Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Ανοίγουν το πρωί του Σαββάτου οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων για τον τριήμερο εορτασμό της 52ης επετείου του ξεσηκωμού του 1973, που θα κορυφωθεί με τη μεγάλη πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη.

Όπως κάθε χρόνο τις δύο πρώτες ημέρες οι πύλες θα ανοίγουν στις 9 το πρωί και θα κλείνουν στις 8 το βράδυ για την προσέλευση του κοινού. Τη Δευτέρα ανήμερα της επετείου οι πύλες θα ανοίξουν στις 9 και θα κλείσουν στις 13.00

Θα ακολουθήσει η ειδική τελετή μέσα στο Πολυτεχνείο και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την μεγάλη πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία.

Κάλεσμα των φοιτητών

Σε κοινό κάλεσμά τους για συμμετοχή στην πορεία τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη, στις 16.30 στα Προπύλαια, οι πάνω από 20 Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας σημειώνουν, μεταξύ άλλων:

«Τιμάμε τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το 1973 στον δρόμο του αγώνα!

Η Ιστορία διδάσκει και ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου μάς δείχνει πως και τότε και τώρα και πάντα “μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό”, βαδίζοντας στον δρόμο της αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και της ανατροπής της. Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος όταν το κίνημα δυναμώνει και μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις!

Εμπνεόμαστε από τους αγώνες του λαού μας συνεχίζοντας σήμερα τον αγώνα για τους ανεκπλήρωτους σκοπούς και τα ιδανικά τους. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στους νεκρούς, στους φυλακισμένους και βασανισμένους, σε όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιδικτατορική πάλη.

Οι αγώνες των φοιτητών όταν συναντηθούν με τους αγώνες των εργαζομένων μπορούν να αποκτήσουν ανυπολόγιστη δύναμη. Η αγανάκτηση για όσα ζούμε μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο οργανωμένο και πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα διεκδίκησης και αγώνα για να μπουν μπροστά οι σύγχρονες ανάγκες μας, να αντιπαρατεθούμε στην πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Τα επίκαιρα μηνύματα μένουν ζωντανά!».

«Γονείς και μαθητές μαζί»

Η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής καλεί τις Ενώσεις Γονέων και τους Συλλόγους της Αττικής να συμμετέχουν μαζικά στην κατάθεση στεφάνων της Ομοσπονδίας την Κυριακή στις 14.30 στο Πολυτεχνείο, και σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί τιμάμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου! Συμμετέχουμε μαζικά στις εκδηλώσεις στα σχολεία και στον χώρο του Πολυτεχνείου! Κρατάμε ζωντανά τα ανεκπλήρωτα οράματά της και αγωνιζόμαστε να γίνουν πράξη!».

«Επίκαιρα τα αιτήματα του Πολυτεχνείου για τους νέους και τον κόσμο της εργασίας»

Στο μήνυμά της η ΓΣΕΕ αναφέρει τα εξής: «Η ΓΣΕΕ τιμά την 17η Νοέμβρη, επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η οποία αποτέλεσε σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η θυσία εκείνης της εποχής μας υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι πάντα δεδομένα, αλλά κατακτώνται μέσα από διαρκή αγώνα.

Το εργατικό κίνημα, σε εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις, στήριξε από την πρώτη στιγμή τον αγώνα των φοιτητών. Χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου και συνέδραμαν την φοιτητική εξέγερση κατά του ξενοκίνητου καθεστώτος των συνταγματαρχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη Συντονιστική Επιτροπή που εξελέγη το απόγευμα της 14ης Νοέμβρη μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι των εργατών.

Σήμερα, πολλά από τα αιτήματα της γενιάς του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Δημόσια και δωρεάν ποιοτική Παιδεία, εργασία και ζωή με αξιοπρέπεια, κοινωνικά δικαιώματα είναι κοινά πεδία αγώνα για τη νεολαία και για το οργανωμένο κίνημα της εργασίας. Η ιστορική μνήμη είναι οδηγός για τη δράση μας: κάθε εργαζόμενος, κάθε νέος, έχουν δικαίωμα σε ένα καλύτερο αύριο.

Η ΓΣΕΕ καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, τις νέες και τους νέους, κάθε πολίτη, να συμμετάσχουν την ερχόμενη Δευτέρα στην καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία ως έμπρακτη δήλωση ότι οι αξίες του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες. Αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας θα καταθέσει στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου».

Διακήρυξη της ΑΔΕΔΥ

Στη διακήρυξη της ΑΔΕΔΥ για την επέτειο του Πολυτεχνείου σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «η παρακαταθήκη του αντιδικτατορικού αγώνα και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ενάντια στην αμερικανοκίνητη χούντα των συνταγματαρχών και η αγωνιστική στάση των χιλιάδων εργαζομένων, φοιτητών, αγωνιστών στις εξορίες, στα κολαστήρια των φυλακών και στα βασανιστήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ, φωτίζουν και αποτελούν έμπνευση και φάρο και για τους δικούς μας αγώνες.

Ο αγώνας για την επιβίωση είναι καθημερινός. Και οι συνθήκες δυσκολεύουν. Οι εργαζόμενοι βιώνουμε ήδη με τον πιο οξυμένο τρόπο τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που σαρώνουν τα λαϊκά εισοδήματα, καθώς το κόστος ζωής διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι μισθοί παραμένουν απελπιστικά χαμηλοί. Παράλληλα, οι αντεργατικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας καταργούν θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Η νεοφιλελεύθερη επίθεση της Κυβέρνησης στα βασικά κοινωνικά αγαθά της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της περίθαλψης έχει οδηγήσει στο δραστικό περιορισμό του δημόσιου χαρακτήρα και των υπηρεσιών εις βάρος του λαού και των εργαζομένων.

Εργαζόμενες και εργαζόμενοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, νέοι και νέες, για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο του Νοέμβρη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Πολυτεχνείο ζει στους αγώνες του σήμερα. Στους αγώνες για τη δημοκρατία, για δουλειές με δικαιώματα και καλούς μισθούς, για δημόσια και δωρεάν παιδεία, στο νέο αντιπολεμικό κίνημα, στους αγώνες ενάντια στην ακρίβεια.

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, στη νέα γενιά της Πατρίδας μας, στους συναδέλφους μας στη δουλειά που, καθημερινά, δίνουμε μαζί τον αγώνα της επιβίωσης, τον αγώνα για να ζήσουμε τις οικογένειές μας, τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον, ατομικό και συλλογικό. Για εμάς. Για τα παιδιά μας.

Σήμερα είναι πια καθαρό σε όλες και όλους πως δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά και αγωνιστικά στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ηρωικούς αγωνιστές της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη 1973, καθώς και στην πορεία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, προς την Αμερικανική Πρεσβεία (συγκέντρωση ώρα 15.30, στην Πλατεία Κλαυθμώνος), αλλά και στις εκδηλώσεις μνήμης σε άλλες πόλεις της χώρας»