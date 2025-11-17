Τσίπρας για Πολυτεχνείο: 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο
«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…» σημειώνει στην ανάρτησή του για το Πολυτεχνείο, ο Αλέξης Τσίπρας
«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…» σημειώνει σε μήνυμά του για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο Αλέξης Τσίπρας.
Συνοδεύοντας την σχετική ανάρτηση με μια χαρακτηριστική φωτογραφία από την πύλη του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973, ο πρώην πρωθυπουργός, τονίζει ότι το Πολυτεχνείο «52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο».
Δείτε την ανάρτηση:
