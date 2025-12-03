Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιά με τη ΝΔ επιτίθενται με το ίδιο αφήγημα στον Τσίπρα
Υιοθετώντας πλήρως το αφήγημα της ΝΔ για το καταστροφικό 2015 και τον Αλέξη Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό. Ενδεικτικό της σύμπνοιας, το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ολοκληρώνονται με παρεμφερή τρόπο, με αναφορά στο rebranding Τσίπρα.
Στη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».
Με επιχειρήματα που παραπέμπουν στο «καταστροφικό 2015», ανάλογα με αυτά της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αποδίδει στον πρώην πρωθυπουργό ευθύνες για τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα πως «βάζει πλάτη» στην κυβέρνηση, «αντιπολιτευόμενος την αντιπολίτευση».
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
«Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι “δεν υπάρχει αντίπαλος”», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.
Και αποδίδοντας στον Αλέξη Τσίπρα τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, προσθέτει:
«Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη; Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;».
Και προσθέτει: «Στο παρελθόν μάς συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».
Επίσης αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του» και πως «αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση».
Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη». Αλλά υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν. 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών».
«Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
