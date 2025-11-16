Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή για δεύτερη ημέρα, στο ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο.

Από χθες, πλήθος κόσμου, φοιτητές, μαθητές, γονείς με τα παιδιά τους, άνθρωποι κάθε ηλικίας τιμούν τους χιλιάδες αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα και κρατούν ζωντανό το περιεχόμενο των συνθημάτων του Πολυτεχνείου.

Σήμερα, Κυριακή (16/11), οι πύλες του ιστορικού χώρου άνοιξαν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ, ενώ αύριο Δευτέρα 17 Νοεμβρίου οι πύλες θα ανοίξουν και πάλι στις 9 ενώ είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία.

Στους χώρους του Πολυτεχνείου βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής στο Πολυτεχνείο. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα.

Δείτε εικόνες

Δείτε εικόνες από τη χθεσινή πρώτη μέρα των εκδηλώσεων:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Αναλυτικότερα, απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, είναι σε ισχύ από το πρωί του Σαββάτου στις 6:00 μέχρι και την ίδια ώρα την Τρίτης 18-11-2025 σε:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Πολυτεχνείο: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα, οπότε κορυφώνονται οι τριήμερες εκδηλώσεις θα υπάρξει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων σε: