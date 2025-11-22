newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Θέλουν νέο κόμμα οι τρεις στους τέσσερις αναποφάσιστους ψηφοφόρους – Ποιες είναι οι επιλογές που εξετάζουν
22 Νοεμβρίου 2025

Σχεδόν επτά στους 10 τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέου κόμματος, καθώς κρίνει ότι τα υπάρχοντα δεν τους καλύπτουν

Σύνταξη
A
A
Ολοένα και περισσότεροι δημοσκοπικοί δείκτες καταγράφουν το πολιτικό αδιέξοδο που βρίσκεται ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, το οποίο θα έβλεπε θετικά τη δημιουργία νέων κομμάτων.

Έτσι, μετά την έρευνα της Metron Analysis όπου ένα ποσοστό 60% των ερωτηθέντων διαλέγει την «πολιτική αλλαγή» έναντι της «πολιτικής σταθερότητας», σε δημοσκόπηση της MRB η συντριπτική πλειοψηφία των αναποφάσιστων τονίζει ότι επιθυμεί τη δημιουργία νέου κόμματος.

Σχεδόν 7 στους 10 θέλουν μια ακόμα επιλογή

Συγκεκριμένα, το 68,1% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι «υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών».

Μάλιστα, το ποσοστό των πολιτών που επιθυμεί τη δημιουργία νέου κόμματος μεταξύ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς το 75,9% από αυτούς που δεν έχουν αποφαασίσει τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, θέλει να έχει μια ακόμα επιλογή.

Παράλληλα, υπέρ της δημιουργίας νέου κόμματος βρίσκεται και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων των κομμάτων, εκτός της Νέας Δημοκρατίας που απαντά θετικά στο συγκεκριμένο ερώτημα το 43,9%. Υπέρ ενός νέου κόμματος απάντησε το 58,8% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ και το 64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό «εκτοξεύεται» στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (84,6%) και της Ελληνικής Λύσης (83,9%).

Οι επιλογές νέων κομμάτων

Μεταξύ των αναποφάσιστων υπάρχουν ψηφοφόροι όλων των πολιτικών ρευμάτων, όπως φαίνεται από τις επιλογές τους στη δημοσκόπηση της MRB για το Open.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ένα ποσοστό 32,1% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα με τη συμμετοχή της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023, Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα, το 18,3% θα εμπιστευόταν ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα ψήφιζε το 17,2% των αναποφάσιστων.

Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με τη στήριξη φιλικών προς αυτή ΜΜΕ

Σύνταξη
Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 21.11.25

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το νομοσχέδιο Δένδια έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων στις τάξεις των Υπαξιωματικών και όχι μόνο, που θεωρούν ότι θίγονται βασικά τους δικαιώματα.

Σύνταξη
Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα
Οργή Άγκυρας 21.11.25

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικού, Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «μονομερή» βήματα από την Ελλάδα που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25 Upd: 11:18

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
