Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:30
Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη
Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Δεκεμβρίου 2025 | 13:55

Η ακτινογραφία των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ – Ο αντίκτυπος του τουρισμού, η κόπωση του καταναλωτή και τα ερωτήματα για το 2026 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Το 2025 είναι μία καλή χρονιά για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, σημειώνουν πηγές της αγοράς. Κι εξηγούν ότι αυτή η διαπίστωση προκύπτει από το γεγονός ότι παρατηρείται μία ισορροπία μεταξύ της αύξησης του τζίρου και της αύξησης του όγκου των πωλήσεων – το δεύτερο είναι το στοιχείο που κάνει την ποιοτική διαφορά έναντι του του 2024.

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία των εβδομαδιαίων ερευνών της Circana που αφορά στις 60 πιο ταχυκίνητες κατηγορίες προϊόντων, οι πωλήσεις «τρέχουν» με 5% και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων με 3,5% – ενώ κατά την Nielsen ο τζίρος έχει αυξηθεί μέχρι τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου κατά 6% και ο όγκος των πωλήσεων κατά 4,6%. Και με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις μ’ αυτές τις τάσεις πρόκειται να κλείσει η τρέχουσα χρονιά.

Ανακατατάξεις στον τζίρο των σούπερ μάρκετ

Βέβαια, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, εντός του κλάδου παρατηρούνται αυξομειώσεις κι ανακατατάξεις. Επί παραδείγματι το υπερβάλλον τουριστικό κύμα του 2025 έναντι του προηγούμενου χρόνου έχει διαμορφώσει μία … «ανισορροπία» μεταξύ των τουριστικών και μη τουριστικών περιοχών.

Οι αλυσίδες που είναι καλά τοποθετημένες στις τουριστικές περιοχές (Κρήτη, νησιά κλπ) απολαμβάνουν υψηλές πωλήσεις στους μήνες της τουριστικής περιόδου.

Μία άλλη παράμετρος που έχει το αποτύπωμα της είναι εμφανές στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ είναι η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις προσφορές

Όμως αμέσως μετά «προσγειώνονται» στην αποκλειστικά ελληνική πραγματικότητα κι έχουν να διαχειριστούν ένα οικονομικά «καταπονημένο» έλληνα καταναλωτή.

Το ίδιο ισχύει και σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, που ευνοούνται ιδιαίτερα από τον τουρισμό (αναψυκτικά, μπύρες κλπ). Μία άλλη παράμετρος που έχει το αποτύπωμα της είναι εμφανές στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ είναι η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις προσφορές.

Μαχαίρι στις προσφορές μετά τον Κώδικα

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ότι μετά από τον περασμένο Μάρτιο οι προσφορές μειώθηκαν, γεγονός που έχει ευνοήσει την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Ενώ πχ. στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου με τις ανατιμήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων «πήρε κεφάλι» μετά από πολύ καιρό από τα προιόντα ιδιωτικής ετικέτας, μετά από τον Μάρτιο η κατάσταση επανήλθε στην πρότερη «μορφή» της.

Σε ορισμένες δημοσκοπικές έρευνες έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι οι μηνιαίες αμοιβές ενός μεγάλου τμήματος των πολιτών δεν τα «βγάζουν» πέρα από τις τρεις εβδομάδες

Δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων ιδιωτικής ετικέτας είναι υψηλότερο από τον αντίστοιχο των επωνύμων. Και μ΄ αυτή την τάση ως κυρίαρχη θα κλείσει το 2026.

Παράλληλα σε ορισμένες δημοσκοπικές έρευνες έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι οι μηνιαίες αμοιβές ενός μεγάλου τμήματος των πολιτών δεν τα «βγάζουν» πέρα από τις τρεις εβδομάδες. Αυτή η τάση έχει εμφανιστεί και τις πωλήσεις των αλυσίδων – η πρώτη εβδομάδα του μήνα είναι καλή από άποψη πωλήσεων, η δεύτερη λιγότερη, ενώ η τρίτη και η τέταρτη είναι κακές.

Ο Δεκέμβριος των μεγάλων πωλήσεων και ο γρίφος του 2026

Το ερώτημα βέβαια που απασχολεί αυτή την περίοδο τις διοικήσεις και τα στελέχη των μεγάλων αλυσίδων του ελληνικού λιανεμπορίου των τροφίμων – εκτός από την χριστουγεννιάτική αγορά – είναι πως θα «ξημερώσει» το 2026, που για μία σειρά παράγοντες, εσωτερικούς και και εξωτερικούς, έχει αξιολογηθεί ως μία απρόβλεπτη χρονιά.

Βέβαια το κρίσιμο μέγεθος για όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι το … «photo finish» του Δεκεμβρίου και κυρίως το δεύτερο δεκαπενθήμερο – μαζί με την πασχαλινή αγορά είναι παραδοσιακά οι καλύτερες περίοδοι του χρόνου.

Δεν είναι υπερβολική η εκτίμηση που διατυπώνεται από διάφορες πλευρές της αγοράς, κατά την οποία οι επιδόσεις της κάθε αλυσίδας το 2025 θα κριθεί από τις πωλήσεις των δύο τελευταίων εβδομάδων του Δεκεμβρίου….

Πηγή ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Σύνταξη
Ακίνητα: Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά τα περισσότερα δημοτικά τέλη – Επιχειρεί να φέρει καθαρούς κανόνες στον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs
Ενεργός γήρανση 07.12.25

Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs

Oι αλλαγές στο δημογραφικό φέρνουν αύξηση των εργασιών που θεωρούνται «φιλικές προς τους ηλικιωμένους», διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΒRD. Tι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος
Stoiximan GBL 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Πανιώνιος για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα

LIVE: Κάλιαρι – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κάλιαρι – Ρόμα για τη 14η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ
Premier League 07.12.25

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μπράιτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Γουέστ Χαμ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία
1.750 νεκροί 07.12.25

Πώς οι σφοδρές καταιγίδες και η κλιματική κρίση προκάλεσαν τις θανατηφόρες πλημμύρες στην Ασία

Από τη Σουμάτρα έως τη Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες – Πώς συνδυασμός σπάνιων τροπικών καταιγίδων και κλιματικής κρίσης «έπνιξε» τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, φέρνοντας καταστροφή

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει
Ώρα για debate 07.12.25

Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει

Από τον Πίτερ Θιλ στη Μάργκαρετ Άτγουντ, η Λίστα Επιρροής (Influence List) των Financial Times μοιάζει να έχει κάτι για τον καθένα και αυτό είναι η υπεροχή και δύναμη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς. «Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους», αναφέρει

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)
Μπάσκετ 07.12.25

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ζορίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά νίκησαν και… βλέπουν Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε τη ζωή του… δύσκολη, αλλά επικράτησε με 100-93 της ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL και φουλάρει για Μπαρτσελόνα. Τρομερή εμφάνιση από τον Σίλβα που έβαλε 31 πόντους.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ – Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια
«Κοντεύουμε» 07.12.25

Ουκρανία: «Πραγματικά κοντά» βρίσκεται η συμφωνία, λέει ο Κέλογκ - Άλυτα τα ζητήματα για Ντονμπάς, Ζαπορίζια

Μπορεί ο απερχόμενος απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Κιθ Κέλογκ να παρουσιάστηκε αισιόδοξος για συμφωνία στην Ουκρανία, ωστόσο τα «αγκάθια» παραμένουν τα ίδια

Σύνταξη
Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Η Μαρία Σάκκαρη παρακολούθησε τον αγώνα βόλεϊ ΖΑΟΝ – Αρης και ζήτησε στήριξη του γυναικείου αθλητισμού

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε στο κλειστό για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ΖΑΟΝ – Άρης στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Νετανιάχου: Δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο – Η προειδοποίηση των μεσολαβητών
«Κρίσιμη στιγμή» 07.12.25

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο - Η προειδοποίηση των μεσολαβητών

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε και πάλι τη λύση των δύο κρατών σε συνάντηση που είχε με τον Φρίντριχ Μερτς - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, προειδοποίηση από Αίγυπτο και Κατάρ

Σύνταξη
«Αιμορραγεί» άνισα η Ευρώπη – Η μάχη για πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση παρέμεινε ανοιχτή και το 2025
Μenstrual equity 07.12.25

«Αιμορραγεί» άνισα η Ευρώπη – Η μάχη για πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση παρέμεινε ανοιχτή και το 2025

Οι άνισοι φόροι, η περιορισμένη πρόσβαση και οι αποσπασματικές πολιτικές δείχνουν πως η Ευρώπη δεν έχει πετύχει ακόμη πραγματική δικαιοσύνη στην έμμηνο ρύση, ούτε το 2025.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;
NBA 07.12.25

Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Κι αν δεν τα καταφέρει;

Ο Γάλλος σταρ των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα παλεύει με τον χρόνο και τους τραυματισμούς, ενώ η «μαγική» προϋπόθεση των 65 αγώνων για τα ατομικά βραβεία απειλεί ξανά τη σεζόν του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό
Στο Νέο Ηράκλειο 07.12.25

Δεκαεξάχρονος έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό - Συνελήφθη σε κοντινή απόσταση

Ο ανήλικος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση στο Νέο Ηράκλειο και του πέρασαν χειροπέδες

Σύνταξη
Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
Ψεκασμένοι 07.12.25

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείο Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον αντιεμβολιαστή Κένεντι, πρότεινε άρση της σύστασης για εμβόλιο σε όλα τα νεογνά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Μέσι: Το μήνυμα υπερηφάνειας του μετά την κατάκτηση του τίτλου στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχτηκε πρωταθλητής και στο MLS οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη επί τους Βανκούβερ, με τον Αργεντινό σούπερ να μη χάνει την ευκαιρία να εκθειάσει τους Τζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς

Σύνταξη
Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025
Οι πιο ελκυστικές πόλεις 07.12.25

Από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και τη Σεούλ – Με «άρωμα» Ευρώπης οι κορυφαίες πόλεις του κόσμου για το 2025

Η «πιο όμορφη» πόλη του κόσμου, το Παρίσι, προσέλκυσε μέσα στο 2025 περισσότερους από 18 εκατομμύρια επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το διεθνές της κύρος και τη διαχρονική της γοητεία

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
Ολυμπιακή Φλόγα 07.12.25

Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers

Ο Δρ. Patrick Soon-Shiong, μία τεράστια προσωπικότητα του επιστημονικού και ιατρικού χώρου έτρεξε ως Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
«Νιώθω προδοσία» 07.12.25

Πώς έμαθε ο Πάνος Ρούτσι για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη - Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, Πάνος Ρούτσι μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για την απεργία πείνας που έκανε και για τη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο

Σύνταξη
