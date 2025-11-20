ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη

Ως «προϋπολογισμό χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη» χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στη Βουλή, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «ο κ. Πιερρακάκης κατέθεσε τον προϋπολογισμό του 2026 και ως σημείο αναφοράς του επέλεξε να αναδείξει ότι τον κατέθεσε και με QR CODE. Αντί να κάνουν αυτοκριτική που βρισκόμαστε στον πάτο της Ευρώπης στους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες κοινωνικής συνοχής και ευημερίας μας κάνουν και πλάκα… Τελικά την εφαρμογή που τους ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης για να εξηγήσουν τα μέτρα της ΔΕΘ στην κοινωνία την έφτιαξαν ή την προσπέρασαν με το QR CODE;».

Παππάς: Προϋπολογισμός της άδικης πεπατημένης

Ακόμη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και βουλευτής Β’3 Νότιου Τομέα Αθηνών, Νίκος Παππάς, με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, τόνισε πως «η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή πυκνώνει».

Όπως είπε σε δήλωσή του, «τεράστια πλεονάσματα. Ακόμα περισσότερο βάρος από τον άδικο ΦΠΑ για τους πολλούς. Και σχεδόν πλήρης απαλλαγή των εκατομμυριούχων μερισματούχων από τον φόρο εισοδήματος. Και το 2026, η κυβέρνηση της Ν.Δ. πορεύεται με τον προϋπολογισμό της άδικης πεπατημένης».