Λευτέρης Παπαδόπουλος: Η μάνα μου
Ιστορικό Αρχείο 14 Νοεμβρίου 2025 | 14:57

Λευτέρης Παπαδόπουλος: Η μάνα μου

Μπορούσε να κάνει θαύματα...

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η μάνα μου… Ο πρώτος, ο πιο παλιός κι ο πιο αγαπημένος συμμαθητής μου… Δεν έμαθα ποτέ το πραγματικό της όνομα. Άλλοτε την έλεγαν Λίζα, άλλοτε Ολυμπία, άλλοτε Λουίζα, άλλοτε Ολυμπιάδα, ανάλογα με τη διάθεσή της. Ούτε και την πραγματική της ηλικία έμαθα ποτέ: όταν ήμουν μικρό παιδί, μου διηγόταν πως ήρθε απ’ τη Ρωσία, το Νοβοροσίσκι, όπου είχε γεννηθεί, το 1922, σε ηλικία 6 χρόνων. Άρα ήταν γεννημένη το 1916. Όσο περνούσαν όμως τα χρόνια, μίκραινε. Μου έλεγε πια πως είχε έρθει απ’ τη Ρωσία το ’25. Αργότερα, την άκουσα να ορκίζεται πως, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, ήταν 16 χρόνων! Δηλαδή είχε γεννηθεί το 1925! Που θα πει ότι εμένα με είχε κάνει όταν ήταν… δέκα χρόνων κοριτσάκι!


Ήταν όμορφη. Είχε πελώρια μάτια, γαλάζια προς το πράσινο, πράσινα προς το γαλάζιο, κι άλλες φορές γκρίζα, μ’ ένα ασημογάλανο ασπράδι. Και τραγουδούσε: «Α για μπλούτσκα / τα μάλα σόλναγια». Κι αμέσως ύστερα: «Σουρωμένος θα ’ρθω πάλι / στα παραθυράκια σου…» Κι αυτά τα τραγούδια τα ’λεγε πάνω απ’ το κρεβάτι μου, όχι μόνο όταν ήμουνα μικρός, αλλά και ίσαμε που τέλειωσα το Γυμνάσιο!


«ΤΑ ΝΕΑ», 4.11.1995, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ήταν έξυπνη — σπίρτο το ’41, μέσα σε δύο τρεις μήνες κατάφερε να μάθει εκατό, διακόσιες λέξεις και να συνεννοείται στα γερμανικά μια χαρά. Ακόμα βουίζει στα αφτιά μου το: «Άλες κάουφεν καμαράντ», που επαναλάμβανε θριαμβευτικά, κάθε τόσο, καθώς άφηνε πάνω στο μοναδικό τραπέζι του σπιτιού, εκεί στη μέση του δωματίου, πότε μια κονσέρβα με λουκάνικα και φασόλια, πότε μια κουραμάνα, πότε ένα κομμάτι μαλακό τυρί, τυλιγμένο με ασημόχαρτο.


«ΤΑ ΝΕΑ», 4.11.1995, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί της. Δίπλα μας, σ’ ένα άλλο δωμάτιο, έμενε η κυρα-Καλλιόπη, που ’χε δύο κόρες και καμωνόταν την πλούσια. Η κυρα-Καλλιόπη, λοιπόν, καίτοι φτωχιά κι αυτή, για να μπει στο μάτι της μάνας μου, τον καιρό της μεγάλης πείνας, φώναζε στις κόρες της κάθε τόσο: «Καίτη, Λόλα, σας έχω πει χίλιες φορές να μην πετάτε κομμάτια από σοκολάτες κάτω απ’ τα κρεβάτια σας! Υπάρχουν παιδάκια που δεν έχουν να φάνε ούτε ξερό ψωμί…» Η μάνα μου, που ήξερε πως όλ’ αυτά για τις σοκολάτες ήταν ψευτιές και φιγούρες, με χάιδευε, μου ’δινε ένα φιλί, κι ύστερα μου ψιθύριζε συνωμοτικά και άγρια: «Τώρα θα δεις τι θα της κάμω!» Κι αμέσως έβγαινε στο μπαλκονάκι, δήθεν για ν’ απλώσει στο σκοινί ένα ρούχο, και τραγουδούσε: «Έχω γιο κι έχω χαρά / που θα γίνω πεθερά / έχεις κόρες κι έχεις πίκρα / που θα υφαίνεις μέρα-νύχτα…» Μια, δυο, τρεις φορές. Ώσπου η «πλούσια», με τις δύο κόρες, να κλειδωθεί στο σπίτι της και να μη βγάζει άχνα! Όλη μέρα. Και την άλλη. Και την παράλλη…


«ΤΑ ΝΕΑ», 4.11.1995, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ήταν μάγισσα! Ένα μεσημέρι πεινούσα πολύ. Αποβραδίς είχε μείνει στο ντουλάπι μια κονσέρβα, για ώρα ανάγκης, με δύο κουταλιές φασόλια. Πήρε την κονσέρβα στα χέρια της κι άρχισε να τραγουδάει και να χορεύει. Ύστερα έχωσε το μεγάλο δάχτυλο του χεριού της μέσα στην κονσέρβα, έβαλε πάνω στο νύχι της, σαν να ’ταν φτυαράκι, ένα φασόλι με λίγο ψωμί και μου ’δωσε να φάω. Κι ύστερα πάλι και πάλι. Πάντα με το τραγούδι και το χορό. Ένα, δύο, πέντε, δέκα φασόλια. Πάνω στο νύχι. Και με το ζουμί. Κόμπο-κόμπο. Ώσπου ήρθα και χόρτασα.


Μπορούσε να κάνει θαύματα: ο πατέρας μου ήταν άρρωστος, φυματικός. Εκείνη μόλις είχε γεννήσει τον μικρό μου αδελφό. Πόλεμος, πείνα, δυστυχία. Ένας γιατρός τής είπε πως ο πατέρας μου θα πέθαινε, αν δεν έπινε κάθε μέρα ένα ποτήρι γάλα. Ένα απόγευμα, που έλειπε ο πατέρας μου απ’ το σπίτι, μου λέει προστακτικά: «Πάρε έναν κεσέ κι έλα κοντά μου!» Πήρα τον κεσέ και πήγα κοντά της. Και, κατάπληκτος, την είδα να ξεκουμπώνεται, να βγάζει έξω το στήθος της, να το πιέζει και να γεμίζει με γάλα τον κεσέ που κρατούσα — γάλα που, απ’ το ίδιο βράδυ, άρχισε να πίνει ο πατέρας μου και να κρατιέται στη ζωή… (Ύστερα από χρόνια διάβασα «Τα Σταφύλια της Οργής». Και τρόμαξα! Ο Στάινμπεκ, σε κάποιο σημείο του βιβλίου, έχει μια σκηνή ίδια μ’ αυτήν που έζησα εγώ με τη μάνα μου!)

*Απόσπασμα από δισέλιδο άρθρο των «Νέων» αφιερωμένο στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Είχε δημοσιευτεί στο φύλλο της 4ης Νοεμβρίου 1995, με αφορμή την κυκλοφορία του αφηγήματος του Παπαδόπουλου υπό τον τίτλο «Οι παλιοί συμμαθητές» (εκδόσεις Καστανιώτη).


Για το περιεχόμενο του βιβλίου του ο συγγραφέας σημείωνε στον Πρόλογο και τα εξής:

«Οι παλιοί συμμαθητές μας δεν είναι μόνο τα παιδιά που πηγαίναμε μαζί τους στην ίδια τάξη ή στο ίδιο σχολείο. Οι παλιοί συμμαθητές μας, για μένα τουλάχιστον, είναι όλα τα πρόσωπα που αγαπήσαμε. Τότε που ήμαστε παιδιά, έφηβοι, νέοι. Οι παλιοί συμμαθητές μας δεν είναι μόνο πρόσωπα. Είναι και δρόμοι και πάρκα και αλάνες και πετροπόλεμοι. Είναι και τα πάνινα τόπια που φτιάχναμε από τις κουρελιασμένες κάλτσες μας. Είναι και η καμπάνα της εκκλησίας κι η μυρωδιά του λιωμένου κεριού στα μανουάλια. […] Οι παλιοί συμμαθητές μας είναι και τα παλιά μας παιχνίδια. Κυρίως. Παιχνίδια που τα ’παιζαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας. Τότε που η ζωή δεν άλλαζε κάθε δυο, κάθε τρία χρόνια, αλλά βάδιζε με την ησυχία της, μέσα στα ίδια, πάντοτε, σοφά μονοπάτια του καιρού».


Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ποιητής, στιχουργός και δημοσιογράφος, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 1935.


«ΤΑ ΝΕΑ», 31.1.2004, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Σύνταξη
Ιστορικό Αρχείο
Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Ελλάδα 14.11.25

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σύνταξη
Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Ελλάδα 14.11.25

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Αθλητισμός & Σπορ 14.11.25

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 16:49

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Τραυματίας και ένας περαστικός.

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
