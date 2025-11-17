«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

Σε μια συγκλονιστική περιγραφή των κρίσιμων στιγμών της εξέγερσης της 17 Νοέμβρη προχώρησε ο Στέλιος Λογοθέτης, μέλος της τότε συντονιστικής επιτροπής του Πολυτεχνείου, όπου έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Ιδρύματος για να μείνουν έξω από αυτό οι παρακρατικοί.

«Ήταν τελείως αυθόρμητη η κίνησή μας και μια προσπάθεια να αμυνθούμε γιατί θυμόμασταν το θλιβερό γεγονός της 13 – 14 Φλεβάρη, όταν συγκεντρωμένοι στην πόρτα του Πολυτεχνείου διαδηλώνοντας για φοιτητικά και συνθήματα και αντιχουντικά επίσης, μπήκε η αστυνομία μέσα, η χουντική αστυνομία τότε, από την πόρτα της Στουρνάρα και της Τοσίτσα», ανέφερε ο κ. Λογοθέτης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Συνέχισε λέγοντας πως «μας στρίμωξε στον χώρο της Συγκλήτου μέσα στην αίθουσα της Συγκλήτου ζητήσαμε καταφύγιο, συνεδρίαζαν οι καθηγητές, ένας της Ασφάλειας ανέβηκε πάνω στο τραπέζι της Συγκλήτου και χτυπούσε τους φοιτητές που έτρεχαν απεγνωσμένοι. Μάλιστα τότε που το ξέρανε, κατέβασαν και το πορτραίτο του τότε πρύτανη, προχουντικά ήταν υποψήφιος της ΕΔΑ δήμαρχος Αθήνας και το καταστρέψανε. Και όταν βγαίναμε έξω υπήρχαν δυο σειρές παρακρατικών οι οποίοι μας πελεκούσαν».

Όπως είπε, έκλεισαν τις πόρτες γιατί υπήρχε φόβος και ανησυχία. «Πήραμε την πρωτοβουλία με τον Νίκο τον Σιδέρη να κλείσουμε τις πόρτες για να μην επαναληφθεί αυτό το γεγονός. Τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε η κατάληψη και μάλιστα λέγαμε ότι θα το περιφρουρήσουμε το Πολυτεχνείο, έτσι ώστε και τα τανκς να μην μπορούν να μας χτυπήσουν. Και δυστυχώς επαληθευτήκαμε, ήρθαν τα τανκς».

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα»

Αναφέρθηκε σε πολλούς νεκρούς στο Πολυτεχνείο, όπως και για τραυματίες με βαριά τραύματα.

«Σε μας φέρανε πολλούς νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο και τραυματίες πολλοί με βαριά τραύματα. Ο συμμαθητής μου από το Γυμνάσιο Κορυδαλλού που αποφοιτήσαμε, ο Αμανατίδης τότε φοιτητής ιατρικής που υπηρετούσε εκεί, στο πρόχειρο ιατρείο που είχαμε φτιάξει μαζί με τον Παυλάκη, τον γιατρό και επιδημιολόγο, ο οποίος έφαγε το ξύλο της αρκούδας μετά και μάλιστα έκανε έκκληση από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Είχαμε πάει μαζί για αιμοστατικούς επιδέσμους για φάρμακα γύρω στις 20:30 – 21:00 που είχαν αρχίσει και φέρανε πλήθος τραυματιών και νεκρών. Και μου έδειξε ο Αμανατίδης δύο πτώματα. Ο ένας νέος πρέπει να ήταν γύρω στα 30 με μία σφαίρα στο λάρυγγα, εδώ στο λαιμό σαν τριαντάφυλλο. Το θυμάμαι σαν τώρα, ξανθός. Και ένας νέος άνθρωπος περίπου εκεί σε αυτή την ηλικία με μια σφαίρα στον αριστερό όρχι. Μπήκε ξαφνικά ένας άλλος που κρεμόταν το πόδι του. Προφανώς αυτός πέθαινε από αιμορραγία από βολή ντουμ – ντουμ», τόνισε.

Ο κ. Λογοθέτης επισήμανε πως «αυτά έχουν βρεθεί γιατί μετά την αναθεώρηση, μετά τα χρόνια που πέρασαν και έχουν περάσει 52 χρόνια, πολλοί άρχισαν να αναθεωρούν. Υπάρχουν και νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες που δεν είναι δηλωμένοι. Ο κ. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, καθηγητής της Παντείου, έχει κάνει μια έρευνα σε αυτό και έχει γράψει και ένα βιβλίο για τους αφανείς εκτός Πολυτεχνείου. Πόσοι σκοτώθηκαν και εκτός εκτός του Πολυτεχνείου και μάλιστα έχει περιγράψει ακριβώς σε ποιες οδούς (28) έχουν γίνει αυτά τα γεγονότα».

