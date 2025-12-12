newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Κλειστός ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου λόγω συμμετοχής στην απεργία των δήμων της χώρας
Κλειστός ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου λόγω συμμετοχής στην απεργία των δήμων της χώρας

Κλείνουν τα δημαρχεία της χώρας ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ και την παρουσία στην Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο Δήμος Πυλαίας–Χορτιάτη, με ανακοίνωση του, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εφαρμογή της πανελλαδικής απόφασης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 δεν θα λειτουργήσουν οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η συμμετοχή του Δήμου, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «στη συγκεκριμένη πανελλαδική κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα και αφορά την ανάγκη ανάδειξης σοβαρών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως η συνεχιζόμενη αφαίμαξη των Δήμων, η αφαίρεση αρμοδιοτήτων και η σταδιακή υποβάθμιση του ρόλου τους, στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες μας για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που μπορεί να προκαλέσει η συγκεκριμένη ημέρα και τους ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Σημαντική Ενημέρωση

Κλείνοντας, η δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι ο Δήμος θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στη Διεύθυνση Καθαριότητας, στην Πολιτική Προστασία καθώς και στην ασφάλεια των Δημοτικών εγκαταστάσεων.

Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα των σχολικών μονάδων θα λειτουργήσει κανονικά.

Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά

Η πομπή διέσχισε κεντρικά σημεία του Πειραιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της προστασίας του Αγίου προς την πόλη και τους κατοίκους της, συνοδεία εκατοντάδων πιστών που ακολούθησαν με σεβασμό και ευλάβεια.

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες
Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Και ο Δήμος Λαρισαίων θα συμμετάσχει στην προγραμματισένη κινητοποίηση της ΚΕΔΕ εν όψει της ψήφισης του Κρατικού προϋπολογισμού διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την αυτοδιοίκηση μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Το περιφερειακό. Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Καμία Ευρωπαϊκή Πολιτική χωρίς Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σύνταξη
Γεωτρήσεις στη Φυλή
Γεωτρήσεις στη Φυλή

Με γεωτρήσεις θα ποτίζονται οκτώ Πλατείες στα Άνω Λιόσια σύμφωνα με την δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου
Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου

Η κατάσταση οφείλεται στην αδυναμία διαχείρισης στον εν λόγω Χώρο υποδοχής απορριμμάτων, καθώς μειώθηκε το όριο απορρόφησης του μέγιστου όγκου τους, αναφέρει ο Δήμος Αμαρουσίου σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»

Η κατάθεση του Μανόλη Χνάρη αφήνει «έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη» σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Δήμαρχος της Γένοβας και πρωτοπόρο στέλεχος της ιταλικής Αριστεράς, Σίλβια Σάλις συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Τα κοινά προβλήματα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Τα συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει προϋπολογισμού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»
Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ, που έχασε την υπουργική του ιδιότητα όταν αποκαλύφθηκε πως βρίσκεται στις συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά

Η πομπή διέσχισε κεντρικά σημεία του Πειραιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της προστασίας του Αγίου προς την πόλη και τους κατοίκους της, συνοδεία εκατοντάδων πιστών που ακολούθησαν με σεβασμό και ευλάβεια.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, αναφέρει η Τουρκική Προεδρία.

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Μόσχας, αφού κατηγόρησε ομάδες που συνδέονται με τη Ρωσία για παραβίαση συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και απόπειρα επηρεασμού των εκλογών του 2024

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Ένταξη-εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του τελευταίου προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης, αναφέρουν οι Financial Times, κάτι που ανατρέπει τους κανόνες διεύρυνσης

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»
Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»

Ο Λουκασένκο δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου ότι είναι έτοιμος για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Λευκορωσίας

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

