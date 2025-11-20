newspaper
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»
Πολιτική 20 Νοεμβρίου 2025 | 20:52

Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κοινωνική πραγματικότητα. Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα 2,649 δισ. Ευρώ. Βολές από την αντιπολίτευση.

Ελένη Στεργίου
ΕπιμέλειαΕλένη Στεργίου
Τα αρνητικά δημοσκοπικά ευρήματα για τη ΝΔ και η έντονη αντιπολιτευτική κριτική στον προϋπολογισμό του 2026, όπου όπως τονίζουν«κάνει πάρτι» ο φόρος πληθωρισμού, φρενάρουν την κυβερνητική προσπάθεια ωραιοποίησης των οικονομικών προσδοκιών. Ο κοινωνικός σφυγμός και τα στοιχεία για τις αποδοχές καταρρίπτουν το αφήγημα των υψηλών προσδοκιών του κυβερνητικού επιτελείου, το οποίο προβάλλει μια εικόνα η οποία έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα που περιγράφουν οι πολίτες.

Τα ποιοτικά δημοσκοπικά στοιχεία, άλλωστε, αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κοινωνική πραγματικότητα. Οι πολίτες εξακολουθούν να ιεραρχούν ως κορυφαία προβλήματα την ακρίβεια και την οικονομία — με τα αντίστοιχα ποσοστά να αυξάνονται σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις (Metron Analysis – Mega, 21/11/2025). Στην ίδια δημοσκόπηση, το οικονομικό έργο της κυβέρνησης (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία κ.λπ.) καταγράφει 79% αρνητικών εντυπώσεων, το υψηλότερο από όλους τους τομείς — ακόμη και σε θεσμούς, δικαιοσύνη, ασφάλεια και γεωπολιτική.

Το επίκεντρο της κριτικής είναι οι κυβερνητικοί «πανηγυρισμοί», την ώρα που –όπως επισημαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης– η κυβέρνηση συγκεντρώνει 6 δισ. ευρώ από έμμεσους φόρους, δηλαδή κυρίως από τα ασθενέστερα στρώματα, και επιστρέφει μόλις 1,7 δισ. ευρώ, ευνοώντας δυσανάλογα τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν πως είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός. Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είναι εμφανές ότι αυτήν τη ρητορική θα ακολουθήσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και ειδικότερα στην μάχη που θα δώσει με την αντιπολίτευση στο κοινοβουλευτικό τερέν.

Ο Προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα ύψους 2,649 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με φέτος, με το σύνολο να διαμορφώνεται στα 73,52 δισ. ευρώ έναντι 70,9 δισ. ευρώ φέτος — παρά τις φοροελαφρύνσεις.  Στις παραδοχές του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η υποχώρηση του πληθωρισμού ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι οι προβλέψεις συχνά διαψεύδονται. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. O εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026. 

Αντιπολίτευση: Ο «φόρος πληθωρισμού» και «η ΝΔ της αδικίας»

Ο «φόρος πληθωρισμού», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, εξακολουθεί να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Από τα 2,5 δισ. ευρώ πρόσθετων φορολογικών εσόδων, τα 1,6 δισ. ευρώ προέρχονται από τον ΦΠΑ. Συνολικά, την περίοδο 2019–2025, τα γενικά φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 43,8%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ εκτινάσσονται πάνω από 65%.

«Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της αδικίας: ανάπτυξη που δεν επιστρέφει στην κοινωνία, αλλά αποτυπώνεται μόνο στα λογιστικά βιβλία του κράτους», τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμη ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον στόχο για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην πρόβλεψη για διπλάσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, λόγω της ανάγκης άμεσης απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που λήγει τη νέα χρονιά — ενός μοναδικού χρηματοδοτικού εργαλείου που, όπως αναφέρει, η ΝΔ απέτυχε να αξιοποιήσει για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν ότι «ο άδικος ΦΠΑ συνεχίζει να επιβαρύνει τους πολλούς», ενώ καταγγέλλουν «σχεδόν πλήρη απαλλαγή των εκατομμυριούχων μερισματούχων από τον φόρο εισοδήματος». «Και το 2026, η κυβέρνηση της ΝΔ πορεύεται στην πεπατημένη της αδικίας», σημειώνουν.

Στη Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για «πιστή αποτύπωση του σχεδίου της ΝΔ για φτηνή ανάπτυξη, διάλυση των δυνάμεων εργασίας, συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και όξυνση των ανισοτήτων». Ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, δηλώνει: «Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια: παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους, όσο κι αν προσπαθούν να το εξωραΐσουν ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης». Και συνεχίζει: «Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει επειδή από τα 6 δισ. επέστρεψε —και μάλιστα άδικα, περισσότερο στα υψηλά εισοδήματα παρά στα χαμηλά— μόλις 1,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για κυβέρνηση που εξαπατά την κοινωνία: μαζεύει 6 δισ. από έμμεσους φόρους, δηλαδή από τα ασθενέστερα στρώματα, και επιστρέφει 1,7 δισ. ευρώ ευνοώντας τους εύπορους. Έτσι οξύνονται οι ανισότητες. Δεν κάνει τίποτα για τη φορολόγηση του πλούτου, ούτε για τιμαριθμική προσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων ώστε να μη “τρώει” ο πληθωρισμός το διαθέσιμο εισόδημα. Οι εργαζόμενοι βλέπουν ονομαστικές αυξήσεις χαμηλότερες από το κόστος του πληθωρισμού και το εισόδημά τους μειώνεται».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
Γνώμονας το δίκαιο 20.11.25

Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Διπλωματικές πηγές, απαντώντας στη εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σημείωσαν ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones
Αντιρωσικές ενέργειες 20.11.25

Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones

Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία
Ακρίβειας τίμημα 20.11.25

Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση - Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία - Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Παρά τη μικρή ενίσχυση της συσπείρωσής της, η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πλειονότητα της κοινωνίας απέναντί της αυτό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη
Βολές 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νίκος Παππάς, με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, τόνισε πως «η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή πυκνώνει». Πυρά και από τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
ΠΑΣΟΚ 20.11.25

Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

«Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της;», διερωτήθηκε για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη στροφή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη στροφή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Τη διακριτή του στάση και τη σύγκρουση στρατηγικής μεταξύ του ίδιου και του Κυρ. Μητσοτάκη σε σχέση με την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, καθιστά σαφή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων
Νέα Αριστερά 20.11.25

Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Μύδροι Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. «Όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας επινοείτε και ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης. Κουράσατε. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε», είπε.

Σύνταξη
Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

«Ο Φλαμπουράρης ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό» - Ο επικήδειος Τσίπρα

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας» είπε φανερά συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειό του

Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Συγκίνηση 20.11.25

«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» - Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

«Επέλεξες την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

Σύνταξη
Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»

Ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Πολιτική 20.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη

«Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά» τόνισε στον επικήδειό του για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης ομολόγησε την επιχείρηση συγκάλυψη με τη μη συμφωνία για προσαγωγή του «Φραπέ»
ΟΠΕΚΕΠΕ 20.11.25

Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης ομολογεί την επιχείρηση συγκάλυψης με τη μη συμφωνία για προσαγωγή του «Φραπέ»

Η κυβέρνηση ξέρει ότι η κατάθεση «Φραπέ» θα εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα και θα αποδείξει το «γαλάζιο» σκάνδαλο αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Φραπέ: Ωμή συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση – Ενορχηστρωτής ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Νέα Αριστερά για Φραπέ: Ωμή συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση – Ενορχηστρωτής ο πρωθυπουργός

«Μητσοτάκης και Βορίδης φρόντισαν να κρύψουν τον φίλο τους κ. Ξυλούρη από την Εξεταστική», σημειώνει η Νέα Αριστερά αναφερόμενη στην άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην Εξεταστική

Σύνταξη
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
