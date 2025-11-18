Εδώ και χρόνια η Ελλάδα ζει μια παρατεταμένη ιδιότυπη οικονομική ομηρία όπου οι αριθμοί των στατιστικών συγκρούονται βίαια με την ψυχρή αλήθεια της καθημερινότητας. Πρόκειται για ένα εκρηκτικό, κοινωνικά επικίνδυνο «πάντρεμα» χαμηλών μισθών και ανεξέλεγκτων αυξήσεων τιμών που απειλεί να τινάξει στον αέρα την κοινωνική συνοχή. Η ακρίβεια καλπάζει, τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «γονατίζουν» και η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να αντιστρέψει την κατάσταση για να ξεκολλήσει η… δημοσκοπική της βελόνα.

Ενώ οι στατιστικές μπορεί να δείχνουν οικονομική ανάπτυξη (αύξηση ΑΕΠ), η πραγματική ευημερία των πολιτών υποχωρεί

Η εξίσωση όμως δεν βγαίνει. Ο πρωθυπουργός, στην τοποθέτηση του στη Βουλή, εστίασε στην καταπολέμηση της ακρίβειας μέσω μόνιμων, διαρθρωτικών μέτρων, αύξησης των εισοδημάτων. Παρουσίασε μάλιστα και ορισμένα στατιστικά στοιχεία όπως τη σωρευτική μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή, τον πληθωρισμό τροφίμων, στοιχεία για τις τιμές του ρεύματος και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως «βαφτίζει το κρέας ψάρι».

Οι δείκτες της… κυβέρνησης

Είπε ακόμα πως ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 38%, «συγκεκριμένα από τα 650 ευρώ έχει πάει στα 880 ευρώ και θα φτάσει σίγουρα τα 950 ευρώ το 2027». Το ίδιο ισχύει και για τη μέση αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα που όπως είπε «έχει αυξηθεί 28%, όταν ο πληθωρισμός αυξήθηκε 20%. Άρα, πάλι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, κατά μέσο όρο, έχουν αυξηθεί περισσότερο από τον πληθωρισμό».

Μίλησε για τους συνταξιούχος που «είδαν τις πρώτες αυξήσεις τους επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με τις μέσες αυξήσεις να είναι 14%», χαμηλότερες από τον πληθωρισμό αλλά κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αυτό είναι και απότοκο μιας προβληματικής κατάστασης την οποία εμείς κληρονομήσαμε».

Κατέληξε με τον δείκτη του κατά κεφαλήν εισοδήματος, αφού αφαιρεθεί ο πληθωρισμός. «Αυτό παρουσιάζει αύξηση 11%. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης και τέσσερις από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ευρωζώνης», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Καθηλωμένοι οι μισθοί στην Ελλάδα, στην κορυφή οι τιμές των βασικών προϊόντων

Η «σύγκρουση» των αριθμών είναι αναπόφευκτη. Ανατρέχοντας σε πρόσφατα στοιχεία κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών και έρευνες των μεγαλύτερων δημοσκοπικών εταιρειών στην Ελλάδα παρατηρούμε πως η ωραιοποιημένη εικόνα που επιχειρεί πολλές φορές να παρουσιάσει η κυβέρνηση… σκοντάφτει.

Τα πρόσφατα δεδομένα της Eurostat έρχονται να επιβεβαιώσουν του λόγου το αληθές. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα παραμένει καθηλωμένος στον πάτο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα είναι ο δεύτερος χειρότερος μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μόλις 17.954 ευρώ το 2024. Η χώρα μας ξεπέρασε μόνο τη Βουλγαρία που κατέγραψε μέσο μισθό 15.400 ευρώ, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση ήταν η Ουγγαρία με 18.500 ευρώ.

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 4,5 φορές χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του Λουξεμβούργου, 3,4 φορές χαμηλότερος από της Ιρλανδίας και 2,2 φορές χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό μισθό.

Σημειώνεται ότι η Ρουμανία κατέγραψε μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 21.108 ευρώ, η Σλοβακία 20.287 ευρώ και η Πολωνία 21.246, δηλαδή σημαντικά υψηλότερους από τον αντίστοιχο ελληνικό μισθό.

Όταν το εισόδημα υστερεί αλλά το κόστος των βασικών αγαθών «χτυπάει» ευρωπαϊκές κορυφές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η απόσταση ανάμεσα στις αυξήσεις των μισθών και στην εκτόξευση του κόστους ζωής είναι τέτοια που τα νοικοκυριά βρίσκονται υπό διαρκή πίεση.

Απαισιόδοξη η νέα γενιά το μέλλον

Κάπως έτσι μόνο τυχαία δεν είναι τα αποτελέσματα της έρευνα της Metron Analysis για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) σχετικά με την οικονομία και την κοινωνία.

Στις υπό διερεύνηση νεότερες ηλικίες (17-45 ετών) επικρατεί η αίσθηση απαισιοδοξίας για την πορεία της χώρας, καθώς το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση ενώ μόνο 22% θεωρεί ότι πηγαίνουν προς τη σωστή.

Το 39% πιστεύουν ότι σε 5-10 χρόνια η ζωή τους θα είναι χειρότερη ενώ το 34% εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί.

Φαίνεται επίσης ξεκάθαρα ότι η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το υπ΄αριθμόν 1 πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες καθώς αυτή την απάντηση έδωσε το 71% των ερωτηθέντων.

Ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με το δημογραφικό στέλνει και το 70% νέων ανθρώπων που δηλώνουν ότι η οικονομική/στεγαστική δυσκολία τους αποτρέπει να κάνουν παιδιά. Η απόκτηση παιδιών βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες (με 24% -και ακόμη χαμηλότερα ο γάμος με 9%).

Μόλις 6 στους 10 καταναλωτές τα βγάζουν πέρα

Έξι στους δέκα καταναλωτές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» τον μήνα, με ανάλογο ποσοστό όσων περιμένουν νέα άνοδο τιμών στην αγορά και με πάνω από τους μισούς να δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν λιγότερες δαπάνες το επόμενο διάστημα για να τα καταφέρουν.

Την εικόνα αυτή συνθέτουν τα στοιχεία που παρουσίασε το ΙΟΒΕ. Η ακρίβεια στην αγορά συνεχίζει να αντιστέκεται, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον, ιδιαίτερα ενόψει του χειμώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου το κόστος της θέρμανσης θα αποτελέσει και πάλι σημαντική δαπάνη, αμφίβολο αν θα μπορέσουν όλα τα νοικοκυριά να την καλύψουν.

Τα στοιχεία και οι έρευνες κοινής γνώμης σκιαγραφούν την πίεση που δέχεται ένα ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών συρρικνώνεται, παρά την όποια αύξηση στους ονομαστικούς μισθούς και η πραγματική ευημερία των πολιτών παραμένει ζητούμενο πέρα από την «πραγματικότητα» των αριθμών.