Θέλουν νέο κόμμα οι τρεις στους τέσσερις αναποφάσιστους ψηφοφόρους – Ποιες είναι οι επιλογές που εξετάζουν

Ολοένα και περισσότεροι δημοσκοπικοί δείκτες καταγράφουν το πολιτικό αδιέξοδο που βρίσκεται ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας, το οποίο θα έβλεπε θετικά τη δημιουργία νέων κομμάτων.

Έτσι, μετά την έρευνα της Metron Analysis όπου ένα ποσοστό 60% των ερωτηθέντων διαλέγει την «πολιτική αλλαγή» έναντι της «πολιτικής σταθερότητας», σε δημοσκόπηση της MRB η συντριπτική πλειοψηφία των αναποφάσιστων τονίζει ότι επιθυμεί τη δημιουργία νέου κόμματος.

Σχεδόν 7 στους 10 θέλουν μια ακόμα επιλογή

Συγκεκριμένα, το 68,1% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι «υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών».

Μάλιστα, το ποσοστό των πολιτών που επιθυμεί τη δημιουργία νέου κόμματος μεταξύ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς το 75,9% από αυτούς που δεν έχουν αποφαασίσει τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, θέλει να έχει μια ακόμα επιλογή.

Παράλληλα, υπέρ της δημιουργίας νέου κόμματος βρίσκεται και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων των κομμάτων, εκτός της Νέας Δημοκρατίας που απαντά θετικά στο συγκεκριμένο ερώτημα το 43,9%. Υπέρ ενός νέου κόμματος απάντησε το 58,8% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ και το 64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό «εκτοξεύεται» στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (84,6%) και της Ελληνικής Λύσης (83,9%).

Οι επιλογές νέων κομμάτων

Μεταξύ των αναποφάσιστων υπάρχουν ψηφοφόροι όλων των πολιτικών ρευμάτων, όπως φαίνεται από τις επιλογές τους στη δημοσκόπηση της MRB για το Open.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ένα ποσοστό 32,1% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα με τη συμμετοχή της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023, Μαρίας Καρυστιανού.

Παράλληλα, το 18,3% θα εμπιστευόταν ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα ψήφιζε το 17,2% των αναποφάσιστων.