Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Με αυξήσεις μπήκε η νέα χρονιά στα σούπερ μάρκετ με τις τιμές, σε ορισμένα προϊόντα, να τραβούν την ανηφόρα σε σύγκριση με τον τελευταίο μήνα του 2025 και λίγο μετά να επανέρχονται στην προ αυξήσεων περίοδο. Η ακρίβεια επιμένει και το 2026 με την κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια, να παρεμβαίνει συχνά πυκνά με «εργαλεία» που έχουν σκοπό την καταπολέμησή της όμως το αποτέλεσμα δείχνει αμελητέο.

Με αυξήσεις μπήκε η νέα χρονιά στα σούπερ μάρκετ. Η μάχη της καθημερινότητας κρίνεται στο «ράφι» με τα τρόφιμα και τα είδη σούπερ μάρκετ να τραβούν πάνω τους τα φώτα

Εδώ και χρόνια η Ελλάδα ζει μια παρατεταμένη ιδιότυπη οικονομική ομηρία όπου οι αριθμοί συγκρούονται βίαια με την ψυχρή αλήθεια της καθημερινότητας. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό, κοινωνικά επικίνδυνο «πάντρεμα» χαμηλών μισθών και ανεξέλεγκτων αυξήσεων τιμών που απειλεί να τινάξει στον αέρα την κοινωνική συνοχή.

Αυξήσεις στα ζυμαρικά και το… παράδοξο με τις τιμές των παραγωγών

Η εμπειρία των προηγούμενων μηνών και οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι η ακρίβεια αφορά ένα ευρύ φάσμα βασικών αγαθών, διατηρώντας τους ρυθμούς αύξησης σε επίπεδα που προκαλούν ασφυξία στα νοικοκυριά.

Στην αυγή του νέου έτους νέες ανατιμήσεις παρατηρήθηκαν στο ράφι.

Συγκεκριμένα:

  • Μακαρόνια: 0,70€ (Δεκ. 2025), 1,18€ (Ιαν. 2026)
  • Κριθαράκι: 0,93€ (Δεκ. 2025), 1,13€ (Ιαν. 2026)
  • Πέννες: 1,01€ (Δεκ. 2025), 1,57€ (Ιαν. 2026)
  • Γάλα ιδιωτικής ετικέτας.: 0,95€ (Δεκ. 2025), 1,05€ (Ιαν. 2026)
  • Γάλα επώνυμο: 1,49€ (Δεκ. 2025), 1,74€ (Ιαν. 2026)

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, όπως φαίνεται και παραπάνω παρατηρούνται στα ζυμαρικά. «Οι αγρότες πέρυσι πούλησαν το σιτάρι στα 28 λεπτά το κιλό, με κόστος παραγωγής 27 λεπτά. Φέτος το πούλησαν το σιτάρι στα 19 λεπτά, δηλαδή για κάθε κιλό που πούλησαν μπήκαν 8 λεπτά μέσα», ανέφερε (MEGA) ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Διαπιστώνει πως «το σιτάρι πουλήθηκε φθηνότερα κατά 32% από τον παραγωγό και ο καταναλωτής το αγόρασε 15 έως 20% ακριβότερα».

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος η ανάδειξη των αυξήσεων εκ μέρους της Ένωσης είχε αντίκτυπο στην αγορά με ορισμένες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να επαναφέρουν τις τιμές στα επίπεδα του Δεκεμβρίου.

Παραπλανητικές προσφορές

Ο κ. Ραυτόπουλος ανέδειξε ακόμα ένα μεγάλο θέμα: Τις «παραπλανητικές προσφορές». Ανέφερε το παράδειγμα που μία συσκευασία (πένες, κριθαράκι, κοφτό μακαρονάκι) κοστίζει 94 λεπτά, δηλαδή οι δύο συσκευασίες κοστίζουν 1,88 ευρώ. Η οικονομική συσκευασία κοστίζει 1,94 ευρώ. «Εδώ αναδεικνύεται η έλλειψη των ελεγκτικών μηχανισμών», σημείωσε.

Το παράδειγμα της Γαλλίας

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έφερε μάλιστα και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σχετικά με το τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθεια καταπολέμησης της ακρίβειας: «Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας κάλεσε τις υπευθύνους μεγάλων αλυσίδων και της βιομηχανίας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης και τους είπε: ‘Θέλω να μειώσετε κατά 10% τα προϊόντα σας από την τιμή που έχουν σήμερα’. Δύο αλυσίδες, από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές, δεν το δέχτηκαν και ο γάλλος ΥΠΟΙΚ, την επόμενη μέρα, πήγε σε αυτές τις αλυσίδες και έβαλε ετικέτα που έλεγε πως η συγκεκριμένη αλυσίδα δεν δέχθηκε να μειώσει τις τιμές των τροφίμων».

