Λίστα με τα επίσημα αιτήματά τους αποστέλλουν οι αγρότες προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ώρα που τα μπλόκα ενισχύονται και τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται νέος γύρος σημαντικών δράσεων, τα αιτήματα εστάλησαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, μετά τη χθεσινή πολύωρη συνάντηση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Στη σύσκεψη όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι 57 μπλόκων από κάθε άκρη της χώρας, το Συντονιστικό έδωσε το στίγμα του για τη συνέχεια προτάσσοντας τα αιτήματα του κλάδου.

Οι αγρότες, έχοντας στο πλευρό τους, εργατικά συνδικάτα, μαζικούς φορείς, φοιτητές, την πλειοψηφία της κοινωνίας, ζητούν πρώτα να υπάρξουν δεσμεύσεις ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους και μετά θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Αιτήματα των μπλόκων:

• Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

• Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

• Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

• Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

• Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

• Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Επίσης:

• Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. ησ

• Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

• Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

• Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

• Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

• Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.Έ

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΑΛΙΕΙΑ

Σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση

Οι αγρότες διεμήνυσαν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εντός της εβδομάδας.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παραδρόμων, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Υπάρχουν σκέψεις αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας να προβούν σε συμβολικό μπλόκο στα Τέμπη.