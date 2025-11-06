Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μαρία Ιορδανίδου: Έγραψα μόνο και μόνο για να θυμηθώ τα παλιά, όχι για να γίνω συγγραφέας
Ιστορικό Αρχείο 06 Νοεμβρίου 2025 | 15:37

Μαρία Ιορδανίδου: Έγραψα μόνο και μόνο για να θυμηθώ τα παλιά, όχι για να γίνω συγγραφέας

Είναι θαύμα Κυρίου το ότι δεν πήγα χαμένη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
A
A
Vita.gr
Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Spotlight

Συμπληρωμένα τα ενενήντα της χρόνια, η Μαρία Ιορδανίδου, η αγαπημένη συγγραφέας της «Λωξάντρας», ξανάρχεται στο πρώτο πλάνο της δημοσιότητας με το έργο της «Σαν τα τρελά πουλιά», που έγινε σίριαλ από τον Φώτη Μεσθεναίο και προβάλλεται από χθες στην ΕΤ1. Λίγες ημέρες πριν την προβολή του πρώτου επεισοδίου η Μαρία Ιορδανίδου έδωσε μια συνέντευξη στα «ΝΕΑ». Μίλησε για το έργο της, τον εαυτό της, τις γιορτές, και με όλη τη σοφία της ηλικίας της, το οξύ χιούμορ και την αγάπη της για τη ζωή απέδειξε πως μπορεί ο άνθρωπος διανύοντας την ένατη δεκαετία της ζωής του να παραμένει… παιδί.


«ΤΑ ΝΕΑ», 30.12.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο μικρό διαμέρισμα της Νέας Σμύρνης, με αχώριστη σύντροφο την κόρη της Έλλη, περνά τις μέρες της ήρεμα. Ακούει τα νέα από το μικρό τρανζίστορ που έχει δίπλα της στο κομοδίνο και η Έλλη τής διαβάζει κάθε πρωί μόλις ξυπνήσει τις πρώτες ειδήσεις από τα πρωινά φύλλα. Η περιορισμένη της όραση την εμποδίζει να γράφει, όμως το ενδιαφέρον της για τη ζωή παραμένει αμείωτο.

— Αχώριστος φίλος σας το κομπολογάκι…

Πάντα το βαστώ! Κάθομαι εδώ στην πολυθρόνα και σκέφτομαι. Η μέρα μου περνάει έτσι. Υπάρχουν φορές που νιώθω σαν δύτης στο βυθό της θάλασσας. Γύρω μου κολυμπούν ψαράκια. Όποιο «αρπάξω» αντιπροσωπεύει μια εποχή της ζωής μου. Κι εγώ τη θυμάμαι. Δυστυχώς δεν μπορώ πια να γράψω γιατί δεν βλέπω καλά και τρέμει το χέρι μου.

— Σας ενοχλεί αυτό;

Εδώ που τα λέμε όχι! Φαίνεται ότι η μητέρα φύση φρόντισε και μας οπλίζει με μια αναισθησία. Σ’ αυτή την ηλικία που έφτασα, αυτό κατάλαβα. Ζω στα παλιά. Εγώ που στη ζωή μου δεν είχα ποτέ καιρό ν’ ασχοληθώ με το παρελθόν, τώρα ζω περισσότερο μ’ αυτό. Ζω στο σπίτι μας στην Πόλη… Γι’ αυτό κι ό,τι θα σας πω έχει σχέση με τα παλιά. Κάθομαι λοιπόν και κάνω day dreaming, σκέφτομαι τα πράγματα που ήθελα να ζήσω και να δω. Ανθρώπους, πόλεις. Όμως το πιο πολύ σκέφτομαι φαγιά: ρούσικα, τούρκικα, ρωμέικα, ξενικά. Όλο φαγιά σκέφτομαι, βλέπεις τα έχω στερηθεί μ’ αυτά τα ανάλατα που τρώω. Πώς περνούν τα χρόνια…


Πηγή: Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.

— Εσείς, που ζήσατε τόσα χρόνια, με τόσες πολλές εμπειρίες, ποια εποχή της ζωής νομίζετε πως κυλά γρηγορότερα;

Τα γηρατειά. Τώρα το ρολόι γυρίζει σαν τρελό. Περνούν τα χρόνια δίχως να το καταλάβεις.

— Ποια εποχή πέρασε περισσότερο αργά;

Τα παιδικά χρόνια, τότε ο χρόνος σού μοιάζει αιώνας.

— Τι παράπονο έχετε από τη ζωή σας;

Έχω πολλά παράπονα από τον εαυτό μου. Άφησα και με εκμεταλλεύτηκαν χωρίς να βάλω τα πράγματα στη θέση τους όταν έπρεπε. Με ταπείνωσαν, με εκμεταλλεύτηκαν, κι εγώ δεν σκοτιζόμουνα. Και ξέρεις γιατί; Φαίνεται ότι ήμουν μεγάλη καρδιά. Είναι θαύμα Κυρίου το ότι δεν πήγα χαμένη. Εγώ δεν έκανα τίποτα για να το εμποδίσω. Ξαφνικά στα γηρατειά μου κάθισα για λίγο κι έγραψα τα βιβλία μου. Αυτά τα βιβλία είναι που με σήκωσαν, γιατί εγώ έγραψα μόνο και μόνο για να θυμηθώ τα παλιά, όχι για να γίνω συγγραφέας.


— Αν σήμερα ήσασταν τριάντα χρονών, τι θα κάνατε;

Αν είχα την εμπειρία των ενενήντα χρόνων στα τριάντα μου, θα έκανα μια γενική εκκαθάριση στους γύρω μου. Θα έδιωχνα τον άντρα μου και τη μάνα μου, θα έπαιρνα τη ζωή μου στα χέρια μου. Η μάνα ήταν μεγάλο εμπόδιο στη ζωή μου… Πάντως, στα τριάντα μου ήμουν ήδη δεμένη στις αλυσίδες των οικογενειακών μου υποχρεώσεων. Εγώ ήθελα βλέπεις και να σπουδάσω, όμως δεν τα κατάφερα.

— Ποιο είναι το μεγάλο «συν» της ζωής σας; Ποιοι είναι οι λόγοι που σας κάνουν να είστε ευχαριστημένη από τον εαυτό σας;

Έχω λόγους να είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Πέρασα από πολλές δυσκολίες, πολλά βάσανα, αλλά δεν διεφθάρην. Δεν έκανα κανένα συμβιβασμό στη ζωή μου. Ποτέ! Ποτέ δεν είχα βοήθεια από πουθενά. Έπεσα, σηκώθηκα, τα κατάφερα. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Αγάπησα πολύ, καρδιά μεγάλη είχα, αυτά είναι τα καλά μου.


— Τώρα που πρόκειται να προβληθεί το έργο σας «Σαν τα τρελά πουλιά» νιώθετε κάποια ανυπομονησία ή αγωνία για το αποτέλεσμα;

Μου έδειξε ο Φώτης Μεσθεναίος δύο επεισόδια. Του έχω εμπιστοσύνη. Όμως νιώθω μεγάλη αδιαφορία. Δεν σκοτίζομαι καθόλου. Σαν να είναι έργο αλλουνού. Αισθάνομαι πως σιγά σιγά ξεκολλώ από τη γήινη υπόστασή μου. Η μάνα φύση τα κάνει αυτά. Να, ας πούμε για το τι με περιμένει, ούτε που με νοιάζει, καρφί δεν μου καίγεται. Δεν πιστεύω στην αθανασία της ψυχής, ούτε στο Θεό, ούτε στο Χριστό. Όλα αυτά τα βρίσκω απάνθρωπα και ηλίθια…

— Ας γυρίσουμε λοιπόν στο παρελθόν σας. Θα θέλατε να μας πείτε ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη Πρωτοχρονιά της ζωής σας;

Στη ζωή μου πέρασα λογιώ λογιώ γιορτές. Η πιο γλυκιά Πρωτοχρονιά της ζωής μου ήταν το 1906 στον Πειραιά. Ήμουν 9 χρονώ και θυμούμαι πως ήρθε ο μπαμπάς μου από μακρινό ταξίδι την παραμονή. Ήταν ναυτικός ο πατέρας μου, Υδραίος. Η επιστροφή του ήταν μεγάλη γιορτή για μένα. Το σπίτι γέμισε με δώρα. Στα σπίτια των θαλασσινών, μετά από κάθε ταξίδι, τα σπίτια γέμιζαν δώρα. Συχνά από τα ταξίδια του ο πατέρας έφερνε και ζώα. Πουλιά, παπαγάλους, μαϊμού, ένα σκύλο… Εκείνη τη φορά μου είχε φέρει έναν όμορφο εκπαιδευμένο σκύλο, που τον είχε κλέψει, όπως μου είχε πει, από ένα τσίρκο. Εκείνη λοιπόν την παραμονή ο μπαμπάς πήγε στην αγορά και γύρισε πίσω μ’ ένα λούστρο που ήταν φορτωμένος με μια κόφα (σ.σ. μεγάλο και φαρδύ κοφίνι) γεμάτη πράγματα. Και τι δεν είχε φέρει. Ως κι ένα λαγό. Χαρά η γιαγιά μου η Λωξάντρα που θα μαγείρευε. Είχε φέρει και κρασί από τη Μαδέρα, ένα κόκκινο βαρελάκι που έγραφε «Τζαμάικα» με μαύρα γράμματα. Εγώ είχα μεγάλες χαρές. Μπαινόβγαινα στο σπίτι χαρούμενη. Ύστερα από εκείνη τη χρονιά η μάνα μου χώρισε με τον πατέρα μου και για μένα άρχισαν οι μαύρες μέρες της ζωής μου. Η μάνα μου δύσκολος άνθρωπος, δεν πέρασα καλή ζωή. Ωραία ήταν κι η Πρωτοχρονιά που κάναμε με τα παιδιά μου στο Ελληνικό, στα χρόνια του ιταλικού πολέμου. Έσφαξα θυμάμαι την τελευταία κότα, την έκανα κοκκινιστή και τους είπα «φάτε την όλη, παιδιά μου, γιατί νομίζω πως θ’ αργήσουμε πολύ να έχουμε στο τραπέζι μας πάλι κότα».


— Θα θέλατε να κάνετε κάποια ευχή για τις γιορτές;

Δεν πιστεύω πως θα βγει η ευχή μου, δεν κάνω ευχές. Τυπικά όπως όλος ο κόσμος λέγω κι εγώ «χρόνια πολλά». Όμως τα πολλά χρόνια καμιά φορά βλάφτουν. Ζούμε πολλές φορές περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει. Καμιά φορά ζούμε και λιγότερο. Το περισσότερο είναι το δράμα, όταν περιμένεις το σιδηρόδρομο να σε πάρει. Αισθάνομαι ικανοποίηση από τη ζωή μου. Ό,τι έκανα καλώς καμωμένο, δεν έχω πια τίποτε να δώσω. Ό,τι ήταν να δώσω, το έδωσα στα παιδιά μου και στο έργο μου. Δεν κράτησα τίποτα για μένα. Ήρθε η ώρα μου να φύγω ήσυχα. Δεν επιθυμώ να φύγω, δεν σκοτίζομαι κιόλας. Πήρα τα μπαγκάζια μου και κατέβηκα στο σταθμό του τρένου στο Μοναστηράκι. Από μικρό παιδί νιώθω πως αυτός ο σταθμός θα με πάει κάποτε πολύ μακριά. Περιμένω λοιπόν να περάσει το τρένο που θα με πάρει, να μπω μέσα και να φύγω. Στο γύρω είναι όρθιοι όλοι οι αγαπημένοι μου. Ο λόγος μου δύο δεν γίνεται. Ό,τι θελήσω, αμέσως. Εγώ καταλαβαίνω όμως, ξέρουν πως σε λίγο δεν θα υπάρχω. Είμαι όμως ευχαριστημένη. Ζω καλά υστερνά, έκανα δύο παιδιά που με θαυμάζουν και μ’ αγαπούν, κι αυτό είναι σπάνιο για τη μητέρα. Από κει και πέρα ό,τι ώρα έρθει το τρένο μου θα μπω. Τίποτα άλλο!

*Άρθρο που έφερε τον τίτλο «Περιμένω το τρένο να με πάρει…» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 1987. Η Μαρία Ιορδανίδου είχε παραχωρήσει την ανωτέρω συνέντευξη  στη Χ. Σταματέλου.

Η συγγραφέας Μαρία Ιορδανίδου, κόρη του υδραίου μηχανικού του αγγλικού εμπορικού ναυτικού Νικολάου Κριεζή και της κωνσταντινουπολίτισσας Ευφροσύνης Μάγκου, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1897.

Η Ιορδανίδου πρωτοεμφανίστηκε στα λογοτεχνικά πράγματα σε ηλικία εξήντα πέντε χρόνων με την έκδοση του φημισμένου μυθιστορήματος «Λωξάντρα».

Τιμήθηκε για το έργο της με το Χρυσό Σταυρό και το οφφίκιο της Αρχόντισσας του Οικουμενικού Θρόνου από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το 1978.

Βασικά χαρακτηριστικά του έργου της Ιορδανίδου, που μεταφράστηκε σε πολλές ξένες γλώσσες, είναι το αυτοβιογραφικό στοιχείο που κυριαρχεί ολοένα και εντονότερα κατά τη διάρκεια της λογοτεχνικής διαδρομής της, η αμέλειά της για μια συστηματική κατανομή του αφηγηματικού υλικού της, καθώς και η αμεσότητα, η ακρίβεια και η φυσικότητα του λόγου της.


«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 29.10.1987, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Τα βιβλία της, ζωντανεύοντας έναν ολόκληρο κόσμο που ξεκινά από την πολίτικη ρωμιοσύνη, αποπνέουν τη γενναιοδωρία και τη χαρά της ζωής που χαρακτήριζαν και την ίδια.

Η Μαρία Ιορδανίδου απεβίωσε στις 6 Νοεμβρίου 1989.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθου, η Μαρία Ιορδανίδου μαζί με τη γιαγιά της, την περίφημη Λωξάντρα, την ηρωίδα του ομώνυμου έργου (πηγή: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 28.9.1978, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

OT FORUM – Atanasov: Η ανάπτυξη είναι μέρος του DNA μας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

Βάρος υπό έλεγχο: Πώς θα σταματήσεις το υπερβολικό τσιμπολόγημα

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ResearchGreece: Στα 30,6 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ResearchGreece: Στα 30,6 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιώργος Σεφέρης: Ο μυθικός χώρος του
Χρέος ανεξόφλητο 24.10.25

Γιώργος Σεφέρης: Γλώσσα βιωμένη

Ο Σεφέρης μιλά με συγκεκριμένες λέξεις για συγκεκριμένα πράγματα μέσα από τη λειτουργία της συγκεκριμένης του εμπειρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ποιες αρχές; 22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διονύσης Σαββόπουλος: Το 1989 και «ο καιρός της μετάνοιας»
Ιστορικό Αρχείο 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ήρθε ο καιρός της μετάνοιας»

Όσα έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» το 1989 - «Ας μην μιλάω τώρα εγώ για τα τραγούδια μου. Αλλού αισθάνομαι ότι προχώρησα κι αλλού όχι»

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
Euroleague 06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την επικείμενη αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν χτιστεί έχοντας μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
«Αρνούμαι να αλλάξω» 06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Κικίλιας από P-TEC: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία
Στο P-TEC 06.11.25

Κικίλιας: Έρχονται στρατηγικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία

«Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα προχωρήσουμε σε συμφωνία που αφορά αμερικανικές στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στο κομμάτι των υποδομών», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»

«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
Fizz 06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας
Μήνυμα ενότητας 06.11.25

Λ. Κυρίζογλου: Πρωτοβουλία συγκρότησης συμμαχίας Αυτοδιοίκησης-Κεντρικού Κράτους-Κοινωνίας

Στην κεντρική του εισήγηση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου έκανε λόγο για την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συμμαχίας της αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα – Η εισαγωγή του βιβλίου «Ιθάκη» με τη φωνή του συγγραφέα

«Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή...» είναι η πρώτη φράση του Αλέξη Τσίπρα στο μικρόφωνο διαβάζοντας ο ίδιος τον πρόλογο του πολυαναμενόμενου βιβλίου του, που από τις πρώτες σελίδες εκπλήσσει θετικά με την ευθύτητα του λόγου και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)
Μπάσκετ 06.11.25

Ο Γιόκιτς γράφει Ιστορία: Τι ρεκόρ πέτυχε και ισοφάρισε… όλο το υπόλοιπο NBA (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε για έβδομη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ παιχνίδι με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ και έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ… όλου του υπόλοιπου πρωταθλήματος από το 1980.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»
Νέα πρέσβης 06.11.25

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Αλμέιδα δεν κάνει θαύματα

Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι τραυματισμοί και η έλλειψη βάθους δοκιμάζουν τα όρια του Ματίας Αλμέιδα, που καλείται να κρατήσει τη Σεβίλλη όρθια έως τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο