Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Διεθνής Οικονομία 04 Οκτωβρίου 2025 | 22:40

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Spotlight

Πτώση των χρηματιστηριακών αγορών την επόμενη ή τις επόμενες δύο χρονιές, μετά από χρόνια που ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, προβλέπει ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον.

«Οι αγορές λειτουργούν σε κύκλους και όποτε ιστορικά έχουμε μια σημαντική επιτάχυνση σε μια νέα τεχνολογία που δημιουργεί μεγάλη συσσώρευση κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, πολλές ενδιαφέρουσες νέες εταιρείες γύρω από αυτήν, γενικά βλέπουμε την αγορά να προπορεύεται του δυναμικού… θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι», δήλωσε την Παρασκευή στην Italian Tech Week στο Τορίνο της Ιταλίας.

Ο Ντέιβιντ Σόλομον αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η οποία οδήγησε στην εμφάνιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, αλλά επίσης οδήγησε τους επενδυτές σε απώλειες χρημάτων λόγω του φαινομένου που έγινε γνωστό ως «φούσκα των dotcom».

Τεχνητή νοημοσύνη

«Θα δείτε ένα παρόμοιο φαινόμενο εδώ», είπε. «Δεν θα με εξέπληττε αν τους επόμενους 12 έως 24 μήνες δούμε μια πτώση στις χρηματιστηριακές αγορές… Πιστεύω ότι θα επενδυθεί πολύ κεφάλαιο που τελικά δεν θα αποφέρει κέρδη, και όταν αυτό συμβεί, οι άνθρωποι δεν θα αισθάνονται καλά».

Τα τελευταία χρόνια, οι παγκόσμιες αγορές έχουν κατακλυστεί από μια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, με μια σειρά από νέες τεχνολογίες, συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη συνεχή άνοδο της OpenAI, της εταιρείας που ανέπτυξε το ChatGPT.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία και επενδύουν κεφάλαια σε μετοχές όπως της Microsoft, της Alphabet, της Palantir και της Nvidia.

Ντέιβιντ Σόλομον: Κοντά στην καμπύλη κινδύνου

Ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε στην άνοδο των δεικτών της Wall Street και άλλων χρηματιστηρίων σε επίπεδα ρεκόρ, παρά το γεγονός ότι οι κύριοι μέσοι όροι των ΗΠΑ υπέστησαν πτώση νωρίτερα φέτος λόγω των εμπορικών πολιτικών του Προέδρου Donald Trump. Ωστόσο, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα να σκάσει η φούσκα κάποια στιγμή στο μέλλον.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη φούσκα, γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω ποια θα είναι η πορεία, αλλά ξέρω ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στην καμπύλη κινδύνου επειδή είναι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σόλομον την Παρασκευή.

«Και όταν [οι επενδυτές] είναι ενθουσιασμένοι, τείνουν να σκέφτονται τα καλά πράγματα που μπορούν να πάνε καλά και υποβαθμίζουν τα πράγματα για τα οποία πρέπει να είσαι σκεπτικός και που μπορούν να πάνε στραβά… Θα υπάρξει μια επαναφορά, θα υπάρξει ένας έλεγχος σε κάποιο σημείο, θα υπάρξει μια πτώση. Το μέγεθος αυτής της πτώσης θα εξαρτηθεί από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η [ανοδική πορεία]», πρόσθεσε.

Πηγή: ot.gr

Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους

Χάρη σε δύο γκολ του Βνίσιους κι ένα ακόμη από τον Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-1 στην έδρα της τη Βιγιαρεάλ και έστω και προσωρινά «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Σορίν Οπρέσκου: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν
Χειροπέδες 04.10.25

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!

Έστω και με ματς περισσότερο η Ίντερ έπιασε τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα στους 12 βαθμούς μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε - Ματσάρα και 3-3 στο Λάτσιο- Τορίνο με τον Κατάλντι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 90+13' για τους γηπεδούχους.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών
Κόσμος 04.10.25

Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Για κακομεταχείριση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ τελούσε υπό σύλληψη, έκαναν λόγο Τούρκοι ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν. Τι κατήγγειλαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών
Ελλάδα 04.10.25

Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Χάρη σε τέρμα που σημείωσε 18χρονος Εστεβάο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1). Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ με 18 βαθμούς!

Σύνταξη
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)

Παρά το γεγονός ότι ως το 73' ο Άγιαξ έχανε με 3-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα, στο τέλος όμως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) με γκολ στο 90+7′!

Σύνταξη
