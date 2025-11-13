Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πολυτεχνείο 1973: Οι πρώτες ώρες του αναβρασμού που οδήγησαν στην εξέγερση
Ιστορικό Αρχείο 13 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Πολυτεχνείο 1973: Οι πρώτες ώρες του αναβρασμού που οδήγησαν στην εξέγερση

Πώς ο αναβρασμός στη φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα οδηγεί σταδιακά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Βρισκόμαστε στις 13 Νοεμβρίου 1973. Από την 21η Απριλίου 1967, η Eλλάδα βρίσκεται στον «γύψο» της Χούντας των Συνταγματάρχων. Το καθεστώς καταβάλει προσπάθειες να κρύψει τον δικτατορικό του χαρακτήρα κάτω από έναν δημοκρατικό μανδύα. Επιχειρείται η πολιτικοποίηση του στρατιωτικού καθεστώτος.

Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ύστερα από νόθο δημοψήφισμα, τον Ιούλιο του 1973, καταργεί το πολίτευμα της Βασιλείας, εγκαθιδρύει Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και αναλαμβάνει το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 1973, ορίζει πολιτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη και δηλώνει αόριστα πως σκοπεύει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

Την ίδια στιγμή όμως, το δικτατορικό καθεστώς συνεχίζει να διατηρεί τα αντιδημοκρατικά του χαρακτηριστικά.

Το φοιτητικό κίνημα, που με τις κινητοποιήσεις του στη Νομική Σχολή Αθηνών τον Φεβρουάριο του 1973 αλλά και στη Θεσσαλονίκη, είχε ήδη δείξει τα δόντια του απέναντι στη Δικτατορία, δεν σκόπευε να σταματήσει να διεκδικεί τις ελευθερίες που είχε στερηθεί.

Διαμαρτυρίες

Έτσι, τον Νοέμβριο του 1973 με βασικό αίτημα τη διενέργεια ελεύθερων φοιτητικών εκλογών , η φοιτητική νεολαία εναντιώνεται στο δικτατορικό καθεστώς.

Στις 12 – 13 Νοεμβρίου οι διαμαρτυρίες έχουν ήδη αρχίσει να εντείνονται.

«ΤΑ ΝΕΑ», 13.11.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η εμβληματική στήλη του Mηνά Παπάζογλου στα «ΝΕΑ», με τίτλο «Οι Νέοι και τα Προβλήματά τους» περιγράφει τον αναβρασμό και την αυξανόμενη ένταση στους κύκλους της φοιτητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει η εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Φυσικομαθηματικό Πάτρας

«Οι καθηγητές της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών σε πρόσφατη συνεδρίασή τους έθεσαν θέμα αυτοδιοικήσεως του Ιδρύματος, δεδομένου ότι πρόεδρος (πρύτανις) του Πανεπιστημίου είναι ανώτατος αξιωματικός σε αποστρατεία.

»Η εκλεγμένη επιτροπή της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς με χθεσινή ανακοίνωσή της καταγγέλει την κακοποίηση μέλος της επιτροπής, κατά τη διάρκεια ομιλίας της επιτροπής στην αίθουσα του Ά έτσους σπουδών, που στεγάζεται στο κτίριο του Πειραϊκού Συνδέσμου.

»Ο χώρος αυτός, αν και αποτελεί άσυλο, όπως παραδέχθηκε και ο κ. κοσμήτωρ, παραβιάσθηκε από δύο άτομα με πολιτική περιβολή, αγνώστων στοιχείων. Ο προαναφερθείς συνάδελφος οδηγήθηκε στον υπόγειο χώρο του κτιρίου, όπου γρονθοκοπήθηκε.

»Ενέργειες σαν κι αυτή αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ποιοι παραβιάζουν καθημερινά το πανεπιστημιακό άσυλο. Καταγγέλλουμε την ενέργεια σε κάθε αρμόδιο και στον φοιτητικό κόσμο».

«ΤΑ ΝΕΑ», 13.11.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δασκάλων Δυτικής Ευρώπης

»Η Ένωση Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δασκάλων Δυτικής Ευρώπης απέστειλε στα “Nέα” την ακόλουθη ανακοίνωση:

“Eκ μέρους της Ενώσεως Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δασκάλων Δυτικής Ευρώπης εκφράζουμε την βαθύτατη ανησυχία μας γιατί, δεύτερη φορά μέσα σε έξη εβδομάδες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών έκλεισε τις πόρτες του στους φοιτητές για λόγους που θεωρούνται εντελώς απαράδεκτοι σε δημοκρατικές χώρες και που άλλωστε είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι προς το ακαδημαϊκό πνεύμα.

”Εξ άλλου, η παραπομπή σε πειθαρχικό συμβούλιο φοιτητών που διεκδίκησαν το στοιχειώδες δικαίωμα να κάνουν συγκεντρώσεις μέσα στις σχολές τους μάς προξενεί οδυνηρή εντύπωση, πολύ περισσότερο γιατί στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπου εξασκούμε το πανεπιστημιακό λειτούργημα θεωρείται αυτονόητο ότι οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται όπου θέλουν και όποτε θέλουν, εφ’ όσον οι πανεπιστημιακές αίθουσες δεν είναι κατειλημμένες.

“Τονίζουμε ότι η αστυνόμευση των φοιτητών όχι μόνο δεν ταιριάζει στους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών αρχών αλλά και εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την αποδοτική λειτουργία των Ανωτάτων Σχολών καθώς επίσης και για την πνευματική και επιστημονική πρόοδο του έθνους”»

Φοιτητικοί Σύλλογοι

«Οι τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι Κωνσταντινουπολιτών, Δωδεκανησίων, Κερκυραίων, Λαρισαίων, Στερεοελλαδιτών, Καρδιτσιωτών, Τρικαλινών, Αιτωλοακαρνάνων, Κορινθίων, Ηλείων, Αρκάδων, Μεσσηνίων, Πατρινών, Κεφαλληνών, Χίων, Ηπειρωτών και Κρητών εξέδωσαν χθες την ακόλουθη κοινή ανακοίνωση:

“Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Θρακομακεδόνες συνάδελφοί μας της Θεσσαλονίκης.

Είναι σε όλους γνωστό ότι η περυσινή γενική συνέλευση του συλλόγου δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθή, λόγω επεισοδίων που προκάλεσε μια μικρή ομάδα ‘φοιτητών’. Η συνέλευση που εφέτος προγραμματίσθηε για τις 4 Νοεμβρίου δεν έγινε τελικά, γιατί μετά από πιέσεις που δέχτηκε ο ιδιοκτήτης της αίθουσας (που αρχικά είχε δεχτή να την παραχωρήση αντί εγγυήσεως 12.000 δρχ.), υπεναχώρησε και ζήτησε το ποσό των 500.000 (!).

Ζητάμε την άμεση λύση των προβλημάτων τους, που είναι: Ανεμπόδιστη σύγκληση γενικής συνελεύσεως και αδιάβλητες εκλογές. Ζητάμε να σταματήση κάθε μορφής πίεση που εξακουλουθεί ν’ αποτελή τροχοπέη της δημοκρατικής σκέψης και πράξης.

Οι σύλλογοί μας δηλώνουν την πλήρη συμπαράστασή τους, στους συλλόγους των Θρακομακεδόνων και Θεσσαλών φοιτητών και σ’ όλα τα άλλα αδελφά σωματεία της Θεσσαλονίκης”».

«ΤΑ ΝΕΑ», 13.11.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
H Δίκη των Έξι: Η δικαστική κάθαρση στο δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής
Ιστορικό Αρχείο 31.10.25

Το δράμα της Δίκης των Έξι

Πώς εξελίχθηκε η ιστορική Δίκη των Έξι για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ενώ ανέφερε ότι «με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον»

Σύνταξη
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ιστορικές αλλαγές στις ΗΠΑ – Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;
Μαζικές εκκαθαρίσεις 13.11.25

Ιστορικές αλλαγές στις ΗΠΑ – Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;

Θα είναι μια δύσκολα αναστρέψιμη τραγωδία εάν οι Αμερικανοί μεταμορφώσουν τον στρατό τους σε απειλή για τις ελευθερίες στο εσωτερικό και άχρηστο για τις πραγματικές προκλήσεις στο εξωτερικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει
Κόσμος 13.11.25

Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει

Τα γαλλικά μουσεία φαίνεται να βρίσκονται υπό το άπιαστο «βλέμμα» των ληστών από το 2024, με τις κλοπές να έχουν αυξηθεί και το κράτος να μην φαίνεται αρκετά ικανό να βάλει «στοπ»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες

H απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Γερουλάνο, η στρατηγική της «συμπερίληψης» και η παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
Euroleague 13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο