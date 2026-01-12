Αλέξης Τσίπρας: Το ταξίδι της «Ιθάκης» συνεχίζεται… Νέος προορισμός η Θεσσαλονίκη
Δεύτερο ταξίδι της «Ιθάκης» εκτός Αθηνών. Ραντεβού στον Κινηματογράφο Ολύμπιον, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.
Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη». Ο πρώην πρωθυπουργός δίνει ραντεβού στον Κινηματογράφο Ολύμπιον, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.
Στην Πάτρα έγινε η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» εκτός Αθηνών και ακολουθούν μια σειρά από εμφανίσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας το επόμενο διάστημα
Ο προγραμματισμός που έχει γίνει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο περιλαμβάνει περιοδείες για το βιβλίο με τις παρουσιάσεις να εξελίσσονται σε εκδηλώσεις με θεματικό χαρακτήρα κάθε φορά.
Παρουσίαση του βιβλίου
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:
- Αντώνης Σαουλίδης
Νομικός
- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος , Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
- Άρης Στυλιανού
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
- Διονύσης Τεμπονέρας
Δικηγόρος
- Κώστας Τούμπουρος
Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
- Φαίη Κοκκινοπούλου
Ηθοποιός
Ώρα προσέλευσης: 11.30 – Ώρα έναρξης: 12:00
Και ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη
Το ίδιο Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί και εκείνος στην πόλη για να πάρει μέρος στην προσυνεδριακή εκδήλωση της ΝΔ.
Όπως την περασμένη φορά έτσι και τώρα ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με διάθεση μιας ακόμη ηχηρής παρέμβασης στις τρέχουσες εξελίξεις και κυρίως με προτάσεις γύρω από τα μείζονα πολιτικά και κοινωνικά επίδικα.
