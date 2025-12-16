Τσίπρας: Καθεστώς διασπάθισης του δημοσίου χρήματος και διαφθοράς με όρους μαφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ένα «σοκ εμπιστοσύνης» ζήτησε από την Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας και εξήγησε γιατί χρειάζεται «να αλλάξει πορεία η χώρα και να οδηγηθεί βήμα-βήμα, με ασφάλεια και τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας, σε δρόμους εντιμότητας και δικαιοσύνης».

Στη μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα εκδηλώσεων ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το βιβλίο του για πρώτη φορά στην περιφέρεια, παρουσία πολιτών και στελεχών της κεντροαριστεράς όλων των κομματικών και πολιτικών αποχρώσεων.

Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη λέγοντας: Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο θα ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας.

Οι αγροκτηνοτρόφοι έχουν δίκιο

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Εξαπέλυσε μύδρους στο Μαξίμου «γιατί η κυβερνητική επιλογή ήταν να τους αφήσουν μόνους. Αβοήθητους, χωρίς καμία στήριξη, τεχνική υποστήριξη, συμβουλή για τις καλλιέργειες. Τίποτα απολύτως. Γιατί ο σχεδιασμός της σημερινής κυβέρνησης ήταν να επενδύσει σε ένα παραγωγικό μοντέλο θνησιγενές, σε αυτό ακριβώς που μας οδήγησε στην κρίση. Στο real estate και στον τουρισμό».

Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο, είπε και εξέθεσε τις εφαρμοζόμενες πολιτικές καθώς «τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης πήγανε σε τριάντα επιχειρήσεις. Στον αγροτικό τομέα μόνο το 4%. Γιατί, επίσης, δε νοιάζονται αλλά ούτε και καταλαβαίνουν τι σημαίνει πρωτογενής παραγωγή».

-Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου συζήτησαν οι: Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας και ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Το in στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα