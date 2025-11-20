Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»

Τα αρνητικά δημοσκοπικά ευρήματα για τη ΝΔ και η έντονη αντιπολιτευτική κριτική στον προϋπολογισμό του 2026, όπου όπως τονίζουν«κάνει πάρτι» ο φόρος πληθωρισμού, φρενάρουν την κυβερνητική προσπάθεια ωραιοποίησης των οικονομικών προσδοκιών. Ο κοινωνικός σφυγμός και τα στοιχεία για τις αποδοχές καταρρίπτουν το αφήγημα των υψηλών προσδοκιών του κυβερνητικού επιτελείου, το οποίο προβάλλει μια εικόνα η οποία έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα που περιγράφουν οι πολίτες.

Τα ποιοτικά δημοσκοπικά στοιχεία, άλλωστε, αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κοινωνική πραγματικότητα. Οι πολίτες εξακολουθούν να ιεραρχούν ως κορυφαία προβλήματα την ακρίβεια και την οικονομία — με τα αντίστοιχα ποσοστά να αυξάνονται σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις (Metron Analysis – Mega, 21/11/2025). Στην ίδια δημοσκόπηση, το οικονομικό έργο της κυβέρνησης (μισθοί, ακρίβεια, φορολογία κ.λπ.) καταγράφει 79% αρνητικών εντυπώσεων, το υψηλότερο από όλους τους τομείς — ακόμη και σε θεσμούς, δικαιοσύνη, ασφάλεια και γεωπολιτική.

Το επίκεντρο της κριτικής είναι οι κυβερνητικοί «πανηγυρισμοί», την ώρα που –όπως επισημαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης– η κυβέρνηση συγκεντρώνει 6 δισ. ευρώ από έμμεσους φόρους, δηλαδή κυρίως από τα ασθενέστερα στρώματα, και επιστρέφει μόλις 1,7 δισ. ευρώ, ευνοώντας δυσανάλογα τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν πως είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός. Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είναι εμφανές ότι αυτήν τη ρητορική θα ακολουθήσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και ειδικότερα στην μάχη που θα δώσει με την αντιπολίτευση στο κοινοβουλευτικό τερέν.

Ο Προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα ύψους 2,649 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με φέτος, με το σύνολο να διαμορφώνεται στα 73,52 δισ. ευρώ έναντι 70,9 δισ. ευρώ φέτος — παρά τις φοροελαφρύνσεις. Στις παραδοχές του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η υποχώρηση του πληθωρισμού ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι οι προβλέψεις συχνά διαψεύδονται. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, έναντι 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 248,7 δισ. ευρώ το 2025 σε 260 δισ. ευρώ το 2026. O εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

Αντιπολίτευση: Ο «φόρος πληθωρισμού» και «η ΝΔ της αδικίας»

Ο «φόρος πληθωρισμού», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ, εξακολουθεί να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Από τα 2,5 δισ. ευρώ πρόσθετων φορολογικών εσόδων, τα 1,6 δισ. ευρώ προέρχονται από τον ΦΠΑ. Συνολικά, την περίοδο 2019–2025, τα γενικά φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 43,8%, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ εκτινάσσονται πάνω από 65%.

«Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της αδικίας: ανάπτυξη που δεν επιστρέφει στην κοινωνία, αλλά αποτυπώνεται μόνο στα λογιστικά βιβλία του κράτους», τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμη ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον στόχο για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην πρόβλεψη για διπλάσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, λόγω της ανάγκης άμεσης απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που λήγει τη νέα χρονιά — ενός μοναδικού χρηματοδοτικού εργαλείου που, όπως αναφέρει, η ΝΔ απέτυχε να αξιοποιήσει για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν ότι «ο άδικος ΦΠΑ συνεχίζει να επιβαρύνει τους πολλούς», ενώ καταγγέλλουν «σχεδόν πλήρη απαλλαγή των εκατομμυριούχων μερισματούχων από τον φόρο εισοδήματος». «Και το 2026, η κυβέρνηση της ΝΔ πορεύεται στην πεπατημένη της αδικίας», σημειώνουν.

Στη Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για «πιστή αποτύπωση του σχεδίου της ΝΔ για φτηνή ανάπτυξη, διάλυση των δυνάμεων εργασίας, συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και όξυνση των ανισοτήτων». Ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, δηλώνει: «Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια: παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους, όσο κι αν προσπαθούν να το εξωραΐσουν ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης». Και συνεχίζει: «Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει επειδή από τα 6 δισ. επέστρεψε —και μάλιστα άδικα, περισσότερο στα υψηλά εισοδήματα παρά στα χαμηλά— μόλις 1,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για κυβέρνηση που εξαπατά την κοινωνία: μαζεύει 6 δισ. από έμμεσους φόρους, δηλαδή από τα ασθενέστερα στρώματα, και επιστρέφει 1,7 δισ. ευρώ ευνοώντας τους εύπορους. Έτσι οξύνονται οι ανισότητες. Δεν κάνει τίποτα για τη φορολόγηση του πλούτου, ούτε για τιμαριθμική προσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων ώστε να μη “τρώει” ο πληθωρισμός το διαθέσιμο εισόδημα. Οι εργαζόμενοι βλέπουν ονομαστικές αυξήσεις χαμηλότερες από το κόστος του πληθωρισμού και το εισόδημά τους μειώνεται».