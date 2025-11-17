newspaper
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Πολυτεχνείο: Λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο – Το απόγευμα η μεγάλη πορεία
Ελλάδα 17 Νοεμβρίου 2025 | 11:16

Πολυτεχνείο: Λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο – Το απόγευμα η μεγάλη πορεία

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο - Το απόγευμα η πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου και σήμερα δίνει το «παρών» στο Πολυτεχνείο καθώς κορυφώνονται οι τριήμεροι εορτασμοί για την επέτειο της εξέγερσης που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της χούντας των συνταγματαρχών.

Γονείς με τα παιδιά τους, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, σωματεία, φορείς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αφήνουν λουλούδια και στεφάνια προς τιμήν των νεκρών της εξέγερσης.

Στη μία το μεσημέρι θα κλείσουν οι πύλες του Πολυτεχνείου και νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση και η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Αντιπροσωπείες σχολείων φτάνουν επίσης στο Πολυτεχνείο με μαθητές να έχουν φτιάξει τις δικές τους αφιερώσεις για να τιμήσουν το μήνυμα της εξέγερσης.

Βίντεο από το Πολυτεχνείο

Το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων άνοιξε τις πύλες του το Σάββατο. Χιλιάδες κόσμου έχει προσέλθει τις δύο προηγούμενες μέρες ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης αλλά και εκδηλώσεις που συνδέουν το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με τους αγώνες του σήμερα, τα Τέμπη, τις κινητοποιήσεις για εργατικά δικαιώματα, τη μάχη ενάντια στον πόλεμο, τον ρατσισμό και τον φασισμό.

Η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό κυριαρχεί στα συνθήματα, στις αφίσες αλλά και τις εκδηλώσεις που έγιναν στο Πολυτεχνείο ενώ το μήνυμα για ελεύθερη Παλαιστίνη θα είναι κυρίαρχο και στην πορεία.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. θα κλείσουν από τις 14:00 οι σταθμοί του Μετρό: Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2).

Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου

Στο Πολυτεχνείο έχουν φτάσει από το πρωί εκπρόσωποι της πολιτική και πολιτειακής ηγεσίας. Ο ΠτΔ, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατέθεσε το πρωί στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου λέγοντας ότι «η σημερινή ημέρα αποτελεί υπενθύμιση του χρέους απέναντι στο «ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας», ενώ παράλληλα προσφέρει αφορμή για αναζήτηση κοινών τόπων και κοινών αληθειών, με πίστη σε όσα ενώνουν την κοινωνία και το έθνος».

Πολυτεχνείο

Στεφάνι κατέθεσε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Σωκράτη Φάμελλο.

«Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά για ψωμί παιδεία ελευθερία, απέναντι στη φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα, απέναντι στην καταπάτηση των δημόσιων αγαθών της παιδείας, και της υγείας.

Για μία Ελλάδα που θα έχει Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου και δε θα έχει διαπλοκή και διαφθορά, αυτά τα μηνύματα είναι σύγχρονα για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία για κοινωνική δικαιοσύνη» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το “Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ” της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του ’73 δεν ήταν μόνο ένα σύνθημα. Ήταν ένα αίτημα για αξιοπρέπεια, για μία ζωή χωρίς φόβο» ανέφερε σε μήνυμά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Αναλυτικότερα θα υπάρξει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων σε:

  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Ομονοίας.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Συντάγματος.
  • Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
  • Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
  • Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
  • Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
  • Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
  • Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
  • Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.
  • Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
  • Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Αστυνομικά μέτρα

Πάνω από 5.000 αστυνομικοί, από τις μονάδες ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια και την Τροχαία, έχουν επιστρατευτεί και θα βρίσκονται από το πρωί της Δευτέρας γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Όπως διαρρέεται από την αστυνομία, στην επιχείρηση θα συμμετέχουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, αλλά και αστυνομικοί με πολιτικά που θα παρακολουθούν «κρίσιμα σημεία» στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα θα πραγματοποιούν «προληπτικούς ελέγχους».

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών.

