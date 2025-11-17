Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Είναι ή όχι νόμισμα το bitcoin; – Τι απαντά η ΤτΕ
- Τι αλλάζει στις συναλλαγές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου
- Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν
«Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτώνται. Και τότε και τώρα. Σήμερα μάλιστα περισσότερο από ποτέ», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στο μήνυμά του για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.
Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, που ο αυταρχισμός γίνεται η νέα κανονικότητα, σήμερα που ο πόλεμος κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο».
Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας». Ο κ. Χαρίτσης συνόδεψε την ανάρτησή του με φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του στο μπλοκ του κόμματος στην πορεία της 17 Νοέμβρη.
Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:
Υπενθυμίζεται ότι πλήθος κόσμου έφτασε στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Στις 13:00 έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού κτιρίου και λίγο μετά τις 16:30 ξεκίνησε η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Λίγο μετά τις 20:00 ολοκληρώθηκε η πορεία, χωρίς έκτροπα.
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
- Γαλλία: Προσεχώς διπλή φορολόγηση των fast food
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 18.11.2025]
- Σεισμός στη Σκύρο: Η πρώτη εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα για τα 4,6 Ρίχτερ
- Νέος Κόσμος: Αναζητούν δύο άτομα για το θρίλερ με τον νεκρό οδηγό
- Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις