπόψη και τα δημοσκοπικά ευρήματα, είναι αμελητέο.

Οι αυξητικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθιστώντας το κόστος του «καλαθιού» δυσβάσταχτο.

Η εξίσωση δεν βγαίνει

Εδώ και χρόνια η Ελλάδα ζει μια παρατεταμένη ιδιότυπη οικονομική ομηρία όπου οι αριθμοί των στατιστικών συγκρούονται βίαια με την ψυχρή αλήθεια της καθημερινότητας. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό, κοινωνικά επικίνδυνο «πάντρεμα» χαμηλών μισθών και ανεξέλεγκτων αυξήσεων τιμών που απειλεί να τινάξει στον αέρα την κοινωνική συνοχή. Η ακρίβεια καλπάζει, τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «γονατίζουν» και η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να αντιστρέψει την κατάσταση για να ξεκολλήσει η… δημοσκοπική της βελόνα.

Τρόφιμα, ενέργεια, κόστος στέγασης

Η εμπειρία των προηγούμενων μηνών και οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι η ακρίβεια αφορά ένα ευρύ φάσμα βασικών αγαθών, διατηρώντας τους ρυθμούς αύξησης σε επίπεδα που προκαλούν ασφυξία στα νοικοκυριά.

Παράλληλα, το κόστος στέγασης και η ενέργεια απορροφούν ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, εντείνοντας το αίσθημα της οικονομικής ανασφάλειας.

Η Kapa Research παρουσίασε τα δέκα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα μέσα στο 2025 καταγράφοντας τις σημαντικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία.

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο: «Σούπερ Μάρκετ»

Η ακρίβεια είναι ο πρωταγωνιστής και έχει ονοματεπώνυμο. Η μάχη της καθημερινότητας κρίνεται στο «ράφι» με τα τρόφιμα και τα είδη σούπερ μάρκετ να τραβούν πάνω τους τα φώτα σε ποσοστό 82%. Ακολουθούν η ηλεκτρική ενέργεια, το ενοίκιο και το κόστος στέγασης.

Η στεγαστική κρίση δεν αφορά τους ιδιοκτήτες

Τα υψηλά ενοίκια δοκιμάζουν τους ενοικιαστές, αλλά οι ιδιοκτήτες αισθάνονται πως η περιουσία τους ανακτά την αξία που είχε χάσει κατά την κρίση.

Οι μισοί εργαζόμενοι αισθάνονται απειλή από το ΑΙ

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία, σε συνδυασμό με το αίσθημα τεχνολογικού αποκλεισμού σημαντικού μέρους της κοινωνίας, επισκιάζουν τα οφέλη της τεχνολογίας.

«Ναι» σε περισσότερο (φιλικό) ψηφιακό κράτος

Ενώ οι πολίτες επιβραβεύουν σε υψηλά ποσοστά την ψηφιακή μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών, αρκετοί εξακολουθούν να «σκοντάφτουν» στη γραφειοκρατία της οθόνης.

Φρένο στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών

Την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των πολιτών που διατηρούσε αντιβιοτικά στο σπίτι για «αυτοθεραπεία» μειώθηκε από 36% σε 22%, με σημαντική πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο στόχαστρο οι μεγάλες τράπεζες

Οι πολίτες καταλογίζουν στις τράπεζες ιδιοτέλεια, ολιγοπωλιακές πρακτικές και αδιαφορία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – επιδοκιμάζονται (αυστηρές) παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Η ενέργεια μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης

Οι πολίτες στηρίζουν θερμά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην ενέργεια (LNG, εξορύξεις), συνδέοντας άμεσα την ενεργειακή στρατηγική της χώρας με την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ευημερία.

Οι ΗΠΑ και πάλι ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας

Το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και οι συμφωνίες στην ενέργεια εδραιώνουν τις ΗΠΑ στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων, καθώς η επιρροή των ευρωπαϊκών δυνάμεων υποχωρεί.

Το ρήγμα πολιτών – πολιτικού συστήματος βαθαίνει

Ως οι αυστηρότεροι κριτές διεθνώς, οι Έλληνες απαξιώνουν το πολιτικό προσωπικό και απαιτούν μεγάλες τομές και ανατροπές.

Κυρίαρχο αίτημα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Έπεται το αίτημα για δικαιοσύνη, ενώ αξιόλογη δυναμική καταγράφει και η ριζοσπαστική τάση της ολικής ανατροπής του συστήματος.