Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αντρέ Μαλρώ: Με τη γροθιά υψωμένη
Ιστορικό Αρχείο 03 Νοεμβρίου 2025 | 14:41

Αντρέ Μαλρώ: Με τη γροθιά υψωμένη

Κομμάτι της Ιστορίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Πίστη μου είναι η δυναμίτιδα: στα 70 χρόνια της ζωής του —μιας ζωής αφιερωμένης στη μελέτη, στον αγώνα, στη συγγραφή, στην έρευνα και στη σκέψη— ο Αντρέ Μαλρώ ποτέ δεν απαρνήθηκε, παρά τα φαινόμενα, την εσωτερική διάθεση για πάλη και μια τάση που τον ωθεί να αντιτίθεται, πάντα με τραχύτητα, σε ό,τι εξευτελίζει τον άνθρωπο — απολυταρχισμό, καθημερινότητα, ταμπού. Η μοίρα του τού επιφύλαξε πάντα το ρόλο του «αγωνιζομένου ανθρώπου».

Ο Μαλρώ βρήκε την πνευματική του συγγένεια στον Άρνολντ Σπένγκλερ (σ.σ. ο γερμανός φιλόσοφος Όσβαλντ Άρνολντ Γκότφριντ Σπένγκλερ, 1880-1936), τον αποκαλυπτικό κι’ απογοητευμένο προφήτη της «Παρακμής της Δύσεως». Και για την λογοτεχνική του συγγένεια, σε ποιον να αναφερθούμε περισσότερο, αν όχι στον Μωρίς Μπαρρές (σ.σ. ο γάλλος λογοτέχνης και πολιτικός Μωρίς Μπαρρές, 1862-1923), τον μεγάλο ιεροκήρυκα των αιώνιων αξιών, τον απόστολο της «Λατρείας τού εγώ»;


«ΤΑ ΝΕΑ», 22.12.1971, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Πολύ νέος ο Αντρέ Μαλρώ είχε ήδη ανακαλύψει τη βάση της ιδεολογίας του, που αργότερα θα την εκφράση με λίγα απλά λόγια: «Δεν μου αρέσει να καταποντίζουν τον άνθρωπο».

Στην Ινδονησία, όπου τον καλεί μια αρχαιολογική αποστολή, ο Μαλρώ ρίχνεται στην πολιτική δράση, στο πλευρό των Ινδοκινέζων, που ήδη μάχονται για την ανεξαρτησία τους. Όταν εκείνος που κατόπιν θα γίνη ο Χο Τσι Μινχ κεραυνοβολή από την εφημερίδα του «Ο Παρίας» τη γαλλική αποικιοκρατία, ο Μαλρώ ιδρύει το κίνημα «Νέο Αννάμ». Θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία και είναι υποχρεωμένος να ταξιδέψη στο Χογκ Κογκ για να αγοράση τα στοιχεία (σ.σ. τα τυπογραφικά στοιχεία) της εφημερίδας, που τυπώνει μαζί με τους συντρόφους του.

Το ταξίδι αυτό στάθηκε η πηγή σχεδόν του μισού μυθιστορηματικού του έργου: «Ο πειρασμός της Δύσεως», «Ο βασιλικός δρόμος» (σ.σ. «Η βασιλική οδός»), «Οι κατακτητές», «Η ανθρώπινη μοίρα» υπήρξαν οι σταθμοί της λογοτεχνικής του ωριμότητας, αλλά συγχρόνως και οι σταθμοί της πολιτικής του σκέψεως. Ο Κλωντ Βαννέκ στον «Βασιλικό δρόμο» ή ο Γκαρίν στους «Κατακτητές» είναι πάνω απ’ όλα μάρτυρες γοητευμένοι από τη βίαια ή παράνομη δράση. Ο Κύο όμως, ο κεντρικός ήρωας της «Ανθρώπινης μοίρας», έχει μια άλλη διάσταση: τον εμψυχώνει μια πίστη και τον οδηγεί στο θάνατο που ο ίδιος διάλεξε, το κυάνιο. Στο όνομα της ίδιας πίστης, ο σύντροφός του Κατώφ δέχεται, χωρίς να προβάλη καμιά αντίσταση, να καή ζωντανός, θάνατο που ο θριαμβευτής Τσαγκ Κάι Σεκ διαλέγει για τους δυστυχισμένους ήρωες της κομμουνιστικής επαναστατικής απόπειρας, στη Σαγκάη.


«ΤΑ ΝΕΑ», 22.12.1971, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Επιστρέφοντας στην Ευρώπη βρίσκει τον χρόνο για να αφαιρέση το πέπλο από ορισμένες υποκρισίες —λανσάρει στην Ευρώπη το βιβλίο του Ντ. Λώρενς «Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλυ» γράφοντας τον πρόλογο, που είναι ένα μανιφέστο υπέρ της σεξουαλικής απελευθερώσεως— πριν αναλάβη τον αγώνα εναντίον του φασισμού, που στην Ιταλία και στη Γερμανία απλώνει μια σκιά ολοένα και πιο απειλητική. Με τη γροθιά υψωμένη, στη μέση του δρόμου, ο Μαλρώ είναι ένας από τους ιδρυτές της «επιτροπής των αντιφασιστών διανοουμένων». Δεν είναι όμως ο άνθρωπος που αρκείται στα λόγια και στα μανιφέστα: ο αγώνας του πρέπει να μυρίση το μπαρούτι. Για την Ισπανική Δημοκρατία, που αγωνίζεται απελπισμένα εναντίον των φρανκιστών, δημιουργεί μια μικρή παγκόσμια αεροπορία, που θα εξαπολύση μάχες πάνω από τα σύνορα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Από την εμπειρία του σαν αγωνιστής, ο Μαλρώ μετέφερε την «Ελπίδα», μια μυθιστορηματική εποποιία αφιερωμένη στη δόξα της αδελφότητος, της συντροφικότητος και των δημοκρατών αγωνιστών. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τον βρίσκει πάλι στην πρώτη γραμμή, σαν διοικητή των τεθωρακισμένων.


Μετά την ήττα δεν υποχωρεί. Συλλαμβάνεται αιχμάλωτος, δραπετεύει, γίνεται ο στρατηγός Μπεργέρ (σ.σ. το αντιστασιακό του ψευδώνυμο ήταν στην πραγματικότητα συνταγματάρχης/colonel Berger) και μοιράζεται τη μοίρα των μακί. Την ώρα της αποβάσεως σχηματίζει την ταξιαρχία «Αλσατία – Λωρραίνη» και μετά την απελευθέρωση αγωνίζεται, για μια ακόμα φορά, στα πνιγμένα από τα χιόνια Βόσγια (σ.σ. γαλλική οροσειρά, μεταξύ της πεδιάδας της Αλσατίας και του υψιπέδου της Λωρραίνης), όπου ο θόρυβος των κανονιών δεν καλύπτει «το βέλασμα των προβάτων». Εκεί, κατά τη διάρκεια μιας επιθεωρήσεως, εντελώς τυχαία, συναντά τον στρατηγό Ντε Γκωλ. «Επί τέλους! Γνώρισα έναν άνθρωπο!» αναφωνεί ο αρχηγός της Ελεύθερης Γαλλίας, γοητευμένος απ’ αυτόν που θα χαρακτηρίση στα «Απομνημονεύματά» του «μεγαλοφυά φίλο».

Μετά την περίοδο των αγώνων, να που έρχεται η περίοδος της πολιτικής. Σχεδιάζει το έργο του «Οι πνιγμένοι του Αλτενμπούρ» (σ.σ. το ορθόν είναι «Οι καρυδιές» και όχι «Οι πνιγμένοι»), που δεν τον ικανοποιεί καθόλου, χάνεται μέσα στον «Καιρό της περιφρόνησης» και δεν ξαναβρίσκει τον εαυτό του παρά μόνο όταν συνθέτη το «Φανταστικό Μουσείο». Χρειάστηκε τρία χρόνια για να γράψη το δύσκολο και αφηρημένο αυτό κείμενο, με θέμα τις σχέσεις του ανθρώπου με την τέχνη και την κουλτούρα.


Μέσα του, όμως, δεν έχει πεθάνει ο αγωνιστής. Στον πόλεμο της Αλγερίας, μαζί με τους Ροζέ Μαρτέν ντυ Γκαρ και Φρανσουά Μωριάκ, καταδικάζει τα βασανιστήρια και απαιτεί περισσότερη δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Με την άνοδο στην εξουσία του στρατηγού Ντε Γκωλ, ο Μαλρώ γίνεται πρώτα υπουργός Πληροφοριών και αργότερα υπουργός των Μορφωτικών Υποθέσεων. Ρίχνεται σ’ αυτή την προσπάθεια μ’ έναν ενθουσιασμό που ολοένα ανανεώνεται: επιδεικνύει σ’ όλο τον κόσμο τα αριστουργήματα των γαλλικών μουσείων, πολεμά τις λογοκρισίες, ιδρύει σ’ όλες τις γωνιές της Γαλλίας τους «οίκους μορφώσεως» και τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου και μιας υποθέσεως που ταιριάζει με την ψυχοσύνθεσή του.

Τα υπουργικά καθήκοντα όμως δεν στέρεψαν το εκπληκτικό ταλέντο του. Το 1967 ο πρώτος τόμος των «Απομνημονευμάτων» είναι ένα ραντεβού με τους Μεγάλους αυτού του κόσμου, με την ιστορία, με τις αναμνήσεις του, αλλά κυρίως με τον εαυτό του.


Ζωντανός ακόμα και ήδη έχει μπη στην Ιστορία. Δεν σταμάτησε να γοητεύη και να ερεθίζη. Το μυστήριό του, οι αντιθέσεις του, η ειλικρίνειά του δεν είναι δυνατό ν’ αφήσουν αδιάφορο κανέναν απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι ο Άνθρωπος, όπως είναι και όπως εξελίσσεται, είναι το ουσιώδες στοιχείο αυτού του κόσμου.

*Άρθρο αφιερωμένο στα εβδομήντα χρόνια δράσης, δημιουργίας και προσφοράς του Αντρέ Μαλρώ. Έφερε τον τίτλο «Αντρέ Μαλρώ: 70 χρόνια αντιμέτωπος με το πεπρωμένο» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 1971.

Ο Αντρέ Μαλρώ (André-Georges Malraux), διάσημος παριζιάνος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός, γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1901 και απεβίωσε στις 23 Νοεμβρίου 1976.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιώργος Σεφέρης: Ο μυθικός χώρος του
Χρέος ανεξόφλητο 24.10.25

Γιώργος Σεφέρης: Γλώσσα βιωμένη

Ο Σεφέρης μιλά με συγκεκριμένες λέξεις για συγκεκριμένα πράγματα μέσα από τη λειτουργία της συγκεκριμένης του εμπειρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ποιες αρχές; 22.10.25

Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Διονύσης Σαββόπουλος: Το 1989 και «ο καιρός της μετάνοιας»
Ιστορικό Αρχείο 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ήρθε ο καιρός της μετάνοιας»

Όσα έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» το 1989 - «Ας μην μιλάω τώρα εγώ για τα τραγούδια μου. Αλλού αισθάνομαι ότι προχώρησα κι αλλού όχι»

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Άρθουρ Μίλερ: H αμερικανική τραγωδία
Ο Αμερικανός Ίψεν 17.10.25

Άρθουρ Μίλερ: Δράματα ιδεών

Στην Ελλάδα το έργο του ευδοκίμησε, παίχτηκε και επηρέασε τρεις γενιές

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – ΟΦΗ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Τουρκία 03.11.25

Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύνταξη
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Το «άμετρο»
Δεινές συμφορές 03.11.25

Το «άμετρο»

Το ποίημα του σφάλματος και της τιμωρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό
Ελλάδα 03.11.25

Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο in που βρίσκεται στο χωριό. Ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο σπίτι; Τι ακολούθησε; Η ιστορία και οι λόγοι της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η ευθύνη των Αρχών

Σύνταξη
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου
Στην Ελ Φάσερ 03.11.25

Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελ Φάσερ σχετικά με σφαγές, βιασμούς και άλλα εγκλήματα

Σύνταξη
Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας. Ποιος είναι ο νεαρός ομογενής…

Σύνταξη
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Σεβίλλης έχουν βάλει τον Ματίας Αλμέιδα σε δύσκολη θέση, με τη Mundo Deportivo να χαρακτηρίζει το επόμενο παιχνίδι κρίσιμο για το μέλλον του.

Σύνταξη
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο