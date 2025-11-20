Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Πιστή αποτύπωση του σχεδίου της ΝΔ για φτηνή ανάπτυξη, διάλυση των δυνάμεων εργασίας, συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και όξυνση των ανισοτήτων», χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους, όσο κι αν προσπαθούν να το εξωραΐσουν ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει γιατί από τα 6 δις μοίρασε -και μάλιστα με άδικο τρόπο περισσότερο στα υψηλότερα εισοδήματα και λιγότερο στα χαμηλότερα– 1,7 δισ. Έχουμε μια κυβέρνηση που εξαπατά την κοινωνία, μαζεύει 6 δισ. από έμμεσους φόρους, άρα κυρίως από τα ασθενέστερα στρώματα και επιστρέφει 1,7 δισ. ευνοώντας πάλι τα υψηλότερα στρώματα. Αυτό ακριβώς οξύνει τις ανισότητες. Και δεν κάνει τίποτα βεβαίως για τη φορολόγηση του πλούτου. Δεν κάνει τίποτα έτσι ώστε να υπάρξει μία τιμαριθμική μείωση των φορολογικών κλιμάκων, έτσι ώστε να μην τρώγεται το διαθέσιμο εισόδημα από τον πληθωρισμό. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Βλέπουν κάποιες ονομαστικές αυξήσεις οι εργαζόμενοι, οι οποίες όμως είναι χαμηλότερες από το κόστος που έχει ο πληθωρισμός γι αυτούς και έτσι το διαθέσιμο εισόδημά τους μειώνεται», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84».

Υπογράμμισε ακόμη ότι η μείωση της ανεργίας προκύπτει από «θέσεις εργασίας με επισφάλεια, που έρχονται να εδραιωθούν με τον νόμο Κεραμέως για το 13ωρο».

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης υποστήριξε πως «η ανάπτυξη οφείλεται αποκλειστικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο του χρόνου λήγει. Το μεγαλύτερο έγκλημα με πολιτικούς όρους είναι ο τρόπος που η ΝΔ το διαχειρίστηκε. Θα χάσουμε πόρους, αλλά και όσοι διατέθηκαν δεν πιάνουν τόπο: δεν στηρίζουν τους εργαζόμενους, δεν ενισχύουν τις δημόσιες υποδομές, δεν υπάρχει ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ούτε πραγματικός μετασχηματισμός της οικονομίας με έμφαση στην καινοτομία και την προστιθέμενη αξία». Τόνισε ότι πρόκειται για «ανακύκλωση ενός μοντέλου το οποίο μας έβαλε στην κρίση» συμπληρώνοντας ότι «είναι το ίδιο και απαράλλαχτο μοντέλο» που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία.

«Ζούμε μια ακόμη Εξεταστική Επιτροπή – παρωδία»

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι «οι αγρότες είναι στους δρόμους και είναι και στα κάγκελα γιατί η κυβέρνηση τους δουλεύει ψιλό γαζί», σημειώνοντας ότι η χώρα χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων, αναφερόμενος στη σχετική ρήτρα της ΕΕ, λέγοντας ότι έχει παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία στη Βουλή.

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της ΝΔ στην Εξεταστική, είπε πως «ζούμε μια ακόμη Εξεταστική Επιτροπή – παρωδία. Πριν λίγο στη Βουλή είδα ότι ο κ. Ξυλούρης, ο περίφημος ‘Φραπές’, που είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας δεν εμφανίστηκε, έστειλε ένα υπόμνημα και το αυτί της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δεν ιδρώνει. Ζητήσαμε, όπως και ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη. Οι σχέσεις του κ. Ξυλούρη με την κυβέρνηση είναι καταγεγραμμένες και σε φωτογραφίες και σε συνομιλίες».

Για τη συνολική εικόνα του σκανδάλου, τόνισε πως μίλησε «από την πρώτη στιγμή για μια πυραμίδα διαφθοράς που ξεκινά από το Μέγαρο Μαξίμου και φτάνει μέχρι το τελευταίο κομματικό γραφείο της ΝΔ. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους υπουργούς της και όλους τους εμπλεκόμενους».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει την μπάλα στην εξωτερική πολιτική»

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε ακόμη σε «εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις» στη γεωπολιτική θέση της χώρας. Όπως είπε, «η Ελλάδα μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ΗΠΑ–Κίνας. Ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει την μπάλα στην εξωτερική πολιτική».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παραδίδει την Ελευσίνα ως αντίβαρο στον Πειραιά», σημειώνοντας πως η αμερικανική πρεσβεία αντιμετωπίζει την επένδυση ως μέρος αυτού του συσχετισμού ενώ έκανε λόγο για «αποικία» στην οποία μετατρέπεται η χώρα λόγω της πολιτικής Μητσοτάκη.

Για την ενεργειακή διπλωματία, υπογράμμισε πως «η κυβέρνηση εμφανίζεται ως η πιο πρόθυμη δύναμη στην ΕΕ για το αμερικανικό LNG που θα εκτινάξει τα τιμολόγια ρεύματος. Έχει αποφασίσει να είναι ο πιο πιστός εκτελεστής των συμφερόντων της Αμερικής του Τραμπ».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση «νέο ενεργειακό μεγαλοϊδεατισμό» και εγκατάλειψη της «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν μπορεί τα εθνικά συμφέροντα να ταυτίζονται με αυτά μιας πολυεθνικής. Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει ξανά ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας».

«Θέλουμε να συμβάλουμε στην ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς»

Αναφορικά με τη Νέα Αριστερά, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι ήταν το πρώτο κόμμα που έθεσε στη Βουλή «το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης και των εξοπλισμών» στην περσινή συζήτηση για τον Προϋπολογισμό.

Όπως είπε, «είμαστε πολιτική δύναμη που με την αυτοτέλειά μας θέλουμε να συμβάλουμε αποφασιστικά στην ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη».

Καταληκτικά ο κ. Χαρίτσης επισήμανε πως «δεν κρύψαμε ποτέ ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν λειτουργούμε με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Συζητάμε, αποφασίζουμε συλλογικά και προχωρούμε δημοκρατικά και συντεταγμένα. Είμαι εδώ και σας μιλάω ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, γιατί πιστεύω στην ανάγκη ύπαρξης, ενδυνάμωσης και ισχυρής παρουσίας του κόμματος μας στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες που τα πράγματα είναι τόσο ρευστά, είναι τόσο δύσκολα, είναι τόσο ζόρικα που χρειάζεται μια καθαρή φωνή, η οποία ακριβώς με όρους ενωτικούς, με όρους προγραμματικούς θα μπορέσει να παρέμβει στα δημόσια πράγματα».

