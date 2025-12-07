newspaper
07.12.2025 | 11:31
Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες στην Κρήτη
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 16:48

Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης

«Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων» είναι το ηχηρό μήνυμα της Αμαλίας απέναντι στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σε επίπεδο «κουτσομπολιού και μίζερης διεκδίκησης θέσεων» για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η πολιτική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς κυρίως μεταξύ των πρώην συντρόφων του στην Κουμουνδούρου.

Από τη μια πλευρά η στροφή Φάμελλου με επιθετική ρητορική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα για την άβολη θέση στον εξώστη και από την άλλη πλευρά η χλεύη των άλλων κομμάτων και ιδιαίτερα του Παύλου Πολάκη προς τους συντρόφους του γιατί «επέτρεψαν» στον πρώην πρωθυπουργό να τους συμπεριφερθεί απαξιωτικά, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα.

Αιχμές Τσίπρα για το ιερατείο

Με τη φράση του Γαλιλαίου «κι όμως γυρίζει» ήταν το σχόλιο από την Αμαλίας «όταν το ιερατείο τον απειλούσε να τον ρίξει στην πυρά επειδή έλεγε το ορθό» όπως σημείωναν.

Κι όταν από την Αμαλίας γίνεται λόγος για ιερατείο αυτό αφορά πρωτίστως όλους όσοι αντιτίθενται στις πρωτοβουλίες του κ. Τσίπρα για την επανίδρυση της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως είπε στην ομιλία του.

Οι συνεργάτες του Τσίπρα σημειώνουν ότι η φράση αυτή του Γαλιλαίου γίνεται επίκαιρη «όχι γιατί το φθαρμένο και αναξιόπιστο πολιτικό σύστημα μπορεί να αλλάξει τη στάση του, αλλά γιατί, επιτέλους» όπως λένε, «η «πέτρα» που έριξε ο Τσίπρας έβαλε τέλος στη στασιμότητα του πολιτικού βάλτου, ανοίγοντας τη συζήτηση για μια νέα μεταπολίτευση, κομβικό στοιχείο της οποίας είναι η επανίδρυση, η ανασύνθεση, η επιστροφή, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, όχι με όρους συναλλαγής και συγκολλήσεων, αλλά «από τα κάτω»».

Απάντηση για τον εξώστη

Μάλιστα προσθέτουν ότι πίσω από την αντιφατική προπαγάνδα που «τη μια μιλούσε για ‘reunion του παλιού ΣΥΡΙΖΑ’, και την άλλη για ‘εξορία του παλιού ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη’, κρύβεται η αμηχανία όσων επιμένουν και επενδύουν σε ένα σύστημα διαφθοράς και μια πολιτική φθοράς και κοινωνικής παράλυσης».

Ταυτόχρονα όμως μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους και για τη συζήτηση για τον εξώστη του Παλλάς απορρίπτοντας τα συμπεράσματα που βγήκαν από την «προπαγανδιστική κατασκευή, που αγνοεί τις δεκάδες χιλιάδες των πολιτών που συμμετείχαν στην εκδήλωση του Παλλάς, ζωντανά ή από τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, και επιμένει να εστιάζει σε προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτέλειες».

Μάλιστα προσθέτουν ότι αυτή η τακτική καταδεικνύει «την αγωνιώδη προσπάθεια να πετάξουν ‘τη μπάλα στην εξέδρα’ με στόχο να ευτελίσουν τη συζήτηση που άνοιξε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας «σε κουτσομπολιό και μίζερη διεκδίκηση θέσεων -αυτά δηλαδή ακριβώς που για τον Τσίπρα παράγουν και αναπαράγουν τη σημερινή απογοητευτική εικόνα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Και απομακρύνουν τους πολίτες από την πολιτική».

Σαφές το μήνυμα από την Αμαλίας και στους πρώην συντρόφους του και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς τους οποίους αντιμετωπίζει μάλιστα ακόμη πιο αυστηρά για τις αντιδράσεις τους δείχνοντας κυρίως προς την Πατησίων και την αντίδραση του Αλέξη Χαρίτση. Κι αυτό, γιατί οπως τονίζουν, «η εμπαθής και στην πεπατημένη της συκοφαντίας αντίδραση του Μαξίμου και των κύκλων της συντήρησης» ήταν προβλεπόμενη.

Το πιο σημαντικό όμως, προσθέτουν, «είναι οι αντιδράσεις στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, που μέσα στην αντιφατικότητα, την ανάγνωση της συγκυρίας με κριτήρια ξεπερασμένα, ακόμα και την εμπάθεια σε κάποιες περιπτώσεις, παραμερίζουν θέλοντας και μη τα προσχήματα και αποκαλύπτουν τις προθέσεις του καθενός με γνώμονα την προοπτική της χώρας».

Μια συζήτηση, που όπως τονίζουν, «όσο δύσκολη κι αν είναι, πρέπει να γίνει, όχι με όρους καταγγελίας, αλλά με όρους πολιτικής, συναίσθησης της κατάστασης και ενσυναίσθησης».

Σε κάθε περίπτωση, στην Αμαλίας επιμένουν ότι δεν πρόκειται να «φυλακίσουν» σε καμιά περίπτωση τη συζήτηση που άνοιξε σε αψιμαχίες, ή αντιπαραθέσεις κορυφής. «Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Ούτε έχει πρόθεση και διάθεση να απαξιώσει, να νουθετήσει, και πολύ περισσότερο να επιβάλει σ’ αυτές τις απόψεις του. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων, είτε ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς, είτε έχουν γυρίσει την πλάτη τους σ’ αυτούς».

Γιατί ακριβώς, τονίζουν, εκεί «θα κριθεί η προοπτική της επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης αλλά και το όραμα μιας νέας μεταπολίτευσης που θα αποκαταστήσει τη χαμένη αξιοπιστία των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στη δημοκρατία».

