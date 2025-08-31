Goldman Sachs: Πλουσιότερος κατά 13,6 εκατ. δολάριο ο COO, Τζον Γουόλντρον

Ο COO της Goldman Sachs, Τζον Γουόλντρον, πούλησε 18.244 μετοχές της εταιρείας σε μια συναλλαγή εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 13,6 εκατομμύρια δολάρια, με βάση την τιμή κλεισίματος της Goldman Sachs στα 745,25 δολάρια ανά μετοχή την Παρασκευή.

Παρά την πώληση, ο Γουόλντρον διατηρεί περίπου 300.000 μετοχές στην εταιρεία, σύμφωνα με δεδομένα που προέρχονται από εταιρικές δηλώσεις, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο διάδοχος

Ο Γουόλντρον θεωρείται ευρέως ως ο πιθανός διάδοχος του Διευθύνοντος Συμβούλου, Ντέιβιντ Σόλομον, μια θέση που τον τοποθετεί στο επίκεντρο των εικασιών σχετικά με τη μελλοντική ηγεσία ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Wall Street. Οι Γουόλντρον και Σόλομον, έλαβαν σημαντικά μπόνους διατήρησης μετοχών νωρίτερα φέτος, συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γουόλντρον εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2023, ενισχύοντας περαιτέρω την επιρροή του εντός της οργάνωσης. Από τον Οκτώβριο του 2018, υπηρετεί ως Πρόεδρος και COO, επιβλέποντας τους επικεφαλής των τριών κύριων τομέων της Goldman Sachs: επενδυτική τραπεζική, παγκόσμιες αγορές και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Πριν από αυτό, υπηρέτησε ως συν-επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής, ρόλο που ανέλαβε το 2014 μετά την ένταξή του στην εταιρεία το 2000.

Η πώληση των μετοχών έρχεται εν μέσω ευρύτερης επιτήρησης της αποζημίωσης των στελεχών και των συναλλαγών μετοχών, ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τέτοιες κινήσεις συχνά προσελκύουν την προσοχή των επενδυτών και των αναλυτών, καθώς μπορούν να υποδηλώνουν εμπιστοσύνη ή έλλειψη αισιοδοξίας στην μελλοντική απόδοση μιας εταιρείας.