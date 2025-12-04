Όχι έναν αλλά πολλούς «καπετάνιους» επιστρατεύει το Μαξίμου αφότου η «Ιθάκη» σήκωσε πανιά για να ταξιδέψει σε νέες θάλασσες. Η αρχική προσπάθεια απαξίωσης του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και κατ’ επέκταση του ίδιου, με πρώτο «καπετάνιο» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έλαβε οριστικό τέλος μετά όσα συνέβησαν χθες στο «Παλλάς». Τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να συντονίσει τα βήματά της και να βρει στρατηγική απέναντι στον Τσίπρα με τις πρώτες απόπειρες να είναι απογοητευτικές, προδίδοντας φόβο και χρίζοντας τον Τσίπρα επίσημο αντίπαλο.

Σάλπισμα για τη «νέα μεταπολίτευση» από τον Αλέξη Τσίπρα που αναδεικνύεται σε κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας όπως όλα δείχνουν ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή και στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει σημάνει «Red code». Η ίδρυση νέου φορέα είναι θέμα χρόνου πλέον και αυτό είναι πολύ πιθανό να πάρει σάρκα και οστά πολύ γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν. Έτσι, στο Μαξίμου ο «συναγερμός» αναβαθμίζεται και ο πρώην πρωθυπουργός αναδεικνύεται σε νούμερο ένα πολιτικό αντίπαλο.

Οι Αγγλοσάξωνες του Σκέρτσου

Ώρες μετά το «μανιφέστο» Τσίπρα, για μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, στο κατάμεστο από κόσμο «Παλλάς», Παύλος Μαρινάκης, Άκης Σκέρτσος και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν από τις «θήκες τους τα μαχαίρια» και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό.

Ο υπουργός Επικρατείας, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», είδε: «Μια από τα ίδια. Μια από τους ίδιους». Ο Άκης Σκέρτσος αναρωτήθηκε «πόσες ευκαιρίες ακριβώς χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για να μας αποδείξει ότι δεν μπορεί να αλλάξει;» και με «οδηγό» τους Αγγλοσάξωνες που λένε «you can’t teach an old dog new tricks» (δεν μπορείς να διδάξεις ένα παλιό σκυλί νέα κόλπα) έσπευσε, μάλλον, να το υιοθετήσει.

Το διπλό «χτύπημα» Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, έκανε δύο αναφορές στο βιβλίο και την πολιτική παρέμβαση Τσίπρα. Μία χθες, λίγο μετά την παρουσίαση, και μία σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του» δήλωσε χθες με διάθεση υποτίμησης του πολιτικού του αντιπάλου. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα «κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο» κατέληξε.

Το «σύντομο ανέκδοτο» απασχόλησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και σήμερα, όταν κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών, δεν έχασε την ευκαιρία.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων «επανεμφανίστηκε με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές», επιχειρώντας να πείσει ότι «όλα είχαν γίνει σωστά και ότι την επόμενη φορά θα γίνουν πάλι όλα σωστά».

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επαναφέρει διαχωριστικές γραμμές και συνθήματα που «η κοινωνία έχει ακούσει ξανά και ξανά», ενώ υπογράμμισε ότι «ο κόσμος προχωρά μπροστά και περιμένει λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα».

Αναφερόμενος στην εκδήλωση της Τετάρτης, σχολίασε ότι δεν προσέφερε κάτι νέο ούτε σε επίπεδο ιδεών ούτε σε επίπεδο πολιτικής εικόνας.

Ο «Σαντάμ» του Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που έλαβε και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με αφιέρωση, ξεπέρασε τα όρια. «Πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας και είπε «εγώ είμαι παιδιά όλοι οι άλλοι είστε μηδέν όποιος γουστάρει αλλιώς σας εξαφανίζω κι εσύ Φάμελλε μπες τιμωρία» και οι άλλοι χαμογελούσαν από τον εξώστη».

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε και σε μια εκτίμηση: «Για να κάνεις rebranding πρέπει να φέρεις κάτι καινούργιο. Όλη αυτή η φασαρία ήταν για να φάνε τον Πολάκη. Δεν τον τρώγανε από μόνοι τους, έπρεπε να κάνουν αυτή τη φασαρία;»

Μία ακόμα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου και το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα. O πρωθυπουργός που τελικά φαίνεται πως διάβασε την «Ιθάκη» αναζήτηση ξανά τον «δράκο» του «παραμυθιού» από το 36ο Greek Economic Summit που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.