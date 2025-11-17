Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

«Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτώνται. Και τότε και τώρα. Σήμερα μάλιστα περισσότερο από ποτέ», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στο μήνυμά του για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, που ο αυταρχισμός γίνεται η νέα κανονικότητα, σήμερα που ο πόλεμος κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο».

Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας». Ο κ. Χαρίτσης συνόδεψε την ανάρτησή του με φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του στο μπλοκ του κόμματος στην πορεία της 17 Νοέμβρη.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

Υπενθυμίζεται ότι πλήθος κόσμου έφτασε στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Στις 13:00 έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού κτιρίου και λίγο μετά τις 16:30 ξεκίνησε η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Λίγο μετά τις 20:00 ολοκληρώθηκε η πορεία, χωρίς έκτροπα.