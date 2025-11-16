newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Ελλάδα 16 Νοεμβρίου 2025 | 09:41

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή για δεύτερη ημέρα, στο ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

Από χθες, πλήθος κόσμου, φοιτητές, μαθητές, γονείς με τα παιδιά τους, άνθρωποι κάθε ηλικίας τιμούν τους χιλιάδες αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα και κρατούν ζωντανό το περιεχόμενο των συνθημάτων του Πολυτεχνείου.

Σήμερα, Κυριακή (16/11), οι πύλες του ιστορικού χώρου άνοιξαν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ, ενώ αύριο Δευτέρα 17 Νοεμβρίου οι πύλες θα ανοίξουν και πάλι στις 9 ενώ είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

Στους χώρους του Πολυτεχνείου βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής στο Πολυτεχνείο. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Δείτε εικόνες

Δείτε εικόνες από τη χθεσινή πρώτη μέρα των εκδηλώσεων:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Αναλυτικότερα, απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, είναι σε ισχύ από το πρωί του Σαββάτου στις 6:00 μέχρι και την ίδια ώρα την Τρίτης 18-11-2025 σε:

  • Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πεζόδρομος Τοσίτσα.
  • Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.
  • Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.
  • Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.
  • Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Πλατεία Εξαρχείων.
  • Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.
  • Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.
  • Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.
  • Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Πολυτεχνείο: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, οπότε κορυφώνονται οι τριήμερες εκδηλώσεις θα υπάρξει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων σε:

  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Ομονοίας.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Συντάγματος.
  • Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
  • Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
  • Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
  • Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
  • Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
  • Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
  • Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
  • Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.11.25

Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός

Ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο στην Ηγουμενίτσα, όπου, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο – Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε
Ανοίγουν στόματα... 16.11.25

Τα 5 μέλη των ψευτοεπενδυτών του καζίνο - Όλοι οι διάλογοι και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε στο παρά πέντε

Η σουίτα στο καζίνο, οι διάλογοι της σπείρας, οι κάλπικες λίρες και οι «μαϊμού» επενδύσεις - Τα 5 μέλη του κυκλώματος και ένα υποψήφιο θύμα που γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε

Σύνταξη
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο

Η ανανέωσή του κρίνει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν καθώς το μέλλον του Βαλβέρδε επηρεάζει μεταγραφές, ανανεώσεις και το συνολικό πλάνο ενός συλλόγου που ζει ξανά μεταξύ La Liga και Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Πυρά κομμάτων για την ακρίβεια – «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή δίνει σχεδόν ένα καφέ το μήνα στους φορολογούμενους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφήνοντας την αγορά ασύδοτη και την κοινωνία εκτεθειμένη

Σύνταξη
Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;
NBA 16.11.25

Ήταν τελικά το trade του Λούκα Ντόντσιτς η χειρότερη κίνηση στην ιστορία;

Η αποπομπή του Νίκο Χάρισον, ανθρώπου που «έσπρωξε» τον Ντόντσιτς στους Λέικερς, ξαναφουντώνει τη συζήτηση: πρόκειται για το χειρότερο trade στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού;

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο
Νέα τάση 16.11.25

Περιουσιακά, παιδιά και πολυσυντροφικότητα – Οι γυναίκες έχουν περισσότερους λόγους από ποτέ για ένα προγαμιαίο συμβόλαιο

Το προγαμιαίο συμβόλαιο συνδέεται με τον θάνατο, τους φόρους και πράγματα που κανείς δεν θέλει να συζητήσει - και όμως, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι σε άνοδο και όχι μόνο για τους πλούσιους

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
