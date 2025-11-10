Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νόρμαν Μέιλερ: Ένας αδιόρθωτος ατομιστής της Αριστεράς
Ιστορικό Αρχείο 10 Νοεμβρίου 2025 | 12:57

Νόρμαν Μέιλερ: Ένας αδιόρθωτος ατομιστής της Αριστεράς

Ένας εξαιρετικός συγγραφέας με το μικρόβιο της πολιτικής μέσα του

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Ο Νόρμαν Μέιλερ, ο άνθρωπος που μαχαίρωσε κάποτε τη γυναίκα του, ο ηγέτης του αντιπολεμικού κινήματος, ο απολογητής δολοφονιών και ο οργισμένος μεθύστακας των αμερικανικών γραμμάτων, είναι κάπως πιο ήσυχος τον τελευταίο καιρό. Σύζυγος έξι γυναικών, πατέρας εννέα παιδιών και φημισμένος χρονικογράφος της χώρας του, είναι σχεδόν ευτυχισμένος.

Δεν του αρέσει, όμως, να το παραδέχεται. Καθώς έχει επιζήσει πέντε δεκαετιών γεμάτων από ποτά, ναρκωτικά, σαρκασμό και δόξα, θα μπορούσαμε να τον συγχωρήσουμε που νιώθει ευτυχισμένος στην ήρεμη ώριμη ηλικία που διανύει. «Αν πεις ότι είσαι ευτυχισμένος, τότε πας γυρεύοντας», λέει ο ίδιος. «Μπαμ! Ένα τούβλο πέφτει από τον ένατο όροφο και σου ’ρχεται κατακέφαλα. Και ούτε καν στο κεφάλι σου, αλλά στα δάχτυλα του ποδιού σου. Θα κουτσαίνεις για όλη την υπόλοιπη ζωή σου».


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 10.11.1991, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Μέιλερ, 68 ετών, δεν κουτσαίνει ακόμη. Απλώς σέρνει λίγο τα πόδια του. Καθώς κινείται προς την προσεκτικά διαλεγμένη σκληρή πολυθρόνα, από την οποία θα συζητήσουμε για το νέο του βιβλίο, το κέντρο της βαρύτητάς του βρίσκεται ασυνήθιστα χαμηλά. Τα γεροδεμένα άκρα του πυγμάχου έχουν τώρα χαλαρώσει. Δεν μοιάζει καθόλου με τον μελαχρινό αγωνιστή που φωτογραφήθηκε στη δεκαετία του ’60 αφού είχε μαχαιρώσει τη δεύτερη γυναίκα του με έναν σουγιά. Ούτε μοιάζει με τον άνθρωπο που επιτέθηκε το 1982 στους δημοσιογράφους επειδή τον επέκριναν για την υποστήριξη προς τον δολοφόνο Τζακ Άμποτ.

Φορώντας ένα ανοιχτόχρωμο καφέ κοστούμι σαφάρι με μια μπλε βαμβακερή φανέλα, ο Μέιλερ μοιάζει περισσότερο με ένα πανάκριβο αρκουδάκι, σαν και αυτά που πουλάει το FAO Schwarz, το γνωστό κατάστημα παιχνιδιών του Μανχάταν, που βρίσκεται λίγα τετράγωνα από το μέρος όπου συναντηθήκαμε. Τα σημερινά αρκουδάκια που πουλιούνται στη Νέα Υόρκη περιέχουν μαγνητοφωνημένα μηνύματα έτσι ώστε τα παιδιά ν’ ακούν τα αγαπημένα τους λόγια. Ο Μέιλερ, ένας αδιόρθωτος ατομιστής της Αριστεράς, διαθέτει ένα ευρύ ρεπερτόριο τέτοιων αποθηκευμένων σκέψεων.

[…]


Ο Μέιλερ δεν συμπαθεί τον καπιταλισμό. Στην ερώτηση για ποιον λόγο οι Ανατολικοευρωπαίοι τον ασπάζονται τόσο πρόθυμα, απαντά: «Είναι φυσικό που τον ασπάζονται. Όταν το σύστημά τους απέτυχε τελείως, θα αργήσουν να παραδεχθούν ότι και το άλλο σύστημα βρωμάει». Η συνομιλία μας μετατρέπεται ξαφνικά σε μια ατελείωτη σειρά επιθέσεων στην κοινωνική αδικία, την ανισότητα, την άπληστη δεκαετία του ’80 και την καταστροφή που προκάλεσε η Αμερική στην Κούβα του Κάστρο.

Ωστόσο, το νέο μυθιστόρημα του Μέιλερ, με τίτλο, Harlot’s Ghost, είναι μάλλον διαφορετικό. Αυτό το 1.400 σελίδων «μυθιστόρημα για τη CIA» είναι ειρωνικό με έναν σχεδόν φιλικό τρόπο. Θα απογοητεύσει τους θαυμαστές του Μέιλερ που θέλουν μια φανταστική εκδοχή του τριαντάχρονου ριζοσπαστισμού του. Θα χαροποιήσει, όμως, εκείνους που πάντα πίστευαν ότι ο Μέιλερ είναι ένας εξαιρετικός αμερικανός συγγραφέας με το μικρόβιο της πολιτικής μέσα του.

Ο μακρύς κατάλογος των ηρώων του βιβλίου αποτελείται από ζωντανά, πεθαμένα ή εντελώς φανταστικά πρόσωπα που έλαβαν μέρος στην επίθεση στον Κόλπο των Χοίρων και σε άλλες προσπάθειες της CIA να αποσταθεροποιήσει τα κομμουνιστικά καθεστώτα στη δεκαετία του ’60. Ο Μέιλερ πιστεύει ότι εκείνα τα «εγκλήματα» έγιναν σε λάθος χρόνο και ότι ήταν εξωφρενικά, υπό το φως των μεταγενεστέρων εξελίξεων. «Ο λόγος για τον οποίον το καθεστώς του Κάστρο είναι σήμερα τόσο κακό», υποστηρίζει, «είναι ακριβώς για όσα έκανε τότε. Οι πλέον παρανοϊκοί άνθρωποι στην Κούβα έφθασαν στην κορυφή επειδή ήταν αυτοί που είχαν δίκιο. Όλοι οι ιδεολόγοι του κόμματος, που είχαν φωτισμένα οράματα, ήταν εκείνοι που ευτύχησαν με την αμερικανική πολιτική. Καταστρέψαμε την Κούβα».


Η δράση του μυθιστορήματος αναπτύσσεται κυρίως μέσα από επιστολές, «με τον τρόπο που αρμόζει σε ανθρώπους της τάξεως και της ανατροφής των ηρώων», λέει ο Μέιλερ με λίγη ειρωνεία. Ο ίδιος δεν γράφει γράμματα. «Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Δεν μπορώ πια να κάνω τίποτα με αυτά τα γεγονότα. Απλώς προσπάθησα να τα κατανοήσω. Τι, τέλος πάντων, συνέβαινε; Για ποιον λόγο έκανε η CIA εκείνες τις ηλίθιες προσπάθειες να δολοφονήσει τον Κάστρο;»

Αυτά τα τελευταία λόγια ανήκουν στον κάποτε πολύ οργισμένο Μέιλερ. Η πολιτική φιλοσοφία στηρίζεται σε μια αδιατάρακτη δυσπιστία προς όλα τα κρατικά συστήματα. «Ο κόσμος της καταπίεσης παραπαίει, αλλά ο κόσμος της απληστίας εξακολουθεί να υπάρχει σε όλο του το μεγαλείο». Στον τρόπο γραφής του Μέιλερ, όμως, δεν υπάρχει πια η επιθετικότητά του. «Μεταμορφώθηκε σε ειρωνεία», υποστηρίζει. «Ύστερα από 40 χρόνια έχει μπει τόσο βαθιά μέσα στα κύτταρά σου που δεν χρειάζεται να σκίζεις τους Τάιμς της Νέας Υόρκης κάθε φορά που διαβάζεις καμιά κατεργαριά».

Ίσως ο οργισμένος Μέιλερ να μην υπάρχει πια. Ο άνθρωπος που έγινε διάσημος για τις ποσότητες οινοπνευματωδών που κατανάλωνε πίνει πλέον ελάχιστα. «Το αλκοόλ απωθεί το γράψιμο». Σταμάτησε επίσης τη μαριχουάνα. «Καταστρέφει το μυαλό». Έχει σχεδόν σταματήσει και το διάβασμα. «Όταν δουλεύω, δεν διαβάζω. Είμαι σαν τον πυγμάχο που προπονείται και δεν θέλει να βλέπει τους αντιπάλους του. Μου προκαλεί κατάθλιψη. Οι άλλοι είναι τόσο καλοί».


Ο Μέιλερ δεν είναι ένας λαμπρός δημιουργός βιβλίων, αλλά αγκαλιάζει το θέμα του πολύ ζεστά. Το θέμα του είναι σχεδόν πάντα η ίδια η Αμερική. Είναι πεπεισμένος ότι η Αμερική υπήρξε «αποκρουστική» τα τελευταία δέκα χρόνια. Στη διάρκεια, όμως, αυτών των χρόνων ο Μέιλερ συνέχιζε «ευτυχισμένος» να παράγει έργο.

*Άρθρο αφιερωμένο στον αμερικανό συγγραφέα Νόρμαν Μέιλερ, που έφερε τον τίτλο «Επιτέλους, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 1991. Επρόκειτο για αναδημοσίευση συνέντευξης που είχε παραχωρήσει ο Μέιλερ στον Peter Stothard (βρετανό συγγραφέα, δημοσιογράφο και κριτικό) και στην εφημερίδα The Times.

Ο Νόρμαν Μέιλερ (Norman Mailer) γεννήθηκε στο Long Branch της πολιτείας Νιου Τζέρσεϊ στις 31 Ιανουαρίου 1923 και απεβίωσε στη Νέα Υόρκη στις 10 Νοεμβρίου 2007.


Διακεκριμένος λογοτέχνης, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και κινηματογραφικός παραγωγός, ο Μέιλερ τιμήθηκε δύο φορές με το βραβείο Πούλιτζερ (1969, 1980).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιώργος Σεφέρης: Ο μυθικός χώρος του
Χρέος ανεξόφλητο 24.10.25

Γιώργος Σεφέρης: Γλώσσα βιωμένη

Ο Σεφέρης μιλά με συγκεκριμένες λέξεις για συγκεκριμένα πράγματα μέσα από τη λειτουργία της συγκεκριμένης του εμπειρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ποιες αρχές; 22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο