Το 2025 είναι μία καλή χρονιά για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, σημειώνουν πηγές της αγοράς. Κι εξηγούν ότι αυτή η διαπίστωση προκύπτει από το γεγονός ότι παρατηρείται μία ισορροπία μεταξύ της αύξησης του τζίρου και της αύξησης του όγκου των πωλήσεων – το δεύτερο είναι το στοιχείο που κάνει την ποιοτική διαφορά έναντι του του 2024.

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία των εβδομαδιαίων ερευνών της Circana που αφορά στις 60 πιο ταχυκίνητες κατηγορίες προϊόντων, οι πωλήσεις «τρέχουν» με 5% και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων με 3,5% – ενώ κατά την Nielsen ο τζίρος έχει αυξηθεί μέχρι τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου κατά 6% και ο όγκος των πωλήσεων κατά 4,6%. Και με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις μ’ αυτές τις τάσεις πρόκειται να κλείσει η τρέχουσα χρονιά.

Ανακατατάξεις στον τζίρο των σούπερ μάρκετ

Βέβαια, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, εντός του κλάδου παρατηρούνται αυξομειώσεις κι ανακατατάξεις. Επί παραδείγματι το υπερβάλλον τουριστικό κύμα του 2025 έναντι του προηγούμενου χρόνου έχει διαμορφώσει μία … «ανισορροπία» μεταξύ των τουριστικών και μη τουριστικών περιοχών.

Οι αλυσίδες που είναι καλά τοποθετημένες στις τουριστικές περιοχές (Κρήτη, νησιά κλπ) απολαμβάνουν υψηλές πωλήσεις στους μήνες της τουριστικής περιόδου.

Όμως αμέσως μετά «προσγειώνονται» στην αποκλειστικά ελληνική πραγματικότητα κι έχουν να διαχειριστούν ένα οικονομικά «καταπονημένο» έλληνα καταναλωτή.

Το ίδιο ισχύει και σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, που ευνοούνται ιδιαίτερα από τον τουρισμό (αναψυκτικά, μπύρες κλπ). Μία άλλη παράμετρος που έχει το αποτύπωμα της είναι εμφανές στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ είναι η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις προσφορές.

Μαχαίρι στις προσφορές μετά τον Κώδικα

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ότι μετά από τον περασμένο Μάρτιο οι προσφορές μειώθηκαν, γεγονός που έχει ευνοήσει την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Ενώ πχ. στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου με τις ανατιμήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων «πήρε κεφάλι» μετά από πολύ καιρό από τα προιόντα ιδιωτικής ετικέτας, μετά από τον Μάρτιο η κατάσταση επανήλθε στην πρότερη «μορφή» της.

Σε ορισμένες δημοσκοπικές έρευνες έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι οι μηνιαίες αμοιβές ενός μεγάλου τμήματος των πολιτών δεν τα «βγάζουν» πέρα από τις τρεις εβδομάδες

Δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων ιδιωτικής ετικέτας είναι υψηλότερο από τον αντίστοιχο των επωνύμων. Και μ΄ αυτή την τάση ως κυρίαρχη θα κλείσει το 2026.

Παράλληλα σε ορισμένες δημοσκοπικές έρευνες έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι οι μηνιαίες αμοιβές ενός μεγάλου τμήματος των πολιτών δεν τα «βγάζουν» πέρα από τις τρεις εβδομάδες. Αυτή η τάση έχει εμφανιστεί και τις πωλήσεις των αλυσίδων – η πρώτη εβδομάδα του μήνα είναι καλή από άποψη πωλήσεων, η δεύτερη λιγότερη, ενώ η τρίτη και η τέταρτη είναι κακές.

Ο Δεκέμβριος των μεγάλων πωλήσεων και ο γρίφος του 2026

Το ερώτημα βέβαια που απασχολεί αυτή την περίοδο τις διοικήσεις και τα στελέχη των μεγάλων αλυσίδων του ελληνικού λιανεμπορίου των τροφίμων – εκτός από την χριστουγεννιάτική αγορά – είναι πως θα «ξημερώσει» το 2026, που για μία σειρά παράγοντες, εσωτερικούς και και εξωτερικούς, έχει αξιολογηθεί ως μία απρόβλεπτη χρονιά.

Βέβαια το κρίσιμο μέγεθος για όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι το … «photo finish» του Δεκεμβρίου και κυρίως το δεύτερο δεκαπενθήμερο – μαζί με την πασχαλινή αγορά είναι παραδοσιακά οι καλύτερες περίοδοι του χρόνου.

Δεν είναι υπερβολική η εκτίμηση που διατυπώνεται από διάφορες πλευρές της αγοράς, κατά την οποία οι επιδόσεις της κάθε αλυσίδας το 2025 θα κριθεί από τις πωλήσεις των δύο τελευταίων εβδομάδων του Δεκεμβρίου….

Πηγή ΟΤ