Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο

Με τη μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία, κορυφώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

Οι πύλες τον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου στην Πατησίων είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία.

Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Στις εκδηλώσεις δήλωσε «παρών» πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας. Φοιτητές, μαθητές, γονείς με τα παιδιά τους, τιμούν τους χιλιάδες αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα και κρατούν ζωντανό το περιεχόμενο των συνθημάτων του Πολυτεχνείου.

Οι χώροι του ιστορικού συγκροτήματος αυτές τις μέρες είναι γεμάτοι από κόσμο που εναλλάσσεται διαρκώς. Από τα μεγάφωνα διαβάζονται ανακοινώσεις συλλογικών φορέων και αναγγέλλονται οι καταθέσεις στεφανιών. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Προσυγκεντρώσεις για την πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας καλούν σε μαζική συμμετοχή στην αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία, με ραντεβού στις 4.30 μ.μ. στα Προπύλαια. Αντίστοιχα, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής απευθύνει το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών. Η προσυγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έχει οριστεί στις 5 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου.

Η Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλούν στις 15:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία. Αντίστοιχο κάλεσμα απευθύνει και η ΟΓΕ και η ΕΕΔΥΕ.

Αντιιμπεριαλιστικές πορείες θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες πόλεις

Πορείες και συγκεντρώσεις για το Πολυτεχνείο θα πραγματοποιηθούν σε δεκάδες πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία θα ξεκινήσει 6 το απόγευμα από το Πολυτεχνείο του ΑΠΘ.

Πολυτεχνείο: Δείτε εικόνες από τις εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Δείτε εικόνες από τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Σήμερα ο ΟΑΣΑ θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή/και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης.

Επιπλέον, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό: Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι σήμερα, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον Σταθμό μετρό Κατεχάκη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Αναλυτικότερα θα υπάρξει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων σε:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Αστυνομικά μέτρα

Πάνω από 5.000 αστυνομικοί, από τις μονάδες ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια και την Τροχαία, έχουν επιστρατευτεί και θα βρίσκονται από το πρωί της Δευτέρας γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Όπως διαρρέεται από την αστυνομία, στην επιχείρηση θα συμμετέχουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, αλλά και αστυνομικοί με πολιτικά που θα παρακολουθούν «κρίσιμα σημεία» στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα θα πραγματοποιούν «προληπτικούς ελέγχους».

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών.