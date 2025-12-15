Παραμένει το αδιέξοδο στο αγροτικό. «Βαρύ» το κλίμα και μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Με καχυποψία βλέπουν, σε πρώτο χρόνο, οι αγρότες τις εξαγγελίες και το κάλεσμα σε διάλογο. Παραμένουν στα μπλόκα.

Οι αγρότες απαντούν πως τέτοιες υποσχέσεις τις έχουν ξανακούσει

Ο Θέμης Λέκκας, αγρότης από τη Θεσσαλία, μίλησε (MEGA) για «επικοινωνιακό παιχνίδι» της κυβέρνηση και ισχυρίστηκε πως το κάλεσμα σε διάλογο της κυβέρνησης δεν συνοδεύεται από «έμπρακτα μέτρα».

«Θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις»

Αναγνώρισε καλή διάθεση στο Μαξίμου γιατί «μπήκε στον κόπο να διαβάσει τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου» τόνισε όμως πως «θέλουμε ουσιαστικές αποφάσεις, μια απάντηση σοβαρή».

Έχοντας ακούσει τις δηλώσεις Τσιάρα μίλησε για «γενικολογίες» παρέπεμψε σε αποφάσεις αφού εξεταστούν οι εξαγγελίες στην Πανελλήνια Ένωση Μπλόκων και επανέλαβε: «Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις».

<br />

Οι δηλώσεις Τσιάρα

Νωρίτερα, χωρίς δεσμεύσεις και συγκεκριμένα μέτρα ο υπουργός κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο. Παραδέχθηκε ότι ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Είπε η κυβέρνηση έχει εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πιθανές παρεμβάσεις στην ενέργεια, για τη «διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα».

Χωρίς εξειδίκευση τόνισε πως υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

– στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

– στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

– στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

–στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Κατέληξε λέγοντας πως η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.

Τα αιτήματα των μπλόκων:

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Επίσης:

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.