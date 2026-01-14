Υπό αμφισβήτηση και το 2026 η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, σε νέα δημοσκόπηση. Νέοι «παίκτες» απειλούν τις υφιστάμενες και ούτως ή άλλως εύθραυστες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Η πολυήμερη κρίση με τα μπλόκα των αγροτών, ο δραστήριος Αλέξης Τσίπρας, το «ανοιχτό παράθυρο» δημιουργίας κόμματος και τα ανοιχτά πλέον χαρτιά της Μαρίας Καρυστιανού, ξαναφτιάχνουν το μονοπάτι προς τις κάλπες.

Σταθερά σε χαμηλές «πτήσεις» η Νέα Δημοκρατία – Η πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Τα ευρήματα της έρευνας της RealPolls για το Protagon, της πρώτης για το 2026 που διεξήχθη το διήμερο 11-12 Ιανουαρίου, δηλαδή μετά και τις δηλώσεις Καρυστιανού, είναι αποκαλυπτικά.

Κολλημένη η… βελόνα

Σε μια πρώτη ανάγνωση, οι μετρήσεις περιγράφουν μια επίμονα αμετάβλητη δημοσκοπική συνθήκη –το κυβερνών κόμμα είναι σταθερά και αδιαμφισβήτητα πρώτο και η αντιπολίτευση κατακερματισμένη, όμως, παράλληλα, το ερώτημα της κυβερνησιμότητας παραμένει: η ΝΔ, στην πρόθεση ψήφου συνεχίζει, παρά τα όποια κέρδη της αυτόν τον μήνα, να μετριέται κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου και μακριά από τις εκλογικές της επιδόσεις σε εθνικές κάλπες στην πρόβλεψη αποτελέσματος.

Η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 24,4%, σημειώνοντας άνοδο άνω της μονάδας σε σύγκριση με την έρευνα του Δεκεμβρίου. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος το κυβερνών κόμμα μετρήθηκε στο 28,7%, σημειώνοντας οριακή άνοδο από τον Δεκέμβριο.

Τα συγκεκριμένο ποσοστό είναι οριακά πάνω από την επίδοση των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά σημαντικά κάτω από τα ποσοστά της ΝΔ στις δίδυμες βουλευτικές εκλογές του 2023.

Η μάχη της δεύτερης θέσης

Μεγάλες είναι οι μεταβολές στον χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας ενισχύεται επωφελούμενη από την αντισυστημική ρητορική που κυριαρχεί στη δημόσια σφαίρα και την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην πρόθεση ψήφου και στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται ξανά δεύτερο, με 9,2% και 13,6% αντίστοιχα, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποχωρεί τρίτο με 7,8% και 10,3%, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες σε σύγκριση με την έρευνα του Δεκεμβρίου (9,4% και 12,5%).

Στη σκιά της συζήτησης για το «κόμμα Τσίπρα» και το «κόμμα Καρυστιανού», ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 4,1% στην πρόθεση και στο 5,3% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερά, με την Ελληνική Λύση στο 6,9% στην πρόθεση ψήφου και στο 9% στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος (+0,3), το ΚΚΕ στο 6,3% και στο 7,7% (-0,1), τη Φωνή Λογικής 3,6% και στο 4,3% (-0,5) και το ΜέΡΑ25 στο 2,8% και στο 4,5% (+0,1).

Αύξηση παρατηρείται στο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα»: από το 7% τον Δεκέμβριο, το ποσοστό εκτινάσσεται στο 12,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι μετρήθηκαν στο 14,8%.

Το 43,7% ζητά «ένα νέο κόμμα»

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει και μια υφέρπουσα κρίση του πολιτικού συστήματος, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως μια μαγιά για την ανάδειξη νέων κομματικών σχηματισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση «Εμπιστεύεστε το υπάρχον πολιτικό σύστημα» μόλις το 33,2% απαντά θετικά (14,3% «σίγουρα ναι» και 18,9% «μάλλον ναι»), ενώ το 66,1% δηλώνει δυσπιστία (24% «μάλλον όχι» + 42,1% «σίγουρα όχι»).

Η δυσπιστία αυτή δεν παραμένει θεωρητική. Όταν οι πολίτες ερωτώνται «ποιος μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα» οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές: Το 43,7% απαντά «ένα νέο κόμμα», το 24,5% η σημερινή κυβέρνηση, το 16% κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα, και μόλις το 5,8% η αξιωματική αντιπολίτευση.

Πόσοι λοιπόν θα ψήφιζαν αυτό το «νέο κόμμα»;

Στο ερώτημα που τέθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου θα είναι αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας το 4,6% λέει «σίγουρα ναι» και το 11,4% «μάλλον ναι».

Στο ίδιο ερώτημα για την κυρία Καρυστιανού 9,3% απαντούν «σίγουρα ναι» και 18,3% «μάλλον ναι».

Ειδικό ενδιαφέρον, είχαν οι απαντήσεις στο ερώτημα για τους λόγους που θα ψήφιζε κάποιος την κυρία Καρυστιανού. Ενα 19% απάντησε «επειδή πιστεύω ότι μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα», ένα 18,6% «επειδή θέλω να στείλω μήνυμα στα υπόλοιπα κόμματα» και ένα 55,3% «δεν θα την ψήφιζα». Από όσους θα ψήφιζαν η κατανομή μεταξύ «πεποίθησης» και «ψήφου διαμαρτυρίας» είναι σχεδόν ισομερής.

Το αν το «κόμμα Καρυστιανού» θα καταφέρει να μετατρέψει τη δημοσκοπική δυναμική σε πολιτική πραγματικότητα, μένει να φανεί, καθώς, εκτός των άλλων, σύμφωνα με την έρευνα κοινής γνώμης θα πρέπει να πείσει ένα 56% που αμφιβάλλει ότι μπορεί το κόμμα να στελεχωθεί χωρίς γνωστούς πολιτικούς και επιπλέον να ικανοποιήσει ένα 85% που θέλει να γνωρίζει τα στελέχη πριν ψηφίσει.

Τι θα γινόταν αν…

Από τα ευρήματα της δημοσκόπησης ενδιαφέρον παρουσιάζει και τα παρακάτω στοιχεία.

Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτινάσσεται από το 7,8% στο 15,7%. Κόμματα αρχηγικά, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, βλέπουν τα ποσοστά τους να εξαερώνονται.