Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Ιανουαρίου 2026 | 22:00

Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που διευρύνει τις ανισότητες και αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Χάνεται η μάχη με την ακρίβεια στην Ελλάδα με το αυξημένο κόστος ζωής να δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών

Η κυβέρνηση, τα τελευταία τρία χρόνια, παρεμβαίνει συχνά πυκνά με «εργαλεία» που έχουν σκοπό την καταπολέμησή της όμως το αποτέλεσμα, αν λάβουμε υπόψη και τα δημοσκοπικά ευρήματα, είναι αμελητέο.

Οι αυξητικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθιστώντας το κόστος του «καλαθιού» δυσβάσταχτο.

Η εξίσωση δεν βγαίνει

Εδώ και χρόνια η Ελλάδα ζει μια παρατεταμένη ιδιότυπη οικονομική ομηρία όπου οι αριθμοί των στατιστικών συγκρούονται βίαια με την ψυχρή αλήθεια της καθημερινότητας. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό, κοινωνικά επικίνδυνο «πάντρεμα» χαμηλών μισθών και ανεξέλεγκτων αυξήσεων τιμών που απειλεί να τινάξει στον αέρα την κοινωνική συνοχή. Η ακρίβεια καλπάζει, τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «γονατίζουν» και η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να αντιστρέψει την κατάσταση για να ξεκολλήσει η… δημοσκοπική της βελόνα.

Τρόφιμα, ενέργεια, κόστος στέγασης

Η εμπειρία των προηγούμενων μηνών και οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι η ακρίβεια αφορά ένα ευρύ φάσμα βασικών αγαθών, διατηρώντας τους ρυθμούς αύξησης σε επίπεδα που προκαλούν ασφυξία στα νοικοκυριά.

Παράλληλα, το κόστος στέγασης και η ενέργεια απορροφούν ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, εντείνοντας το αίσθημα της οικονομικής ανασφάλειας.

Η Kapa Research παρουσίασε τα δέκα σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα μέσα στο 2025 καταγράφοντας τις σημαντικές μεταβολές στην ελληνική κοινωνία.

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο: «Σούπερ Μάρκετ»

Η ακρίβεια είναι ο πρωταγωνιστής και έχει ονοματεπώνυμο. Η μάχη της καθημερινότητας κρίνεται στο «ράφι» με τα τρόφιμα και τα είδη σούπερ μάρκετ να τραβούν πάνω τους τα φώτα σε ποσοστό 82%. Ακολουθούν η ηλεκτρική ενέργεια, το ενοίκιο και το κόστος στέγασης.

Η στεγαστική κρίση δεν αφορά τους ιδιοκτήτες

Τα υψηλά ενοίκια δοκιμάζουν τους ενοικιαστές, αλλά οι ιδιοκτήτες αισθάνονται πως η περιουσία τους ανακτά την αξία που είχε χάσει κατά την κρίση.

Οι μισοί εργαζόμενοι αισθάνονται απειλή από το ΑΙ

Η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία, σε συνδυασμό με το αίσθημα τεχνολογικού αποκλεισμού σημαντικού μέρους της κοινωνίας, επισκιάζουν τα οφέλη της τεχνολογίας.

«Ναι» σε περισσότερο (φιλικό) ψηφιακό κράτος

Ενώ οι πολίτες επιβραβεύουν σε υψηλά ποσοστά την ψηφιακή μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών, αρκετοί εξακολουθούν να «σκοντάφτουν» στη γραφειοκρατία της οθόνης.

Φρένο στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών

Την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των πολιτών που διατηρούσε αντιβιοτικά στο σπίτι για «αυτοθεραπεία» μειώθηκε από 36% σε 22%, με σημαντική πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο στόχαστρο οι μεγάλες τράπεζες

Οι πολίτες καταλογίζουν στις τράπεζες ιδιοτέλεια, ολιγοπωλιακές πρακτικές και αδιαφορία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – επιδοκιμάζονται (αυστηρές) παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Η ενέργεια μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης

Οι πολίτες στηρίζουν θερμά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην ενέργεια (LNG, εξορύξεις), συνδέοντας άμεσα την ενεργειακή στρατηγική της χώρας με την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ευημερία.

Οι ΗΠΑ και πάλι ο στρατηγικός σύμμαχος της χώρας

Το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον και οι συμφωνίες στην ενέργεια εδραιώνουν τις ΗΠΑ στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων, καθώς η επιρροή των ευρωπαϊκών δυνάμεων υποχωρεί.

Το ρήγμα πολιτών – πολιτικού συστήματος βαθαίνει

Ως οι αυστηρότεροι κριτές διεθνώς, οι Έλληνες απαξιώνουν το πολιτικό προσωπικό και απαιτούν μεγάλες τομές και ανατροπές.

Κυρίαρχο αίτημα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Έπεται το αίτημα για δικαιοσύνη, ενώ αξιόλογη δυναμική καταγράφει και η ριζοσπαστική τάση της ολικής ανατροπής του συστήματος.

World
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

Economy
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

inWellness
inTown
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Φοιτητές: «Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» – Οι σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές
«Σκανδαλώδες μέτρο» 02.01.26

«Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» - Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές

Αγανακτισμένοι οι φοιτητές, έντονες διαμαρτυρίες από τους συλλόγους τους - Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, δε, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε μοναχά η πρώτη φάση της εκκαθάρισης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
Ελλάδα 02.01.26

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

Χειμωνιάτικο στο σκηνικό του καιρού στην Ήπειρο - Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνταξη
Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύσεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση
Αδειάζει η κλεψύδρα 02.01.26

Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύσεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση, με τους αγρότες να τονίζουν ότι η επικρατούσα τάση στα μπλόκα είναι αυτή της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εάν δεν προκύψουν δεσμεύσεις έως μεθαύριο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;
Δημόσια εκπαίδευση 02.01.26

Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά. Eκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εξηγούν στο in τους λόγους που διαμαρτύρονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ελλάδα 02.01.26

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Σύνταξη
«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

«Τέλος το Κόπα Άφρικα για τον Ντέσερς, λόγω τραυματισμού»

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα συνεχίσει στο Κόπα Άφρικα με την Εθνική Νιγηρίας λόγω ενός τραυματισμού στον μηρό. Στην Αθήνα ο 31χρονος φορ θα υποβληθεί σε μαγνητική θα δείξει το μέγεθος του προβλήματός του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
