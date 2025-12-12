Κλειστός ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου λόγω συμμετοχής στην απεργία των δήμων της χώρας
Κλείνουν τα δημαρχεία της χώρας ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ και την παρουσία στην Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.
Ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη, με ανακοίνωση του, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εφαρμογή της πανελλαδικής απόφασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 δεν θα λειτουργήσουν οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Η συμμετοχή του Δήμου, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «στη συγκεκριμένη πανελλαδική κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα και αφορά την ανάγκη ανάδειξης σοβαρών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως η συνεχιζόμενη αφαίμαξη των Δήμων, η αφαίρεση αρμοδιοτήτων και η σταδιακή υποβάθμιση του ρόλου τους, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες μας για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που μπορεί να προκαλέσει η συγκεκριμένη ημέρα και τους ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη στήριξή τους».
Κλείνοντας, η δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι ο Δήμος θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στη Διεύθυνση Καθαριότητας, στην Πολιτική Προστασία καθώς και στην ασφάλεια των Δημοτικών εγκαταστάσεων.
Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα των σχολικών μονάδων θα λειτουργήσει κανονικά.
