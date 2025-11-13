Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Δημήτρης Ψαθάς: «Δεν είμαστε από τα Γκράβαρα εμείς!»
13 Νοεμβρίου 2025 | 16:27

Δημήτρης Ψαθάς: «Δεν είμαστε από τα Γκράβαρα εμείς!»

«Άστα τώρα Δημήτρη!»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ημέρες τραγικές της Κατοχής θυμίζει η προληπτική λογοκρισία που επιβάλλεται στα θέατρα. Γιατί όσο ο τόπος αυτός ήταν ελεύθερος —σε περιόδους ομαλές— ποτέ καμμιά κυβέρνηση κοινοβουλευτική, κανένας Υπουργός όχι δεν τόλμησε αλλά ούτε σκέφτηκε καν να εισηγηθή ή να επιβάλη την λογοκρισία. Μόνο σε εποχές ανώμαλες —την κωμικοτραγική εκείνην εποχή της δικτατορίας Μεταξά— ο λογοκριτής εγκαταστάθηκε στο θέατρο.

— Βγάλτο αυτό.

— Γιατί;

— Γιατί λέει Γιάννης. Επομένως εννοεί τον Ιωάννη Μεταξά.


«TA NEA», 1.8.1955, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η λογοκρισία είναι μια εφεύρεση των τυράννων και τα κατώτερα όργανά της είναι κατά κανόνα άνθρωποι ηλίθιοι. Και ηλίθιοι αν δεν είναι, όμως, το είδος της δουλειάς και η αποστολή τους είναι τέτοια, ώστε προσπαθώντας ν’ ανακαλύψουν τον υπαινιγμό, και εκεί ακόμα όπου δεν υπάρχει, αποδεικνύονται πάντα ηλίθιοι, και μάλιστα σε σημείο εξοργιστικό. Και δεν υπάρχει τραγικώτερη δοκιμασία από το να νταραβερίζεσαι με ηλιθίους. Θυμάμαι όταν είχα βγάλει το πρώτο μου ευθυμογραφικό βιβλίο «Η Θέμις έχει κέφια» επί Τετάρτης Αυγούστου — τράβηξα στον λογοκριτή, για να δη τα δοκίμια. Το κείμενο αποτελούσαν δικαστηριακά ευθυμογραφήματα, που είχε σκιτσάρει ο Φ. (σ.σ. Φωκίων) Δημητριάδης. Ο λογοκριτής είδε το κείμενο, ύστερα σταμάτησε σ’ ένα σκίτσο και συνωφρυώθηκε.

— Τ’ είν’ αυτό; μου είπε. Τον… Κοντύλη (σ.σ. τον Γεώργιο Κονδύλη) μού φτιάξατε εδώ;

Τον κύτταξα απορημένος:

— Ποιον Κοντύλη;

— Άστα τώρα Δημήτρη! Σ’ εμένα; Τα τρώω εγώ αυτά;


«TA NEA», 1.8.1955, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Επρόκειτο για ένα ευθυμογράφημα που περιέγραφε μια κλοπή δαχτυλιδιού από ένα δουλικό, κι’ ο σκιτσογράφος σκιτσάρισε το δουλικό και έναν αρειμάνιο τύπο —τον φίλο της— που είχε δασκαλέψει την κλοπή. Σ’ αυτόν, λοιπόν, τον τύπο ο λογοκριτής ανακάλυψε σατανική πολιτική αποστολή (!)

— Μα χρυσέ μου άνθρωπε, του είπα, τι μπορεί να θέλη ο Κονδύλης μέσα σ’ ένα τέτοιο βιβλίο; Κι’ ύστερα από πού κι’ ως πού του μοιάζει;

— Άστα τώρα Δημήτρη! Σε μένα; Δεν τρώω άχερα εγώ! Έξυπνος είμαι κι’ εγώ Δημήτρη μου! Δεν είμαι κανένας κουτός… Ολόφτυστος ο Κονδύλης είν’ αυτός! Γιατί τον φτιάξατε εδώ; Για να μας θυμίσετε την παρουσία του Κονδύλη;


— Μα χρυσέ μου άνθρωπε…

— Άστα τώρα Δημήτρη! Μη μου κάνεις τον κουτό!

— Μα δεν σου κάνω ούτε τον έξυπνο ούτε τον κουτό. Ένα πράμα σε ρωτώ μονάχα: Τι μπορεί να θέλη ο Κονδύλης σ’ ένα βιβλίο όπως αυτό;

— Άστα τώρα Δημήτρη! Αυτό το σκίτσο θα πεταχτή. Δεν είμαστε από τα Γκράβαρα εμείς! Αθηναίοι είμαστε κι’ εμείς Δημήτρη μου!


Η ηλιθιότης του λογοκριτή μ’ έκανε να πάω στον ίδιο τον Υπουργό —αν θυμάστε τον μακαρίτη Νικολούδη— που πείσθηκε ότι το σκίτσο δεν παρίστανε τον Κονδύλη κι’ έτσι το άφησε. Το επεισοδιάκι αυτό, ασήμαντο εντελώς, δείχνει τις μοιραίες υπερβολές όπου φτάνει πάντα η λογοκρισία, που καταντά πάντα να γίνεται τυραννική και εξοργιστική. Άλλη φορά στην Κατοχή —οπότε είχαμε τρεις λογοκρισίες, γερμανική, ιταλική κι’ ελληνική— ήλθε ο «Έλληνας» λογοκριτής στην γενική δοκιμή της κωμωδίας «Ο Εαυτούλης μου». Στο έργο αυτό ο Λογοθετίδης, που έκανε έναν τύπο εγωιστή, ήθελε να χωρίση την γυναίκα του κι’ έλεγε σ’ ένα σημείο:

— Θέλω ελευθερία! Ελευθερία θέλω, αδερφέ!

Όπου τινάζεται απάνω ο «Έλληνας» λογοκριτής:

— Σταθήτε!

— Τι συμβαίνει, κ. λογοκριτά;

— Να φύγη η λέξη ελευθερία. Πειράζει τους Γερμανούς και τους Ιταλούς.

Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι η λέξη «ελευθερία», όπως ήταν τοποθετημένη εκεί, δεν είχε καμμιά σχέση με την ελευθερία της Ελλάδος.

— Άσχετο! επέμενε. Η λέξη ελευθερία σήμερα χτυπάει… άσκημα τ’ αυτιά!


«ΤΑ ΝΕΑ», 15.1.1994, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Και επέμενε μέχρις ότου διέγραψε την… σόκιν λέξη κι’ έβαλε αντί της ελευθερίας την λέξη «ξενοιασιά», που είναι σήμερα τυπωμένη στο κείμενο εις ανάμνησιν των ωραίων εκείνων ημερών. Δεν θα μου έφταναν στήλες ολόκληρες ν’ αραδιάσω ανάλογα επεισόδια που δείχνουν την τυραννία και την ηλιθιότητα του θεσμού της λογοκρισίας είτε στα έντυπα είτε στο θέατρο.

Λογοκρισία επιβάλλουν μόνο τα καθεστώτα που φοβούνται την ελευθερία του λόγου. Τι φοβούνται σήμερα εκείνοι που μας ξαναφέρνουν πίσω τον απαισίας μνήμης τυραννικό θεσμό; Θα πήτε ότι στα θέατρα καμμιά φορά υπάρχει πολλή ελευθεροστομία σε θέματα πολιτικά. Γιατί να μην υπάρχη όμως; Σ’ έναν τόπο όπου η πολιτική διαφθορά κι’ ο πολιτικαντισμός —ας πούμε— αποτελούν μόνιμες σχεδόν πληγές, αλλοίμονο αν δεν υπάρχει κι’ αυτή η ελευθεροστομία. Δεν το καταλαβαίνουν εκείνοι που εισηγούνται μέτρα δικτατορικά σε εποχές «κοινοβουλευτικής ελευθερίας»;

*Κείμενο του Δημήτρη Ψαθά, που έφερε τον τίτλο «Λογοκρισίες» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» τη Δευτέρα 1η Αυγούστου 1955.

Ο Δημήτρης Ψαθάς γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του Πόντου το 1907 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, το 1923.

Εκεί ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και εργάστηκε από το 1925 ως δημοσιογράφος με ειδίκευση στο δικαστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα». Από το 1937 και επί σαράντα περίπου χρόνια συνεργάστηκε με τα «Αθηναϊκά Νέα» και «Τα Νέα», παράλληλα δε με πολλά έντυπα, ελληνικά και της ομογένειας.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 15.11.2000, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Ψαθάς εργάστηκε επίσης ως χρονογράφος σε αθηναϊκές εφημερίδες, ενώ υπήρξε και παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών.

Στα γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 1937 με την έκδοση της συλλογής ευθυμογραφημάτων «Η Θέμις έχει κέφια». Ακολούθησαν πολλά ανάλογα έργα, όλα στο χώρο της σατιρικής ευθυμογραφίας, με κορυφαίο τη «Μαντάμ Σουσού» (1940).


«ΤΑ ΝΕΑ», 14.11.1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1940 με την κωμωδία «Το στραβόξυλο», που ανέβηκε από το θίασο του Βασίλη Αργυρόπουλου και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησαν έργα όπως τα «Φον Δημητράκης», «Μικροί φαρισαίοι», «Ένας βλάκας και μισός», «Η χαρτοπαίχτρα», «Ξύπνα Βασίλη», που γνώρισαν επιτυχία στη σκηνή, ενώ πολλά μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο με ανάλογη επιτυχία.

Ο Ψαθάς εξέδωσε και ταξιδιωτικά κείμενα, που συνδυάζουν δημοσιογραφικά και ευθυμογραφικά στοιχεία με κοινωνικά και πολιτικά σχόλια. Έγραψε επίσης και τις εμπειρίες του από τον πόλεμο και την Αντίσταση, καθώς και το βιβλίο «Γη του Πόντου» (1968) για την ιδιαίτερη πατρίδα του.


«ΤΑ ΝΕΑ», 14.11.1979, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η γραφή του Ψαθά χαρακτηρίζεται από οξυδέρκεια, αμεσότητα, τόλμη και φαντασία.

Ο Δημήτρης Ψαθάς απεβίωσε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 1979.

Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Όπως αναμενόταν 13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
