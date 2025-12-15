newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Ελλάδα 15 Δεκεμβρίου 2025 | 16:42

Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Spotlight

Παραμένει το αδιέξοδο στο αγροτικό. «Βαρύ» το κλίμα και μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Με καχυποψία βλέπουν, σε πρώτο χρόνο, οι αγρότες τις εξαγγελίες και το κάλεσμα σε διάλογο. Παραμένουν στα μπλόκα.

Οι αγρότες απαντούν πως τέτοιες υποσχέσεις τις έχουν ξανακούσει

Ο Θέμης Λέκκας, αγρότης από τη Θεσσαλία, μίλησε (MEGA) για «επικοινωνιακό παιχνίδι» της κυβέρνηση και ισχυρίστηκε πως το κάλεσμα σε διάλογο της κυβέρνησης δεν συνοδεύεται από «έμπρακτα μέτρα».

«Θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις»

Αναγνώρισε καλή διάθεση στο Μαξίμου γιατί «μπήκε στον κόπο να διαβάσει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου» τόνισε όμως πως «θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις, μια απάντηση σοβαρή».

Έχοντας ακούσει τις δηλώσεις Τσιάρα μίλησε για «γενικολογίες» παρέπεμψε σε αποφάσεις αφού εξεταστούν οι εξαγγελίες στην Πανελλήνια Ένωση Μπλόκων και επανέλαβε: «Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις».

Οι δηλώσεις Τσιάρα

Νωρίτερα, χωρίς δεσμεύσεις και συγκεκριμένα μέτρα ο υπουργός κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο. Παραδέχθηκε ότι ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Είπε η κυβέρνηση έχει εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πιθανές παρεμβάσεις στην ενέργεια, για τη «διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα».

Χωρίς εξειδίκευση τόνισε πως υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

– στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

– στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

– στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

–στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την  αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Κατέληξε λέγοντας πως η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.

Τα αιτήματα των μπλόκων:

  1. Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
  2. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.
  3. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.
  4. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.
  5. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
  6. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).
  7. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Επίσης:

  1. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
  2. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.
  3. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.
  4. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.
  5. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.
  6. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.
  7. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

 Δυο φλέγοντα ζητήματα:

  • ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.
  • Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για:

  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025
  • ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
  • ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
  • ΑΛΙΕΙΑ

AGRO
Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Ομόλογα
Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Stream newspaper
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Δεν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε να πούμε τίποτα στον προσχηματικό διάλογο, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με τα τρακτέρ μας στα μπλόκα», διαμηνύουν οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση η οποία θορυβημένη βλέπει πως έχει απέναντί της την κοινωνία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 14.12.25

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Την ώρα που οι αγρότες αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους λέγοντας όχι σε έναν προσχηματικό διάλογο με την κυβέρνηση ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μη επίλυση των προβλημάτων. «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο»

Σύνταξη
Οι φυλές των 50 μπλόκων
Αγροτικό κίνημα 14.12.25

Οι φυλές των 50 μπλόκων

Η πολυμορφία, οι διαστρωματώσεις και οι διαφορετικές γραμμές του αγροτικού κινήματος – Οι δύο κυρίαρχες τάσεις και οι ιδεολογικές αποκλίσεις που συγκρούονται στο εσωτερικό του

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν ότι μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Όχι στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Τι αποφάσισαν στο συντονιστικό
Agro-in 13.12.25

«Όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη λένε οι αγρότες - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δεν θα συναντήσουν οι αγρότες τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα και επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Θα στείλουν τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και ζητούν να πάρουν απαντήσεις πριν από την όποιο ραντεβού

Σύνταξη
Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα
Στη Νίκαια 13.12.25

Οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους: Κατάμεστο τo Πολιτικό Κέντρο Νίκαιας – Τα πρώτα μηνύματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νίκαια της Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων - Για να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση απαιτούνται συγκεκριμένα εχέγγυα, ξεκαθαρίζουν

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»
Ελλάδα 12.12.25

Αναχωρούν για τα μπλόκα οι αγρότες που απέκλεισαν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – «Δεν κάνουμε πίσω»

Με παρατεταμένα κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από τον συμβολικό αποκλεισμό που πραγματοποίησαν για περίπου τρεις ώρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αγρότες: Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο 12.12.25

Έφτασαν τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Λουκέτο στην πύλη είχε βάλει η ΕΛ.ΑΣ.

Με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και τουριστικά λεωφορεία οι αγρότες έφτασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
Κρίσιμα 24ωρα 11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έπεσε το Spotify – Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης
Τεχνολογία 15.12.25

Έπεσε το Spotify – Χιλιάδες χρήστες αναφέρουν αδυναμία πρόσβασης

Και ξαφνικά, η μουσική σταμάτησε: λόγω προβλήματος που για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστο, η δημοφιλής πλατφόρμα μουσικής έπαψε να λειτουργεί το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με αναφορές χιλιάδων χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Σύνταξη
Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΘΑ «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»
Υπουργείο Άμυνας 15.12.25

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι αλλαγές σε καριέρες, μισθούς, σχολές, στράτευση - Κατατέθηκε το νομοσχέδιο

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αύξηση της στελέχωσης των υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα αυτών που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές.

Σύνταξη
Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων
Σχέδιο 10 σημείων 15.12.25

Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Τα σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα
Χρόνιες αδυναμίες 15.12.25

Απεργιακό «μπλακάουτ» στο Λούβρο: Tα σωματεία προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου αυτή την εβδομάδα

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις μπαίνει από τη Δευτέρα το Λούβρο, με τα σωματεία να προειδοποιούν για κλείσιμο του μουσείου λόγω ελλείψεων προσωπικού, προβλημάτων ασφάλειας και αυξήσεων εισιτηρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισπανία: Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό
Ισπανία 15.12.25

Εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων που πλήττουν την κυβέρνηση, ο Σάντσεθ επιβεβαιώνει τη δέσμευση του στο φεμινισμό

Όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε την εξουσία το 2018, υποστήριξε ότι ηγείται της «πιο φεμινιστικής κυβέρνησης στην ιστορία», με 11 από τα 17 υπουργεία της χώρας να διευθύνονται από γυναίκες

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Διεκδικούν 15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο