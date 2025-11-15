Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου – «Κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή»

«Όλοι εμείς κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή επιμένοντας να προστατεύουμε την ιστορική μνήμη και να τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την 52η επέτειο της εξέγερσης.

«Δεν τους τιμούμε μόνο με τα λόγια μας ή με τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις μας για την 17η του Νοέμβρη. Τους τιμούμε και με τους δικούς μας αγώνες, για τα σημερινά επίδικα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Παράλληλα καλεί «τη νεολαία και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, να συμμετάσχουν μαζικά στις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Νοέμβρη, τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που θα γίνουν σε όλες τις πόλεις της χώρας». Στην Αθήνα, ειδικότερα, το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα βρεθεί τη 17 Νοέμβρη στις 16:00 στα Χαυτεία.

Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνιστά την ύψιστη στιγμή του αντιδικτατορικού αγώνα και είναι μια φλόγα που παραμένει ζωντανή στην συνείδηση του ελληνικού λαού επί δεκαετίες. Βάζοντας τα θεμέλια για την ανατροπή της δικτατορίας των Συνταγματαρχών και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η εξέγερση του Πολυτεχνείου συνένωσε τη νεολαία με το λαό της Αθήνας σε έναν ξεσηκωμό πρωτόγνωρης έντασης, ο οποίος έδειξε το δρόμο της αντίστασης και του αγώνα ως τη μοναδική εγγύηση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.

Οι τρεις απλές λέξεις εκείνου του Νοέμβρη «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» αποτελούν ένα διαχρονικό μήνυμα, το οποίο συμπυκνώνει τις βασικές ανάγκες αλλά και το δικαίωμα του ελληνικού λαού για αξιοπρεπή διαβίωση, για μόρφωση και για την ελευθερία να διαμορφώνει ο ίδιος το παρόν και το μέλλον του.

52 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο ζει! Όλοι εμείς κρατάμε τη φλόγα της εξέγερσης ζωντανή επιμένοντας να προστατεύουμε την ιστορική μνήμη και να τιμούμε τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, όπως και τη θυσία των φοιτητών και των δημοκρατικών πολιτών, που έπεσαν νεκροί από τη δικτατορία τις μέρες του ξεσηκωμού. Τιμούμε όλους τους αγωνιστές, τους φυλακισμένους και τους βασανισμένους από τη χούντα, όπως και κάθε άνθρωπο που ύψωσε το ανάστημά του και συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στον αγώνα τα μαύρα χρόνια της επταετίας.

Δεν τους τιμούμε μόνο με τα λόγια μας ή με τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις μας για την 17η του Νοέμβρη. Τους τιμούμε και με τους δικούς μας αγώνες, για τα σημερινά επίδικα.

Γιατί και ο αγώνας για ειρήνη δεν είναι ξεκομμένος από το αγωνιστικό μήνυμα του Πολυτεχνείου. Ο αγώνας για περισσότερη δημοκρατία, είναι ανάγκη και καθήκον. Ο αγώνας για το κράτος δικαίου είναι συνυφασμένος με το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη παραμένει επίκαιρος. Ο αγώνας κατά των ανισοτήτων, κοινωνικών και οικονομικών, είναι ένας δίκαιος αγώνας. Ο αγώνας για ευημερία, δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία είναι καθήκον. Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες οφείλουμε να δώσουμε ενωμένοι αυτό τον αγώνα.

Καλούμε τη νεολαία και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, να συμμετάσχουν μαζικά στις επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Νοέμβρη, τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που θα γίνουν σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Αθήνα, συγκέντρωση τη Δευτέρα 17/11, στις 16:00, στα Χαυτεία».