Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα

Το ενδιαφέρον των πολιτών για νέα πολιτικά σχήματα, αποτυπώνει μεταξύ άλλων, νέα δημοσκόπηση, καταδεικνύοντας επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εξακολουθεί να έχει την πλειονότητα της κοινωνίας απέναντί της.

Ειδικότερα, στη δημοσκόπηση της Marc, το 64,4% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτι που δείχνει ότι οι κυβερνητικές προσπάθειες να αντιστραφεί αυτό το κλίμα, δεν έχουν τα προσδοκώμενα για το Μαξίμου αποτελέσματα.

Πάνω από τους μισούς, ήτοι το 50,8% ζητά πολιτική αλλαγή, με άλλα κόμματα στην κυβέρνηση όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε αντίθεση με το 44,5% που θέλει βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 81,5% δηλώνει ότι εμπιστεύεται λίγο ή καθόλου την αντιπολίτευση για εποικοδομητικές προτάσεις.

Σύμφωνα με την ερμηνεία της Marc, φαίνεται πως η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη φθορά της αλλά η αντιπολίτευση δεν πείθει ως ρεαλιστική εναλλακτική.

Το 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ως ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά

Την ίδια στιγμή, το 26,1% θεωρεί ότι η δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει το 62,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και το 22,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την ερμηνεία της Marc, αυτό δίνει στον πρώην πρωθυπουργό προοπτικές να βρεθεί στην τρίτη -ή και δεύτερη- θέση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χωρίς όμως να απειλεί άμεσα τη ΝΔ.

Παράλληλα, το 19,6% του δείγματος θα ήθελε ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, σε αντίθεση με το 59,8% που τον προτρέπει να απέχει από την πολιτική. Το 13,6% επιθυμεί την επιστροφή του στη ΝΔ. Υπέρ ενός νέου κόμματος τάσσεται το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 24,2% του ΠΑΣΟΚ, πιθανώς θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μείωνε την επιρροή της ΝΔ. Αντίθετα, το 14,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ του 2023 θα στήριζε κόμμα Σαμαρά, ενώ μεταξύ όσων δηλώνουν σήμερα πρόθεση ψήφου στη ΝΔ, το ποσοστό πέφτει στο 4,4%.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc για το Πρώτο Θέμα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 27%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 7,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, η Φωνή Λογικής 2,4%, το ΜέΡΑ25 2,4%, η Νίκη 2,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, οι Σπαρτιάτες 1,3%, η Νέα Αριστερά 1%, άλλο κόμμα 2,4%, ενώ 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10%, η Ελληνική Λύση 9,7% το ΚΚΕ 9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7,2%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ25 3%, η Νίκη 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, οι Σπαρτιάτες 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,2% ενώ το 4,8% δηλώνει πως θα ψηφίσει άλλο κόμμα.