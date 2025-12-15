newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Ξεσηκωμός σε 32 πόλεις: Ποιοι συμμετέχουν στην αυριανή απεργία της ΑΔΕΔΥ – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μεταφοράς
Ελλάδα 15 Δεκεμβρίου 2025

Ξεσηκωμός σε 32 πόλεις: Ποιοι συμμετέχουν στην αυριανή απεργία της ΑΔΕΔΥ – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μεταφοράς

Λουκέτο βάζει αύριο ο δημόσιος τομέας της χώρας με μαζική συμμετοχή σωματείων και εργαζομένων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Στους δρόμους κατεβαίνουν αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σωματεία και φορείς ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση στην εξουθενωτική για τους πολίτες κυβερνητική  πολιτική, που επιλέγει να εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.

Μετά τους αγρότες, που όπως λένε θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα, τόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όσο και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προχωρούν σε κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων.

Παράλληλα, δηλώνει την πλήρη στήριξή της στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας, αποδεικνύοντας ότι βαδίζει παράλληλα με τους αγρότες ενάντια της κυβερνητικής πολιτικής.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.

Συγκεντρώσεις για την απεργία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Στην Θεσσαλονίκη τα εργατικά σωματεία καλούν στις 7 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και φορέων στην Αθήνα για το συλλαλητήριο της Τρίτης, θα γίνουν στις 6 μ.μ. στα εξής σημεία:

  • Παλαιά Βουλή: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής
  • Προπύλαια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής. Σύλλογοι Φοιτητών.

Στο συλλαλητήριο της Αθήνας που διοργανώνουν συνδικάτα, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

Επίσης, τους φοιτητές και τους συλλόγους τους καλεί το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί στο συλλαλητήριο, αλλά και σε δράσεις σε όλα τα σχολεία. «Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, κλείνουμε τα σχολεία μας προχωράμε σε καταλήψεις και αποχές, και διεκδικούμε: Τριπλασιάστε τα λεφτά για την Παιδεία – Όχι τις πανελλαδικές!», αναφέρει στο κάλεσμα της.

Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα

Μέχρι στιγμής συλλαλητήρια για την Τρίτη 16 Δεκέμβρη έχουν ανακοινωθεί σε 32 σημεία της χώρας:

– Αθήνα, 6.30 μ.μ., Σύνταγμα

– Θεσσαλονίκη, 7 μ.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

– Πάτρα, 7.30 μ.μ., στο αγροτικό μπλόκο στον Κόμβο της Εγλυκάδας

– Αγρίνιο, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

– Αίγιο, 6.30 μ.μ., μπλόκο κόμβου γέφυρας Σελινούντα

– Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο

– Άμφισσα, 6 μ.μ. πλατεία Λαού

– Αργοστόλι, 6 μ.μ., πλατεία Βαλλιάνου

– Αρτα, 7.30 μ.μ., κόμβο Κυράτσας (σούπερ μάρκετ «Αγγέλης»)

– Βέροια, 6 μ.μ., πλατεία Δημαρχείου

– Γιάννενα, 6.30 μ.μ., Εργατικό Κέντρο

– Δράμα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

– Ζάκυνθος, 7 μ.μ., παλαιά Νομαρχία.

– Ηγουμενίτσα, 6.30 μ.μ. στο μπλόκο στο λιμάνι

– Ηράκλειο, 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας

– Θήβα, 6.30 μ.μ., κεντρική πλατεία

– Ικαρία, 6 μ.μ., πλατεία Ευδήλου

– Καβάλα, 6.30 μ.μ., πλατεία Καπνεργάτη

– Κέρκυρα, 10 π.μ., Εφορία

– Κως, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

– Λαμία, μπλόκο Μπράλου

– Λευκάδα, 6.30 μ.μ., Αη Μηνάς

– Λήμνος, 12 μ., λιμάνι Μύρινας

– Λιβαδειά, 6 μ.μ., αγροτικό μπλόκο Κάστρου

– Νάουσα, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

– Ξάνθη, 6 μ.μ., κεντρική πλατεία

– Πρέβεζα, 12 μ., Νοσοκομείο

– Ρέθυμνο, 6 μ.μ., Δημαρχείο

– Σάμος, 6 μ.μ., πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ

– Σέρρες, 6.30 μ.μ., Αντιπεριφέρεια

– Χαλκίδα, 6.30 μ.μ., πλατεία Δικαστηρίων

– Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ για την απεργία

«Την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό.

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.

Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών!

Δώστε λεφτά για μισθούς υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία» αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Συμμετοχή της ΠΟΕ – ΟΤΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας:

  • Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
  • Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων
  • Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό
  • Κατάργηση της διάταξης Βορίδη
  • Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων
  • Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Στους δρόμους και η ΟΛΜΕ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό και για στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και των αγροτών.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) γνωστοποίησε την απόφαση των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί του αντιθέτου δημοσιεύματα.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ:

«Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Και η ΕΙΝΑΠ

Στην πανεργατική απεργία ανακοίνωσε ότι θα συμμετέχει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Και οι Δικαστικοί Υπάλληλοι

Τη συμμετοχή τους στην απεργία ανακοίνωσαν και οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

«Στις 16-12-2025 συμμετέχουμε μαζικά στην πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που αποφάσισε το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, βρισκόμαστε στους δρόμους και διαδηλώνουμε ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, είμαστε αντιμέτωποι με έναν ακόμη προϋπολογισμό που δεν προβλέπει ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας, που δεν προβλέπει την επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού, που κρατά καθηλωμένες τις δαπάνες για τις δικές μας ανάγκες, για την υγεία και την παιδεία.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και απαιτούμε ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματός μας και εκφράζουμε ταυτόχρονα την αλληλεγγύη μας στον αγώνα επιβίωσης που δίνουν στα μπλόκα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές μας και την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες και σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας».

Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε ό,τι αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή τους στην απεργία της 16ης Δεκεμβρίου, με το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων να παραμένει ανοιχτό.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν προκηρύξει στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 17:00. Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00 το πρωί, ενώ η κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί μετά τις 18:00.

Κανονικά προβλέπεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής, καθώς η στάση εργασίας συνδέεται με τη διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι
Αυστραλία 15.12.25

«Ήταν θέμα συνείδησης»: Ποιος είναι ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο ήρωας που αφόπλισε τον δράστη της επίθεσης στο Μποντάι

Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Σίδνεϊ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League
Champions League 15.12.25

Ο Ολυμπιακός κλείνει ιδανικά το 2025: Κορυφή στη Super League, φουλ για 8αδα στο Κύπελλο και στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League

Ο Ολυμπιακός με δύο ματς να απομένουν για το κλείσιμο του 2025, είναι μέσα σε όλους τους στόχους του – Πρώτος στο πρωτάθλημα, φουλ για 4/4 και οκτάδα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και για τα καλά στη «μάχη» της πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι
Απρίλιος του 1956 15.12.25

Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 εξερευνά τη σχέση δύο ετών της Γκρέις Κέλι με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Ολέγκ Κασίνι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
