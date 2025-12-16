Αναβρασμός σε όλη την χώρα και μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζομένων του δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ, λίγες ώρες πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού εν μέσω γενικής αποδοκιμασίας της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. «Κατεβάζουν ρολά» σχολεία, δήμοι, περιφέρειες.

Ξεσηκωμός σε 32 πόλεις

Οι απεργοί ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, διεκδικώντας «λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

Καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας:

-Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

-Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

-Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

-Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

-Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

-Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

-Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Σε συμβολικό κλείσιμο των δήμων όλης της χώρας προχωρά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Κύριο αίτημα της κινητοποίησης είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δήμους, προβάλλοντας το μήνυμα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη». Επιπλέον, επιφυλάξεις εκφράζονται για το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με αιχμή του δόρατος την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Το ραντεβού των δημάρχων είναι για τις 12 το μεσημέρι έξω από τη Βουλή.

Στην απεργιακή συγκέντρωση από την ΑΔΕΔΥ η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΚΕΔΕ

Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα

Σε 32 σημεία της χώρας:

-Αθήνα, 6.30 μ.μ., Σύνταγμα

-Θεσσαλονίκη, 7 μ.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

-Πάτρα, 7.30 μ.μ., στο αγροτικό μπλόκο στον Κόμβο της Εγλυκάδας

-Αγρίνιο, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

-Αίγιο, 6.30 μ.μ., μπλόκο κόμβου γέφυρας Σελινούντα

-Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο

-Άμφισσα, 6 μ.μ. πλατεία Λαού

-Αργοστόλι, 6 μ.μ., πλατεία Βαλλιάνου

-Αρτα, 7.30 μ.μ., κόμβο Κυράτσας (σούπερ μάρκετ «Αγγέλης»)

-Βέροια, 6 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

-Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

-Δράμα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

-Ζάκυνθος, 7 μ.μ., παλαιά Νομαρχία.

-Ηγουμενίτσα, 6.30 μ.μ. στο μπλόκο στο λιμάνι

-Ηράκλειο, 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

-Θήβα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

-Ικαρία, 6 μ.μ., πλατεία Ευδήλου

-Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

-Κέρκυρα, 10 π.μ., Εφορία

-Κως, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

-Λαμία, μπλόκο Μπράλου

-Λευκάδα, 6.30 μ.μ., Αη Μηνάς

-Λήμνος, 12 μ., λιμάνι Μύρινας

-Λιβαδειά, 6 μ.μ., αγροτικό μπλόκο Κάστρου

-Νάουσα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

-Ξάνθη, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

-Πρέβεζα, 12 μ., Νοσοκομείο

-Ρέθυμνο, 6 μ.μ., Δημαρχείο

-Σάμος, 6 μ.μ., πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ

-Σέρρες, 6.30 μ.μ., Αντιπεριφέρεια

-Χαλκίδα, 6.30 μ.μ., πλατεία Δικαστηρίων

-Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου

Εκπαιδευτικοί, Νοσοκομειακοί γιατροί, δικαστικοί υπάλληλοι

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετέχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ. Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) γνωστοποίησε την απόφαση των εκπαιδευτικών για απεργία «ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό», εκφράζοντας ταυτόχρονα «την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Στην πανεργατική απεργία θα συμμετέχει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ.

Στο συλλαλητήριο της πρωτεύουσας που διοργανώνουν τα συνδικάτα απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί στο συλλαλητήριο, αλλά και σε δράσεις σε όλα τα σχολεία. Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών καλεί τους φοιτητές.

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε ό,τι αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή τους στην απεργία της 16ης Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00 το πρωί, ενώ η κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00.

Κανονικά προβλέπεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, καθώς η στάση εργασίας συνδέεται με τη διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.