Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- «Λουκέτο» σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Στο Πολυτεχνείο φτάνουν από το πρωί μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και αγωνιστές τις γενιάς της εξέγερσης για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς του Νοέμβρη του 1973.
Στις 13:00 έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού κτιρίου και μετά τις 16:30 αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Το in βρίσκεται στο Πολυτεχνείο και μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν.
- Champions League και Netflix: Μια νέα εποχή στις τηλεοπτικές μεταδόσεις
- Πολωνία: Έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή – «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς», δήλωσε ο Τουσκ
- Δήμος Κορινθίων: Το ταχυδρομείο είναι σύμβολο εμπιστοσύνης
- ΓΔΑΕΕ: Υπεγράφη η σύμβαση για την 4η φρεγάτα FDI Belharra
- Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
- Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις