ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.
«Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα», τονίζει η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της.
«Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών», καταλήγει.
