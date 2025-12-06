Φάμελλος για Τσίπρα: Άδικο να ισοπεδώνεται όλη η αντιπολίτευση

«Δεν γνωρίζω γιατί τα είπε, είναι άδικος ο χαρακτηρισμός, το να ισοπεδώνουμε όλα τα κόμματα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας στα όσα επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στο θέατρο Παλλάς.

«Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχουμε την ίδια οπτική σε πολλά πράγματα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είπα επίσης, επί του βιβλίου, ότι δεν είναι ανάγκη σε έναν απολογισμό να συμφωνούμε σε όλα… Στη ΔΕΘ είπα -για το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα- ότι για μένα είναι αδιανόητος κάθε κατακερματισμός. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και του Σωκράτη Φάμελλου δεν θα δείτε κανέναν κατακερματισμό, κανένα εμπόδιο στη σύνθεση και την ενότητα», συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Open».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επέμεινε στο, κατά τον ίδιο, πρωτεύον ζήτημα. «Θα υπάρχει μία ενιαία ενωτική απάντηση στον κ. Μητσοτάκη; Στις επόμενες εκλογές πρέπει να υπάρχει ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Σημασία έχει το τι κάνουμε. Και υπάρχουν και καθυστερήσεις και αρνήσεις. Και πέρα από το διάλογο χρειάζεται συζήτηση για ενιαίο προοδευτικό σχήμα», τόνισε.

Για το πού κάθισαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο Παλλάς, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε πως «εγώ πρώτα απ’ όλα δεν έχω κανένα ταμπού με την πρώτη θέση και δεν είχα ποτέ. Αν υπήρχε σχέδιο πολιτικού συμβολισμού για την ταξιθεσία, θα ήταν αρνητικό. Γι’ αυτό πρέπει να ρωτήσετε το Ινστιτούτο. Εγώ δεν πήγα για να κάτσω στην πρώτη θέση. Εγώ πήγα γιατί ο διάλογος, ο οποίος θα αναπτυχθεί από εδώ και μπρος, πρέπει να δώσει απαντήσεις για την επόμενη μέρα της χώρας και της προοδευτικής παράταξης».

Επανέλαβε την θέση του για ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Όπως τόνισε ,«εμείς δεν μιλάμε γενικά και αφαιρετικά. Έχουμε καταθέσει και προτάσεις και στα άλλα κόμματα. Προφανώς και ο Αλέξης Τσίπρας και άλλα πολιτικά στελέχη μπορούν να συμμετέχουν. Και ταυτόχρονα συζητάμε για το τι θα κάνουμε από δω και μπρος. Θεωρώ πολύ σημαντική την πρόταση που έχουμε καταθέσει να υπάρχει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη». Τόνισε, ακόμη, ότι «είναι πολύ σημαντικό το κεφάλαιο που έχει ο Αλέξης Τσίπρας».

Πρόσθεσε επί του «ρεζερβέ» και της «πρώτης θέσης» ότι «εγώ πρώτα απ’ όλα δεν έχω κανένα ταμπού με την πρώτη θέση και δεν είχα ποτέ. Σας είπα, δεν μ’ ακουμπάει κανένα σχόλιο περί γραφειοκρατίας και περί διαγκωνισμού και μικροπολιτικών σχεδίων».

«Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες εδώ και έναν χρόνο»

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή το αγροτικό, λέγοντας πως «οι αγρότες και όλη η περιφέρεια της χώρας μας είναι στο πουθενά. Για το δίκαιο και για τη ζωή τους καταθέτουν ένα ερώτημα: «Τι θα γίνει στην ελληνική περιφέρεια;». Είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα από άλλες χρονιές. Δεν μπορεί εύκολα να αποκατασταθεί αυτό το οποίο έχει συμβεί στην αγροτική παραγωγή. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους αγρότες εδώ και έναν χρόνο. Οι τράπεζες θησαυρίζουν, τα διυλιστήρια θησαυρίζουν, οι εταιρίες ρεύματος θησαυρίζουν, όπως και τα αγροεφόδια και τα λιπάσματα, αλλά οι αγρότες φτωχαίνουν συνέχεια, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Κλάπηκε ένα δισεκατομμύριο ευρώ από επιδοτήσεις. Φραπέδες, Χασάπηδες, γαλάζιες ακρίδες, Ferrari και δεν συμμαζεύεται…».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι και γαλάζιο σκάνδαλο και γαλάζια ανεπάρκεια. Ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης. Έχει αλλάξει έξι προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι πάρτι ακριβώς γινόταν εκεί; Για να βγάζουν κάποιοι εκατομμύρια και να «κερδίζουν» τα τζόκερ και τα λαχεία;».