Τσίπρας για Πολυτεχνείο: 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο

«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…» σημειώνει σε μήνυμά του για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο Αλέξης Τσίπρας.

Συνοδεύοντας την σχετική ανάρτηση με μια χαρακτηριστική φωτογραφία από την πύλη του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973, ο πρώην πρωθυπουργός, τονίζει ότι το Πολυτεχνείο «52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο».

