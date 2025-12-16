newspaper
Έτος-φωτιά το 2025 για τους καταναλωτές – Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ
Οικονομία 16 Δεκεμβρίου 2025 | 12:25

Έτος-φωτιά το 2025 για τους καταναλωτές – Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Απλησίαστα κρέας, ψάρια, καφές, σοκολατοειδή και είδη πρωινού

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Απλησίαστα «βλέπει» το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) πως είναι κρέας, ψάρια, καφές, σοκολατοειδή και είδη πρωινού, στο κλείσιμο της φετινής χρονιάς.

Με μέσο μηνιαίο πληθωρισμό στο +1,06% κλείνει το 12μηνο Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025 στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε σχέση με την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ.

Πρακτικά καταγράφεται μία μεσοσταθμικά σταθερή πορεία στις τιμές, η οποία επηρεάζεται από συγκεκριμένες κατηγορίες. Όπως καταγράφεται και στο σχήμα 1, ο μηνιαίος πληθωρισμός κυμάνθηκε από 0,09% έως και 2,47%, κάτι που σηματοδοτεί μία χαμηλή σχετικά διακύμανση.

ΙΕΛΚΑ

Χαμηλά ή «φωτιά»;

Τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν και με τα στοιχεία της Eurostat. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, η Ελλάδα έχει τον ένατο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2025 με 2,6% (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το σύνολο των χωρών), χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο στο 3.0%.

Παράλληλα, όπως φαίνεται στο σχήμα 3, όλο το 12μηνο Νοέμβριος 2024-Οκτώβριος 2025, ο εναρμονισμένος δείκτης τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών1 παρέμεινε χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο, ενώ αρκετούς μήνες η τιμή διέφερε σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες.

ΙΕΛΚΑ
ΙΕΛΚΑ

Οι αυξήσεις

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,64%

• Φρέσκα κρέατα: +7,64%

• Είδη πρωινού & ροφήματα: +5,54%

• Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +4,08%

• Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +2,75%

Οι μειώσεις

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -7,11%

• Τροφές & είδη για κατοικίδια: -4,15%

• Τρόφιμα παντοπωλείου: -3,82%

• Χαρτικά, καλλυντικά, & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,63%

• Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -0,99%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται, στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

ΙΕΛΚΑ

Πικρός ο καφές

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά).

Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Οι τιμές την περίοδο 2015-2024 κυμαίνονταν στα επίπεδα 3.000$ ανά τόνο.

Το 2024 εκτινάχθηκαν στις 12.000$ ανά τόνο, σχεδόν τετραπλασιάστηκαν (σχήμα 4). Έκτοτε η τιμή με σημαντικές διακυμάνσεις και σταδιακή μείωση, έχει πέσει μεν στο 50% του ανώτατου σημείου, αλλά παραμένει υπερδιπλάσια της τιμής της προηγούμενης δεκαετίας.

ΙΕΛΚΑ

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Είναι δεδομένο ότι ένα μέρος της αύξησης της πρώτης ύλης δεν έχει φτάσει στον τελικό καταναλωτή (αύξηση 300-400% στην πρώτη ύλη έναντι 20-40% στα τελικά προϊόντα την τελευταία 3ετία), επομένως παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές της πρώτης ύλης είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση στις τελικές τιμές στο άμεσο μέλλον.

Τι «είδε» το ΙΕΛΚΑ για το κρέας

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5, την εβδομάδα 49 του 2025 (1-7 Δεκεμβρίου) η τιμή παραγωγού του Βόιου Κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 27,82% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 43,3% σε σχέση με την αρχή του 2024, ενώ η τάση παραμένει αυξητική.

ΙΕΛΚΑ

Πηγή: OT

