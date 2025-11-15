Ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου

Άνοιξε τις πύλες του σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, σήμερα και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου το συγκρότημα Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν και πάλι στις 09:00 και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στους χώρους του Πολυτεχνείου βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Ανάλογες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στο Πολυτεχνείο, στη Θεσσαλονίκη.

Εν τω μεταξύ, στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 06:00 και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 της Τρίτης 18 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων

Κάλεσμα των φοιτητών

Σε κοινό κάλεσμά τους για συμμετοχή στην πορεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, στις 16.30 στα Προπύλαια, οι πάνω από 20 Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας σημειώνουν, μεταξύ άλλων:

«Τιμάμε τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το 1973 στον δρόμο του αγώνα!

Η Ιστορία διδάσκει και ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου μάς δείχνει πως και τότε και τώρα και πάντα “μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό”, βαδίζοντας στον δρόμο της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της ανατροπής της. Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος όταν το κίνημα δυναμώνει και μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις!

Εμπνεόμαστε από τους αγώνες του λαού μας συνεχίζοντας σήμερα τον αγώνα για τους ανεκπλήρωτους σκοπούς και τα ιδανικά τους. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στους νεκρούς, στους φυλακισμένους και βασανισμένους, σε όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιδικτατορική πάλη.

Οι αγώνες των φοιτητών όταν συναντηθούν με τους αγώνες των εργαζομένων μπορούν να αποκτήσουν ανυπολόγιστη δύναμη. Η αγανάκτηση για όσα ζούμε μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο οργανωμένο και πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα διεκδίκησης και αγώνα για να μπουν μπροστά οι σύγχρονες ανάγκες μας, να αντιπαρατεθούμε στην πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Τα επίκαιρα μηνύματα μένουν ζωντανά!».