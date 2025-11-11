newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 15:19
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό αεροσκάφος στη Γεωργία – Επέβαιναν 20 άτομα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δημοσκόπηση: Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ – «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% – Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11 Νοεμβρίου 2025 | 17:18

Δημοσκόπηση: Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ – «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% – Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα

Μπορεί να παραμένει πρώτο κόμμα η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η γενικευμένη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης είναι πιο εμφανής από ποτέ - «Πρασίνισαν» 4 περιφέρειες της χώρας - Πρώτος ο «Κανένας»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Το μικροβίωμά του μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου

Έντερο: Το μικροβίωμά του μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου

Spotlight

Η φθορά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζεται, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, με όλο και περισσότερους πολίτες να γυρίζουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, απηυδισμένοι από τα σκάνδαλα, την ακρίβεια και μια κοινωνική αδικία που έχει γίνει καθεστώς τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά, όπως δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, που η ΝΔ χάνει την επιρροή της σε τέσσερις περιφέρειες, τις οποίες κερδίζει το ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, παραμένει ο «Κανένας» πρώτος σε δημοφιλία για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ για μία ακόμη φορά, πριν καν ανακοινωθεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 29% δίνει στον πρώην πρωθυπουργό ψήφο εμπιστοσύνης.

Ειδικότερα, η ΝΔ «χάνει» τέσσερις από τις 13 περιφέρειες της χώρας, καθώς το ΠΑΣΟΚ περνά μπροστά σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, περιοχές με έντονο αγροτικό αποτύπωμα – κάτι που δεν θεωρείται τυχαίο μετά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα τεράστια προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων (π.χ. αναπολεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων).

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως το «πρασίνισμα» του χάρτη στις εν λόγω περιφέρειες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οφείλεται κυρίως στη μείωση της δύναμης της ΝΔ και όχι στην αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.

«Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου» λέει το 68%

Μία ακόμη σημαντική ένδειξη της έλλειψης εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εκ μέρους των πολιτών είναι το γεγονός πως σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες, ποσοστό της τάξης του 68%, πιστεύουν πως η κυβέρνηση δεν ελέγχει τα πράγματα στη χώρα, ενώ μόλις το 29% θεωρεί ότι την ελέγχει.

Παράλληλα, όμως, μόνο το 14% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σοβαρή και προγραμματική αντιπολίτευση, ενώ το 56% πιστεύει πως η αντιπολίτευση γίνεται για λόγους εντυπώσεων και το 28% ότι δεν συνοδεύεται από εναλλακτικές προτάσεις.

Πρώτη η ΝΔ αλλά με σημαντική φθορά

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ παραμένει πρώτη με 29,2%, αλλά με σαφέστατα τα σημάδια φθοράς.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15%, η Ελληνική Λύση με 8,1%, το ΚΚΕ με 7,9%, η Φωνή Λογικής με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7%, το ΜέΡΑ25 με 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3,7%. Εκτός Βουλής μένουν η Νίκη με 1,6% και η Νέα Αριστερά με 1,4%.

Στην πρόθεση ψήφου το 24% λέει ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 12% το ΠΑΣΟΚ, το 6,7% την Ελληνική Λύση, το 6,5% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 4,6% την Πλεύση Ελευθερίας, το 4% το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας το 4%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3%, τη Νίκη το 1,3%, τη Νέα Αριστερά το 1,1%, ενώ το 8% λέει πως θα ψήφιζε άλλο κόμμα.

Οι αναποφάσιστοι, πάντως, είναι… δεύτερο «κόμμα», καθώς φθάνουν το 19,6%.

Δυσάρεστη έκπληξη στην εναλλακτική πρόθεση ψήφου

Αξιοσημείωτη – αρνητικά – είναι η απάντηση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση, όταν ρωτήθηκαν, ποιο κόμμα, εκτός από αυτό που επέλεξαν, θα είχαν ως δεύτερη επιλογή, καθώς το 12,4% δήλωσε τη Φωνή Λογικής.

Και ακολουθούν με 10,8% το ΠΑΣΟΚ, 9,9% το ΜέΡΑ25, 9,8% την Πλεύση Ελευθερίας, 8,5% τη Νέα Αριστερά, 7,8% την Ελληνική Λύση, 6,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, 6% το ΚΚΕ, 5,9% τη ΝΔ, 4,5% τη Νίκη, 4% το Κίνημα Δημοκρατίας και 14,1% κάτι άλλο.

Είναι ενδεικτικό της κοινωνικής δυσαρέσκειας απέναντι στο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πάντως, ότι το προτιμά ως δεύτερη επιλογή μόνο το 5,9% των πολιτών.

Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα αναδεικνύουν την απήχηση της Φωνής Λογικής στο παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο της ΝΔ, καθώς και την ενίσχυση αντισυστημικών δυνάμεων γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Κυριαρχεί σταθερά ο «Κανένας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε πιο πολύ για τη διακυβέρνηση της χώρας», συγκεντρώνει ποσοστό 29%, ωστόσο, στην πρώτη θέση, για μία ακόμη φορά, έρχεται ο «Κανένας» με ποσοστό 32%.

Και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,3% και ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1%.

Θέλει Τσίπρα το 29%

Ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 29%, δηλώνει πως βλέπει θετικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή, παρά το γεγονός πως δεν έχει ακόμη ο ίδιος ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος.

Συγκεκριμένα, η παρούσα δημοσκόπηση, στο ερώτημα για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, κάνει λόγο για «rebranding της δημόσιας εικόνας του» και, όπως προκύπτει, το 29% βλέπει θετικά/μάλλον θετικά την επιστροφή του και το 67% αρνητικά/μάλλον αρνητικά.

Επιπλέον, στην ερώτηση αν θα αγόραζαν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», το 22% απαντά ναι/μάλλον ναι, ενώ το 75% όχι/μάλλον όχι.

Δεν χρησιμοποιούν τα ΕΛΤΑ 6 στους 10

Στη δημοσκόπηση, τέλος, έγινε ερώτηση και για τα ΕΛΤΑ, στον απόηχο της συζήτησης για το μέλλον του οργανισμού και των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει το «λουκέτο» που αποφάσισε η κυβέρνηση σε πολλά καταστήματά του.

Το 62% απαντά ότι χρησιμοποιεί πιο συχνά τις ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολή – παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά – «Βαρίδι» οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτικά ανοδικά – «Βαρίδι» οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Το μικροβίωμά του μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου

Έντερο: Το μικροβίωμά του μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Μάνος Μανουσάκης: Η Πολιτεία διαβεβαιώνει τον ΑΔΜΗΕ για την κεφαλαιακή επάρκεια στα έργα

Μάνος Μανουσάκης: Η Πολιτεία διαβεβαιώνει τον ΑΔΜΗΕ για την κεφαλαιακή επάρκεια στα έργα

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος

Κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο, κάνω αυτοκριτική αλλά και κριτική τονίζει ο Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης. «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω».

Σύνταξη
Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του

«Δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά [...], αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τη συγγραφή του βιβλίου Ιθάκη με το δραματικό 2015 να είναι από τα πιο δύσκολα και επώδυνα κεφάλαια. Ο κρίσιμος ρόλος των συνεργατών του.

Σύνταξη
Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες
ΣΥΡΙΖΑ 11.11.25

Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, σήμερα το έσκασε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ
Όσα συζήτησαν 11.11.25

Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καρίμ Μπανταουί επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως

Σύνταξη
Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού
Πολιτική 11.11.25

Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού

Το παρασκήνιο της απόφασης για τη στάση του Μαξίμου απέναντι στην τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος. Τα σενάρια ανασχηματισμού που κυκλοφορούν εκ νέου έντονα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Έλεγχος γνησιότητας 11.11.25

Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου

Προς επεξεργασία στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για καταγγελίες περί πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»,

Σύνταξη
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
Agro-in 11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ» έχει έχει αφήσει τους αγρότες «κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας,

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια
Αιχμές 11.11.25

Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό της δεξιάς πολυκατοικίας». Τι είπε για Τσίπρα

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Τάξη στο χάος 11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το συνέδριο "TransMEA 2025" στο Κάιρο, σημείωσε ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου» είναι «πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».

Σύνταξη
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
in Confidential 11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο
Οι συμβολισμοί 10.11.25

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

«Η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε
Ελλάδα 11.11.25

Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
Αθλητισμός & Σπορ 11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
Φωτογραφίες 11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν
Ελλάδα 11.11.25

Συνελήφθη 19χρονος για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης – Οι απειλές και οι εκβιασμοί για να μην χωρίσουν

Ο 19χρονος απειλούσε την ανήλικη ότι θα ανεβάσει στα social media εικόνες από προσωπικές τους στιγμές και ότι θα έκανε κακό στην ίδια αν τον χώριζε όπως επιθυμούσε η ίδια

Σύνταξη
Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ
«Κατάσταση πολέμου» 11.11.25

Πακιστάν: Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Ισλαμαμπάντ

Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει ότι η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» μετά από επίθεση αυτοκτονίας που σκότωσε 12 και τραυμάτισε 27 έξω από το δικαστικό μέγαρο. Κορυφώνεται η κρίση με το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 11.11.25

Χαλκίδα: Ταυτοποιήθηκαν 4 άτομα για τις κόντρες με μηχανές στην εθνική οδό – Βίντεο ντοκουμέντο

Πρόκειται για δύο άτομα, που συμμετείχαν ως οδηγοί μοτοσικλετών στις κόντρες καθώς και ακόμη δύο που συμμετείχαν ως θεατές στην εθνική οδό στη Χαλκίδα το μεσημέρι της Κυριακής

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
Διπλωματία 11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου – Σύντομα θα αποσυρθώ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποτελέσει την τελευταία του μεγάλη διοργάνωση και πρόσθεσε πως η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν αργεί πολύ...

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά
Έκανε «φτερά» 11.11.25

Νέο σκάνδαλο στην Ουκρανία: Στενός συνεργάτης του Ζελένσκι στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά

Ο Τιμούρ Μίντιτς, που είναι πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέφυγε από την Ουκρανία λίγο πριν τις έρευνες στις 11 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Λάρισα: Αντιδήμαρχος δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου μέσα στο Δημαρχείο
Ελλάδα 11.11.25

Λάρισα: Αντιδήμαρχος δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγο δημοτικής υπαλλήλου μέσα στο Δημαρχείο

Για το σοβαρό επεισόδιο εξέδωσε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρισας που καταδικάζει την επίθεση και στηρίζει τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Αχιλλέα Κέλλα

Σύνταξη
Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»
Τεχνικές χειραγώγησης 11.11.25

Gaslighting για την υποκειμενική φτώχεια: «Δεν είσαι φτωχός, είναι όλα στο μυαλό σου»

Oι δείκτες της Εurostat για την υποκειμενική φτώχεια έδωσαν και φέτος αφορμή για απαξιωτικά σχόλια. Όμως η δυσκολία του κόσμου να τα βγάλει πέρα, δεν είναι στο μυαλό του. Είναι υπαρκτή.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους
Φαμίλια 11.11.25

Ο Πιρς Μπρόσναν συμφιλιώνεται με τον αποξενωμένο γιο του Κρίστοφερ, 20 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Τζέιμς Μποντ», Πιρς Μπρόσναν, συναντήθηκε με τον 52χρονο γιο του Κρίστοφερ για δείπνο στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, μετά από χρόνια αποξένωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος

Κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο, κάνω αυτοκριτική αλλά και κριτική τονίζει ο Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης. «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω».

Σύνταξη
Η Σλοβακία απαγορεύει με νομό το… γρήγορο περπάτημα – Το προτεινόμενο όριο που προκάλεσε χλευασμό
Κόσμος 11.11.25

Η Σλοβακία απαγορεύει με νομό το… γρήγορο περπάτημα – Το προτεινόμενο όριο που προκάλεσε χλευασμό

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ - Ο νόμος έχει προκαλέσει χλευασμό και οργή σε μέρος του πληθυσμού κατά της κυβέρνησης στη Σλοβακία

Σύνταξη
Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί
On Field 11.11.25

Το προφίλ των διαιτητών της Super League: Οι «καρτάκηδες», οι «πεναλτάκηδες», οι «εδράκηδες», οι αυστηροί

Μετά από δέκα αγωνιστικές οι διαιτητές της Super League έχουν δείξει δείγματα γραφής και υπάρχουν… νικητές σε διάφορες κατηγορίες! Όλα εξαρτώνται από τη φιλοσοφία που σφυρίζει κάποιος, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ
Κοινωνική πολιτική 11.11.25

Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ

Ένα σημαντικό βήμα προς μια πόλη συμπεριληπτική κάνει ο Δήμος Αθηναίων με την λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο