Η φθορά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζεται, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, με όλο και περισσότερους πολίτες να γυρίζουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, απηυδισμένοι από τα σκάνδαλα, την ακρίβεια και μια κοινωνική αδικία που έχει γίνει καθεστώς τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά, όπως δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, που η ΝΔ χάνει την επιρροή της σε τέσσερις περιφέρειες, τις οποίες κερδίζει το ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, παραμένει ο «Κανένας» πρώτος σε δημοφιλία για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ για μία ακόμη φορά, πριν καν ανακοινωθεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 29% δίνει στον πρώην πρωθυπουργό ψήφο εμπιστοσύνης.

Ειδικότερα, η ΝΔ «χάνει» τέσσερις από τις 13 περιφέρειες της χώρας, καθώς το ΠΑΣΟΚ περνά μπροστά σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, περιοχές με έντονο αγροτικό αποτύπωμα – κάτι που δεν θεωρείται τυχαίο μετά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα τεράστια προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων (π.χ. αναπολεσματική αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων).

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως το «πρασίνισμα» του χάρτη στις εν λόγω περιφέρειες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οφείλεται κυρίως στη μείωση της δύναμης της ΝΔ και όχι στην αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.

«Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου» λέει το 68%

Μία ακόμη σημαντική ένδειξη της έλλειψης εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εκ μέρους των πολιτών είναι το γεγονός πως σχεδόν 7 στους 10 Έλληνες, ποσοστό της τάξης του 68%, πιστεύουν πως η κυβέρνηση δεν ελέγχει τα πράγματα στη χώρα, ενώ μόλις το 29% θεωρεί ότι την ελέγχει.

Παράλληλα, όμως, μόνο το 14% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν σοβαρή και προγραμματική αντιπολίτευση, ενώ το 56% πιστεύει πως η αντιπολίτευση γίνεται για λόγους εντυπώσεων και το 28% ότι δεν συνοδεύεται από εναλλακτικές προτάσεις.

Πρώτη η ΝΔ αλλά με σημαντική φθορά

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ παραμένει πρώτη με 29,2%, αλλά με σαφέστατα τα σημάδια φθοράς.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15%, η Ελληνική Λύση με 8,1%, το ΚΚΕ με 7,9%, η Φωνή Λογικής με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7%, το ΜέΡΑ25 με 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3,7%. Εκτός Βουλής μένουν η Νίκη με 1,6% και η Νέα Αριστερά με 1,4%.

Στην πρόθεση ψήφου το 24% λέει ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 12% το ΠΑΣΟΚ, το 6,7% την Ελληνική Λύση, το 6,5% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 4,6% την Πλεύση Ελευθερίας, το 4% το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας το 4%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3%, τη Νίκη το 1,3%, τη Νέα Αριστερά το 1,1%, ενώ το 8% λέει πως θα ψήφιζε άλλο κόμμα.

Οι αναποφάσιστοι, πάντως, είναι… δεύτερο «κόμμα», καθώς φθάνουν το 19,6%.

Δυσάρεστη έκπληξη στην εναλλακτική πρόθεση ψήφου

Αξιοσημείωτη – αρνητικά – είναι η απάντηση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση, όταν ρωτήθηκαν, ποιο κόμμα, εκτός από αυτό που επέλεξαν, θα είχαν ως δεύτερη επιλογή, καθώς το 12,4% δήλωσε τη Φωνή Λογικής.

Και ακολουθούν με 10,8% το ΠΑΣΟΚ, 9,9% το ΜέΡΑ25, 9,8% την Πλεύση Ελευθερίας, 8,5% τη Νέα Αριστερά, 7,8% την Ελληνική Λύση, 6,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, 6% το ΚΚΕ, 5,9% τη ΝΔ, 4,5% τη Νίκη, 4% το Κίνημα Δημοκρατίας και 14,1% κάτι άλλο.

Είναι ενδεικτικό της κοινωνικής δυσαρέσκειας απέναντι στο κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πάντως, ότι το προτιμά ως δεύτερη επιλογή μόνο το 5,9% των πολιτών.

Από την άλλη πλευρά, τα ευρήματα αναδεικνύουν την απήχηση της Φωνής Λογικής στο παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο της ΝΔ, καθώς και την ενίσχυση αντισυστημικών δυνάμεων γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Κυριαρχεί σταθερά ο «Κανένας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε πιο πολύ για τη διακυβέρνηση της χώρας», συγκεντρώνει ποσοστό 29%, ωστόσο, στην πρώτη θέση, για μία ακόμη φορά, έρχεται ο «Κανένας» με ποσοστό 32%.

Και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,3% και ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1%.

Θέλει Τσίπρα το 29%

Ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 29%, δηλώνει πως βλέπει θετικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή, παρά το γεγονός πως δεν έχει ακόμη ο ίδιος ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος.

Συγκεκριμένα, η παρούσα δημοσκόπηση, στο ερώτημα για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, κάνει λόγο για «rebranding της δημόσιας εικόνας του» και, όπως προκύπτει, το 29% βλέπει θετικά/μάλλον θετικά την επιστροφή του και το 67% αρνητικά/μάλλον αρνητικά.

Επιπλέον, στην ερώτηση αν θα αγόραζαν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», το 22% απαντά ναι/μάλλον ναι, ενώ το 75% όχι/μάλλον όχι.

Δεν χρησιμοποιούν τα ΕΛΤΑ 6 στους 10

Στη δημοσκόπηση, τέλος, έγινε ερώτηση και για τα ΕΛΤΑ, στον απόηχο της συζήτησης για το μέλλον του οργανισμού και των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει το «λουκέτο» που αποφάσισε η κυβέρνηση σε πολλά καταστήματά του.

Το 62% απαντά ότι χρησιμοποιεί πιο συχνά τις ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολή – παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ.