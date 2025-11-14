Πολυτεχνείο: Πάνω από 5.000 αστυνομικοί στα μέτρα ασφαλείας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ. για τα μέτρα ασφαλείας κατά το τριήμερο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Όπως κάθε χρόνο τα μέτρα αναμένεται να κορυφωθούν ανήμερα της επετείου, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία από το Πολυτεχνείο μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία.

Σε αστυνομικό κλοιό

Από αύριο Σάββατο, που ανοίγει η ιστορική πύλη του Πολυτεχνείου θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την περιοχή των Εξαρχείων και αντίστοιχα την Κυριακή γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Τη Δευτέρα να διακοπεί η κυκλοφοριά σε όλο το κέντρο της Αθήνας σταδιακά από τις 12 το μεσημέρι και μετά.

Ήδη από σήμερα υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκονται τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Αθήνα για την αποφυγή καταλήψεων και εντάσεων ενώ αυξημένη αλλά διακριτική είναι και αστυνομική επιτήρηση στην περιοχή των Εξαρχείων και γύρω από το Πολυτεχνείο.

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός οπότε και θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα ασφαλείας της Αστυνομίας προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως και σε άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς και πέριξ της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής.

Προληπτικοί έλεγχοι

Τη Δευτέρα drones και το ελικόπτερ της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν διαρκώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ όπου θα παρίσταται και εισαγγελικός λειτουργός.

Σε κομβικά σημεία θα αναπτυχθούν υδροβόλα οχήματα της Αστυνομίας, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται επί ποδός ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ασφάλειας, οι οποίες θα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και προληπτικές προσαγωγές.

Το μεσημέρι της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η τελική σύσκεψη στην ΕΛ.ΑΣ. για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό όλου του τριημέρου ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες το Σαββατοκύριακο για τις λεπτομέρειες.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την «52η Επέτειο Εορτασμού του Πολυτεχνείου», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο 15-11-2025 έως τα ξημερώματα της Τρίτης 18-11-2025.

Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Από την Τροχαία γίνεται έκκληση προς τους οδηγούς από το Σάββατο 15-11-2025 έως και την Δευτέρα 17-11-2025, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α., καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Οι δρόμοι που θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων , οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:

Στουρνάρη , στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου. 28 ης Οκτωβρίου (Πατησίων) , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πεζόδρομος Τοσίτσα .

. Πεζόδρομος Πολυτεχνείου .

. Μπουμπουλίνας , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας. Τζωρτζ , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου. Μπόταση , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου. Κάνιγγος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη. Σολωμού , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων. Καποδιστρίου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου. Πλατεία Εξαρχείων .

Χαλκοκονδύλη , στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος. Αβέρωφ , στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28 ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28 Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης. Βερανζέρου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης. Σπ. Τρικούπη , στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων. Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Δευτέρα 17-11-2025 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Ομονοίας .

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Λ. Βασ. Σοφίας , σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Γέλωνος , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη. Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας. Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας. Λ. Βασ. Αμαλίας , σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας. Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) , στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας. Αθηνάς , σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Ερμού , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς). Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα. Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας. Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου. Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας. Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου. Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου. Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου. Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.