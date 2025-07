Ποιός ήταν ο Mr Wall Street που έσωσε την Goldman Sachs στο κραχ και διοίκησε για πάνω από τρεις δεκαετίες

Ο άνθρωπος που θα γινόταν ο σωτήρας της Goldman Sachs κατά το κραχ, Σίντνεϊ Γουάινμπεργκ γεννήθηκε το 1891, ένα από τα έντεκα παιδιά ενός βαθιά θρησκευόμενου Εβραίου μετανάστη χονδρεμπόρου ποτών.

Ο Γουάινμπεργκ παράτησε το γυμνάσιο, αλλά έλαβε μια συστατική επιστολή από έναν από τους δασκάλους του για να εισέλθει στην αγορά εργασίας. Ο Σίντνεϊ εντάχθηκε στο εργατικό δυναμικό σε ηλικία δέκα ετών «πουλώντας εφημερίδες στον τερματικό σταθμό των πορθμείων Μανχάταν-Μπρούκλιν, αφαιρώντας το κέλυφος από στρείδια και κουβαλώντας φτερά για μια καπέλο.

Κάποια στιγμή, ο Σίντνεϊ βρήκε δουλειά ως υπάλληλος σε τρία διαφορετικά χρηματιστηριακά γραφεία. Οι συγκρούσεις συμφερόντων του κόστισαν και τις τρεις θέσεις.

Εντάχθηκε στην Goldman Sachs σε ηλικία 16 ετών, ξεκινώντας ως βοηθός θυρωρού με μισθό 3 δολάρια την εβδομάδα, όπου οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν το βούρτσισμα των καπέλων των συνεταίρων και τον καθαρισμό πτυελοδοχείων.

Από το βούρτσισμα καπέλων στην Wall Street

Ο εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας, Πολ Σακς, συμπαθούσε τον Γουάινμπεργκ και τον προήγαγε στο ταχυδρομείο, το οποίο ο Γουάινμπεργκ αναδιοργάνωσε. Για να βελτιώσει τις γνώσεις του Γουάινμπεργκ, ο Σακς τον έστειλε στο Browne’s Business College στο Μπρούκλιν.

Ο Γουάινμπεργκ υπηρέτησε για ένα διάστημα στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια έγινε χρηματιστής. Η Goldman Sachs αγόρασε στον Γουάινμπεργκ μια θέση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1925.

Ονομάστηκε εταίρος τον Δεκέμβριο του 1926. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην εταιρεία, η οποία θα εκτεινόταν σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, θα αναδειχθεί σε ανώτερο εταίρο και έναν από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Wall Street.

Έσωσε την Goldman Sachs από πτώχευση κατά το κραχ

Ο Γουάινμπεργκ έγινε εταίρος της Goldman Sachs το 1927 και βοήθησε στη λειτουργία των επενδυτικών trusts, συμπεριλαμβανομένης της Goldman Sachs Trading Corp. Συνδιοίκησε το τμήμα με την Waddill Catchings, η οποία μείωσε την αγοραία αξία της Goldman Sachs Trading Corp. από 500 εκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από 10 εκατομμύρια δολάρια.

Σε αυτό το σημείο, ο Γουάινμπεργκ ανέλαβε το τμήμα, και έγινε ανώτερος εταίρος το 1930. Έγινε επικεφαλής της εταιρείας το 1930, σώζοντάς την από την πτώχευση, και κατείχε αυτή τη θέση μέχρι τον θάνατό του το 1969.

Το 1930, με τον χρηματοοικονομικό κόσμο σε αταξία στο αποκορύφωμα της Μεγάλης Ύφεσης και την επιβίωση της εταιρείας υπό αμφισβήτηση μετά την κατάρρευση της Goldman Sachs Trading Corporation, ο Σίντνεϊ ονομάστηκε ανώτερος εταίρος της Goldman Sachs.

Με έμφαση στην ακεραιότητα και μια έμφυτη ικανότητα να χτίζει σχέσεις με τους πελάτες, ο Sidney επέβλεψε την επανεμφάνιση της επιχείρησης αξιολόγησης κινδύνου της εταιρείας και ηγήθηκε της ανοικοδόμησης του ρόλου της Goldman Sachs ως αξιόπιστου συμβούλου, κερδίζοντάς του το παρατσούκλι «Mr. Wall Street».

Από τους πιο περιζήτητους διευθυντές της Wall Street

Υπό την ηγεσία του Γουάινμπεργκ, η Goldman Sachs απέκτησε την Hathaway & Co. το 1932, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της εταιρείας στην αγορά εμπορικών χρεογράφων των ΗΠΑ.

Το 1956, ενέκρινε τις συστάσεις του Τζον Γουάιτχεντ σχετικά με τη δημιουργία αυτού που θα γινόταν Υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής, διαιρώντας τα καθήκοντα της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και της παροχής υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής – φέρνοντας επανάσταση σε έναν κλάδο στη διαδικασία.

Πλησιάζοντας στο τέλος της θητείας του, ο Γουάινμπεργκ χαιρέτισε την υιοθέτηση της Επιτροπής Διαχείρισης το 1965, η οποία διευκόλυνε σημαντικά τη μετάβαση της εξουσίας μεταξύ του ίδιου του Γουάινμπεργκ και του Γκας Λέβι.

Λίγοι χρηματοδότες έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα εταιρικά διοικητικά συμβούλια από τον Σίντνεϊ Γουάινμπεργκ (35 διευθυντικές θέσεις). Διετέλεσε διευθυντής σε μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρείες της Αμερικής, όπως η General Electric, η General Foods, η National Dairy (αργότερα Kraft), η B.F. Goodrich, η Ford and Sears, η Roebuck and Co.

Ο Γουάινμπεργκ έγινε ένας ιδιαίτερα περιζήτητος διευθυντής, αλλάζοντας την αντίληψη για τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μελών των διοικητικών συμβουλίων από την έννοια της «country club» σε αυτήν της αυστηρής διακυβέρνησης και της απόλυτης λογοδοσίας.

Η φιλία με τον Ρούζβελτ, η πολιτική και κοινωνική προσφορά

Ο Γουάινμπεργκ έγινε φίλος με τον Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ το 1932, ενώ εργαζόταν ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Οικονομικών Εκστρατειών του Δημοκρατικού Κόμματος και κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια από οποιοδήποτε άλλο μέλος.

Δεδομένου ότι πολλοί στη Γουόλ Στριτ είχαν αντιταχθεί στον Ρούσβελτ στις προεδρικές εκλογές του 1932, ο Γουάινμπεργκ ξεχώρισε ως κορυφαίος υποψήφιος για τη θέση του συνδέσμου του νέου προέδρου με τη Wall Street. Πράγματι, το 1933, ο Ρούσβελτ ανέθεσε στον Γουάινμπεργκ το έργο της οργάνωσης μιας ομάδας εταιρικών στελεχών – που ονομάζεται Συμβούλιο Συμβουλευτικής και Σχεδιασμού Επιχειρήσεων – για να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της οικονομικής αναταραχής του New Deal.

Ο Γουάινμπεργκ ξεκίνησε επίσης μια κληρονομιά δημόσιας προσφοράς από τους ηγέτες της Goldman Sachs όταν βοήθησε στην ίδρυση του Συμβουλίου Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής και Σχεδιασμού το 1933.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σίντεϊ πήγε στην Ουάσινγκτον ως αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Πολεμικής Παραγωγής υπό τον Πρόεδρο Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ.

Ο Σίντνεϊ Γουάινμπεργκ παρέμεινε ανώτερος εταίρος της εταιρείας μέχρι τον θάνατό του το 1969, τη χρονιά που η Goldman Sachs έγινε 100 ετών.

Πηγή: ot.gr