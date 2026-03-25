Ο Άνταμ Σάντλερ αφήνει την κωμωδία και πιάνει (ξανά) το δράμα

Ο Άνταμ Σάντλερ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Time Out», ένα ριμέικ του γαλλικού ψυχολογικού δράματος «L’Emploi Du Temps» για το Netflix.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που επικαλείται το Variety, ο Κρίστιαν Μπέιλ είχε δείξει ενδιαφέρον για το έργο, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Σκοτ Κούπερ.

Ο Άνταμ Σάντλερ έχει κάνει από καιρό το Netflix το κινηματογραφικό-τηλεοπτικό του σπίτι, κυκλοφορώντας κωμωδίες όπως το «Murder Mystery» και το «Happy Gilmore 2», καθώς και πιο καλλιτεχνικές ταινίες, όπως το «The Meyerowitz Stories» και το «Jay Kelly» για την πλατφόρμα.

Θα ηγηθεί δε ενός πολλά υποσχόμενου καστ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Γουίλεμ Νταφόε, Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ, Γκάμπι Χόφμαν, Στιβ Ζαν και Άνταμ Χόροβιτς.

Η αρχική ταινία, δια χειρός των Λοράν Καντέ και Ρόμπιν Καμπίγιο, ακολουθεί έναν άνδρα που απολύεται από τη δουλειά του, αλλά δεν μπορεί να βρει το θάρρος να το πει στη σύζυγό του και επιλέγει να ξεκινήσει μια σειρά από ψέματα, μέχρι το σημείο που επινοεί ένα επενδυτικό σχέδιο και ζητά από φίλους να συνεισφέρουν.

Ο Σκοτ Κούπερ σκηνοθέτησε πρόσφατα την βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere» με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, η οποία έλαβε θετικές κριτικές, αλλά απέτυχε στα ταμεία.

Άλλες ταινίες του περιλαμβάνονται στο βιογραφικό του είναι το «Crazy Heart», καθώς και το γοτθικό «The Pale Blue Eye», που κυκλοφόρησε επίσης στο Netflix.

Ο Κούπερ θα αναλάβει την παραγωγή και τη συγγραφή του σεναρίου για το «Time Out», εκτός από τη σκηνοθεσία της ταινίας.

«Είδα για πρώτη φορά την ταινία του Λοράν Καντέ το 2001 και από τότε με συντροφεύει», είπε ο Κούπερ. «Εδώ και χρόνια σκεφτόμουν να την ξαναδώ, αλλά τώρα ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή — ζούμε σε μια εποχή όπου τα ζητήματα της ταυτότητας, της εργασίας και της αυτοεκτίμησης έχουν καταστεί αδύνατο να αγνοηθούν».

Σύμφωνα με το Netflix, το ψυχολογικό δράμα φέρνει τον χαρακτήρα του Σάντλερ στα όρια.

«Καθώς ο οικογενειάρχης υφαίνει τον ραγδαία διευρυνόμενο ιστό της εξαπάτησης για να προστατεύσει την οικογένειά του, αρχίζει να σκέφτεται διάφορα γενικά ζητήματα που ξεπερνούν την προσωπική του κατάσταση. Τι είδους ψέματα λέμε στους ανθρώπους που αγαπάμε; Πώς τα δικαιολογούμε; Και τι συμβαίνει, αναπόφευκτα, όταν ανακαλύπτουν την αλήθεια;».

*Με πληροφορίες από: Variety & Deadline