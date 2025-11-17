Στο Πολυτεχνείο φτάνουν από το πρωί μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και αγωνιστές τις γενιάς της εξέγερσης για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς του Νοέμβρη του 1973.

Στις 13:00 έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού κτιρίου και μετά τις 16:30 αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Το in βρίσκεται στο Πολυτεχνείο και μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν.