17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Πολυτεχνείο: Στοχασμός αντί σφετερισμού
Ιστορικό Αρχείο 17 Νοεμβρίου 2025 | 11:43

Πολυτεχνείο: Στοχασμός αντί σφετερισμού

Το ερώτημα είναι τι απόμεινε από όλη αυτή την υπόθεση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Spotlight

Παρασκευή, 16 του μηνός (σ.σ. Νοεμβρίου του έτους 2001), βόλτα στο αριστερό πεζοδρόμιο της Σπύρου Μερκούρη, κατεβαίνοντας. Το μάτι πέφτει σ’ ένα τσούρμο παιδιά: μαθητές Δημοτικού σίγουρα, καλοντυμένοι, άσπρο πουκάμισο, ψηλά κουμπωμένο. Η δασκάλα πίσω τους, ορατή και συνάμα αόρατη. Δεν πήγε ο νους μου αμέσως. Μετά θυμήθηκα την ημερομηνία και φωτίστηκα: σχολική γιορτή του Πολυτεχνείου, μαθήματα πάπαλα. Συγκινήθηκα, κυρίως με την όψη των παιδιών· μου κόλλησε το άσπρο πουκάμισο, η σοβαρότητά τους.

Είχα χρόνια να συγκινηθώ με το τυποποιημένο πια και αντιγραφικό τριήμερο, που δεν είναι βέβαια αυτοσυντήρητο· κάποιοι το συντηρούν ακόμη, καθένας για δικούς του λόγους. Οι πιο αθώοι πάντως αυτής της ιστορίας είναι οι μαθητές του Δημοτικού, όπως οι προχτεσινοί στην οδό Σπύρου Μερκούρη· σε κάνουν να δακρύσεις για κάτι περασμένο, μπορεί και οριστικά ξεπερασμένο· να απορήσεις πώς έγιναν τότε αυτά που έγιναν, έργα και λόγια κατακόρυφα, βαμμένα στο αίμα.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 25.11.2001, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το έχω νομίζω ξαναγράψει: σ’ εκείνες τις τρεις ημέρες, εκτός των άλλων, χαρίστηκε και η γλώσσα μας στα νέα έγκλειστα παιδιά. Έτσι προέκυψαν κάποια συνθήματα με απαραγνώριστο τον παλμό της αλήθειας και της ειλικρίνειάς τους. Ανάμεσά τους και η εξαγγελία «εδώ Πολυτεχνείο»· κραυγή ελευθερίας στην αρχή, οργής και ενθουσιασμού στη μέση, αγωνίας και σπαραγμού στο τέλος. Το ερώτημα είναι τι απόμεινε από όλη αυτή την υπόθεση· αν είναι λογική και ωφέλιμη η επετειακή της συντήρηση· μήπως κάτι πάει στραβά· πήγε στραβά, και χειροτέρεψε το πράγμα από χρόνο σε χρόνο· βάλτωσε, όπως συνέβη με τις περισσότερες εθνικές μας μνήμες, που άδειασαν σε ρητορείες.


Σκέφτομαι λοιπόν μήπως το κλειδί αυτής της πιθανής, αν όχι βέβαιης, αποτυχίας βρίσκεται κρυμμένο και ανεκμετάλλευτο στο κορυφαίο σύνθημα του τραγικού τριημέρου. Μιλώ για το επίρρημα «εδώ» πριν από τη λέξη «Πολυτεχνείο»: δανεισμένο από παλαιότερα, ραδιοφωνικά κυρίως, μηνύματα· βαφτισμένο όμως και επανασημασιολογημένο σ’ αυτή την οριακή από κάθε άποψη περίσταση. Εδώ όμως δεν βλάφτει λίγη καθυστέρηση, μήπως λυθεί ο κόμπος, που παίζει ανάμεσα στον λυγμό και στον πνιγμό.

Ας θυμηθούμε ότι: όλα όσα μας συμβαίνουν (στην ατομική και στη συλλογική μας ζωή) πέφτουν μέσα στο εδώ και στο τώρα. Μόνο που το εδώ είναι εκ κατασκευής στενόχωρο, το τώρα εξ ορισμού φευγαλέο. Αυτός είναι ο λόγος που εφευρέθηκαν το εκεί και το πριν· για να υποδέχονται όσα δεν χωρούν πια στο εδώ και στο τώρα. Τελικώς η όποια σοφία της ζωής μας κρίνεται από την παραδοχή ή την απόρριψη τού εκεί, που παραπέμπει αυτομάτως στο πριν. Γιατί η επιμονή μας να κρατήσουμε τα πάντα στο αδιαχώρητο πλέον εδώ, συνεπάγεται τουλάχιστον κυκλοφοριακό πρόβλημα· οπότε αρχίζουν τα παράνομα παρκαρίσματα που φράζουν τους δρόμους. Ή για να το πω αλλιώς: το εκεί δεν ανακουφίζει μόνο κυκλοφοριακά το ασφυκτικό μας εδώ· μας επιτρέπει να συντάξουμε αφενός τη βιογραφία μας, αφετέρου την ιστορία μας. Γιατί, όπως είναι γνωστό, χωρίς εκεί και πριν ιστορία δεν υπάρχει.


Ο Δ. Ν. Μαρωνίτης

Με τους όρους αυτούς, αν πράγματι θέλουμε να σωθεί κάπως η ιστορική σημασία της ηρωικής θυσίας του Πολυτεχνείου, είναι καιρός πια να ανταλλάξουμε το «εδώ» της ραδιοφωνικής του εξαγγελίας με το «εκεί». Αποτολμώντας αυτή τη μετάθεση, τροποποιώντας το σύνθημα «εδώ Πολυτεχνείο» σε «εκεί Πολυτεχνείο», μεταφέρουμε τα γεγονότα του καταλυτικού τριημέρου στον πραγματικό τους χώρο και χρόνο, αντί να τα σφετεριζόμαστε ως ανήκοντα τάχα στο εναλλασσόμενο κάθε χρονιά παρόν μας. Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως αντικατάσταση της μνήμης με τη λήθη — το αντίθετο: αφήνουμε να λειτουργήσει η μνήμη του Πολυτεχνείου ως ανάμνηση στοχαστική· όχι ως αναπαραγωγή κραυγαλέας παρέλασης, που καταλήγει κάθε φορά στην αμερικανική πρεσβεία με τα γνωστά πια επεισόδια. Ίσως ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν ο περιορισμός της μνημονικής τελετής στον περίβολο του Πολυτεχνείου· κάτι που θα θύμιζε τον εγκλεισμό πρώτα, τον αποκλεισμό ύστερα όσων συνέπραξαν στη μεγάλη εκείνη ώρα της δοκιμασίας.

*Κείμενο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, που έφερε τον τίτλο «Το εδώ και το εκεί» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2001.

Ο ίδιος, ένας αριστερός που διώχθηκε και φυλακίστηκε από τη δικτατορία των συνταγματαρχών, έγραφε ύστερα από κάποιους μήνες και τα ακόλουθα («Το Βήμα», 8 Μαΐου 1982):

Φοβούμαι όμως πως ποτέ πια δε θα καταγραφούν για τους νεότερους και τους επιγενομένους όσες πληροφορίες συνθέτουν την πραγματική αντίσταση των Ελλήνων στα εφτά χρόνια της δικτατορίας. Αντ’ αυτού κυκλοφόρησαν, κυκλοφορούν και θα κυκλοφορήσουν μόνο αντιστασιακοί τίτλοι, προκειμένου να συντάσσεται κάθε φορά το προεκλογικό και μετεκλογικό μητρώο όσων επαγγελματικά πολιτεύονται. Έτσι η αντιστασιακή φιλολογία πρόλαβε, θαρρείς, και μόλυνε ή ακόμη χειρότερα: διέλυσε την αντιστασιακή πράξη. Και άλλοτε έκανα την πικρή σκέψη ότι η απροσδόκητη αυτή υπονόμευση της έμπρακτης αντίστασης οφείλεται ίσως στην ένοχη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού λαού, που υποτάχτηκε στις εντολές της χούντας χωρίς πολλές σκέψεις και υπερβολική αιδώ. Η τραυματική αυτή ενοχή δικαιολογεί, νομίζω, την προτίμηση για τις αντιστασιακές φιοριτούρες και την απώθηση των πραγματικών γεγονότων. Σ’ αυτή την εκτροπή βοήθησε, πιστεύω, και η εκμεταλλευτική μυθοποίηση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου: με τις ματωμένες αυτές δάφνες στα χέρια μας όλοι οι Έλληνες φανταζόμαστε ότι αντιμετωπίσαμε τα τανκς της χούντας προτείνοντας (παιδιά, νέοι, μεσήλικοι και γέροι) τα ιδεατά νεανικά μας στήθη.

Economy
Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

AKTOR: Νέο κεφάλαιο από το 2025 στην ενέργεια με όχημα το LNG

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ιστορικό Αρχείο
Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs
English edition 17.11.25

Greece Shifts toward New Stable ‘Red’ Power Tariffs

Like the existing “blue” fixed-rate tariffs, the upcoming “red” tariffs are expected to remain an attractive refuge for households unsettled by the sharp swings in wholesale electricity prices over the past three months.

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!
Μπάσκετ 17.11.25

Το ΝΒΑ ζήτησε έγγραφα για την έρευνα του παράνομου στοιχηματισμού – Στο… μικροσκόπιο συνεργάτες του ΛεΜπρόν και Λέικερς!

Οι έρευνες του ΝΒΑ για τον παράνομο στοιχηματισμό συνεχίζονται, με τη λίγκα να ζητάει αρχεία και κινητά τηλέφωνα από ομάδες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Λέικερς.

Σύνταξη
Χάαλαντ για τη διαμάχη με Μαντσίνι: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα τώρα θα δεις»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Χάαλαντ για τη διαμάχη με Μαντσίνι: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα τώρα θα δεις»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μίλησε για τη διαμάχη που είχε στον αγώνα της Ιταλίας με τη Νορβηγία με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι, τον οποίο ευχαρίστησε για την «ώθηση» να σκοράρει δύο φορές.

Σύνταξη
Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ
Σημείο αναφοράς 17.11.25

Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι – Τι ισχυρίζονται
Τι ισχυρίστηκαν 17.11.25

Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκαριστικό περιστατικό στη Γερμανία - Οι αστυνομικοί αναζητούσαν το κορίτσι που είναι άρρωστο και κωφό - Το παιδί είχε φύγει από τη δομή που διέμενε για να πάει στο σπίτι της μητέρας του

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 17.11.25 Upd: 13:50

Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης - Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Restart μνήμης 17.11.25

«Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος» - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

