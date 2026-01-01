Ο χρησμός της Goldman Sachs για το 2026 – Τι βλέπει για ανάπτυξη & πληθωρισμό

Σταθεροποίηση των ρυθμών ανάπτυξης περιμένει η Goldman Sachs για την παγκόσμια οικονομία, αν και οι αναλυτές της δείχνουν να είναι πιο αισιόδοξοι από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Για την GS, η παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,8% το 2026, υπερβαίνοντας την εκτίμηση του 2,5% που είναι το γενικό consensus. Η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,6%, ενώ το ΑΕΠ της Κίνας αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,8%, καθώς οι ισχυρές εξαγωγές αντισταθμίζουν τη αδύναμη εγχώρια ζήτηση.

Παρά τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις, οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs προβλέπουν ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 1,3%, κυρίως λόγω της δημοσιονομικής στήριξης στη Γερμανία και της ισχυρής ανάπτυξης στην Ισπανία.

Όπως αναφέρει ο Jan Hatzius, επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs, «όπως συμβαίνει συνήθως από την πανδημία και μετά, είμαστε πιο αισιόδοξοι στις ΗΠΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες», στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Macro Outlook 2026: Sturdy Growth, Stagnant Jobs, Stable Prices».

Προβλέψεις για τις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ αναμένεται να υπερβούν σημαντικά τις εκτιμήσεις της αγοράς λόγω των μειώσεων φόρων, των διευκολυντικών χρηματοοικονομικών συνθηκών και της μειωμένης επίπτωσης των δασμών στην οικονομία. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές αναμένεται να λάβουν περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια (0,4% του ετήσιου διαθέσιμου εισοδήματος) σε επιστροφές φόρων στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η ώθηση από αυτούς τους παράγοντες αναμένεται να είναι έντονη στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η ανάκαμψη από την αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης θα προσφέρει επίσης ένα θετικό στοιχείο. Όπως σημειώνει ο Hatzius, «αναμένουμε ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους».

Η αδύναμη αγορά εργασίας και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Παρά την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ, η αγορά εργασίας δεν φαίνεται να αποδίδει το ίδιο. Η αύξηση θέσεων εργασίας στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες έχει υποχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας σε επίπεδα πολύ κάτω από αυτά του 2019, πριν την πανδημία.

Αυτή η αδυναμία στην αγορά εργασίας αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, τη μεγάλη μείωση στις μεταναστευτικές ροές και την άμεση επίπτωση στην ανάπτυξη της εργατικής δύναμης.

Οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στις θέσεις εργασίας και την παραγωγικότητα περιορίζονται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, με τους οικονομολόγους της Goldman Sachs να προβλέπουν ότι τα μεγαλύτερα οφέλη από την ΤΝ θα έρθουν σε λίγα χρόνια.

Η οικονομία της Κίνας

Η κατάσταση της κινεζικής οικονομίας είναι πιο αμφιλεγόμενη. Η Κίνα συνεχίζει να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές, αλλά η εσωτερική της οικονομία παραμένει αδύναμη.

Παρά την κάμψη στον τομέα της ακινήτων, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η κινεζική οικονομία θα βιώσει μια αναστολή ανάπτυξης από το 1,5% του ΑΕΠ το 2026, λόγω των αδύναμων εγχώριων καταναλωτικών δαπανών.

Η Κίνα συνεχίζει να αυξάνει το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της, το οποίο αναμένεται να φτάσει σχεδόν το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ μέσα στην επόμενη τριετία, το μεγαλύτερο πλεόνασμα στην ιστορία.

Η προοπτική για την Ευρωζώνη το 2026

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός από την Κίνα ενισχύει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωζώνης, όπως η δημογραφική μείωση, η υπερρύθμιση και το υψηλό κόστος ενέργειας.

Παρά αυτά τα προβλήματα, η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,3% το 2026. Η ανάπτυξη στη Γερμανία θα ωφεληθεί από την αύξηση της δημόσιας δαπάνης, ενώ η Ισπανία θα συνεχίσει να έχει ισχυρή ανάπτυξη, με την καταναλωτική δαπάνη να αυξάνεται κατά περίπου 3%.

Πληθωρισμός και προβλέψεις για επιτόκια το 2026

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στις ανεπτυγμένες αγορές θα μετριαστεί το 2026, με τον δομικό πληθωρισμό να πέφτει σε επίπεδα που συμφωνούν με τους στόχους της πολιτικής.

Στις ΗΠΑ, η πληθωριστική πίεση αναμένεται να μειωθεί λόγω της μείωσης των δασμών και της επιβράδυνσης της αύξησης των μισθών, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η αύξηση των μισθών παραμένει κοντά στο βιώσιμο ποσοστό.

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι οι κεντρικές τράπεζες στις ανεπτυγμένες αγορές θα μειώσουν τα επιτόκια τους το 2026. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να μειώσει το επιτόκιό της κατά 50 μονάδες βάσης, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας και η Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας αναμένεται επίσης να προχωρήσουν σε μειώσεις.

