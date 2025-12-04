Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στο Θέατρο Παλλάς, χθες βράδυ έδωσε το σάλπισμα για τη «νέα μεταπολίτευση» και το «σοκ Δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα». Η ομιλία – πολιτική παρέμβαση, τάραξε τα νερά στο πολιτικό σκηνικό, με ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, να τοποθετούνται επικριτικά και σε σύμπνοια ως προς το αφήγημα που προβάλουν.

«Σινιάλο ανασύνταξης»

Από την άλλη πλευρά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, είπε ότι «είναι ένα σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί, να ανακάμψει, να συζητήσει, να τοποθετηθεί ξανά για τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Χρειάζεται να υπάρξει μία ευρύτερη συσπείρωση όλοι μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε πει από τον Γενάρη του 2024 για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων»,

Όσον αφορά την «Ιθάκη», ο κος Ζαχαριάδης σημείωσε πως «έχει σαφές στοιχείο αυτοκριτικής. Η παραίτησή του το καλοκαίρι του 2023 ήταν μία πράξη έμπρακτης αναγνώρισης της ευθύνης».

Τσίπρας: Πώς σχολιάζουν την ομιλία του από την κυβέρνηση

«Εμάς προσωπικά δεν μας απασχολεί ο κος Τσίπρας. Δικαίωμά του να κάνει νέο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Αυτό που με έχει προβληματίσει είναι ότι ο κος Τσίπρας το 2023 αποφάσισε να παραιτηθεί από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από 5 ήττες που είχε υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας του και σηκώθηκε και έφυγε. Έμεινε από έξω για περίπου 2,5 χρόνια και επανήλθε με ένα βιβλίο. Τότε, την περίοδο που ήταν εκτός, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε χίλια κομμάτια», είπε στο MEGA ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και συνέχισε:

«Έρχεται, λοιπόν, ο ηττημένος των εκλογών. Είπε ‘επανέρχομαι με άλλο κόμμα’ και όλα αυτά τα συνιστώντα κόμματα πάνε κοντά του για να φτιάξουν τον ΣΥΡΙΖΑ που έχασε ξανά τις εκλογές του 2023».

Επικρίσεις και από ΠΑΣΟΚ

Την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ, για τις επισημάνσεις Τσίπρα περί ανεπαρκούς αντιπολίτευσης, κατάδειξε ο βουλευτής του κόμματος Δημήτρης Μάντζος. «Αναπαράγει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Τι μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας; Ή Μητσοτάκης ή χάος, με έναν τρόπο. Κι αυτός θέλει να εκπροσωπήσει το χάος», είπε.

«Ο κος Τσίπρας δεν έφτασε ποτέ στην Ιθάκη. Έχει ξεμείνει στο νησί των λωτοφάγων και απευθύνεται σε λωτοφάγους. Είναι σαν να έχουν ξεχάσει όλοι πως είναι αυτός που έχασε και έδωσε δύο νίκες στη ΝΔ, η μία μεγαλύτερη από την άλλη. Ποιος είναι αυτός που εμπορεύτηκε τις ελπίδες και την αγανάκτηση ενός λαού με ψεύτικες ελπίδες, για να φέρει περικοπές συντάξεων, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές και εν τέλει να χτυπήσει τη μεσαία τάξη με φοροεπιδρομή και να παίξει με τους θεσμούς της Δημοκρατίας;», διερωτήθηκε ο κος Μάντζος, υποδεικνύοντας τον πρώην πρωθυπουργό.

Δείτε τι είπαν στο MEGA