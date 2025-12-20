Κόλλησε η βελόνα, άρχισε η γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία

Μπορεί η φράση «κόλλησε η βελόνα» να έχει συνδεθεί με το ΠΑΣΟΚ, τη δημοσκοπική στασιμότητα του Νίκου Ανδρουλάκη και τις προειδοποιήσεις του Παύλου Γερουλάνου για την πορεία του κινήματος όμως φαίνεται πως πλέον χαρακτηρίζει και τη Νέα Δημοκρατία.

Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση κινείται κάτω από το 30% κάτι που επιβεβαιώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται εκτός τροχιάς αυτοδυναμίας. Πιο συγκεκριμένα, στην Metron Analysis στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 27%, δηλαδή είχε πτώση 2 μονάδες από τον Νοέμβριο και κάτω από το ποσοστό των εκλογών. Στην GPO η Νέα Δημοκρατία έμεινε 2 μονάδες κάτω από το 30%, στην MRB 29,2% ενώ και στην Pulse η Νέα Δημοκρατία έμεινε κάτω από το 30%.

Το γεγονός λοιπόν πως η βελόνα έχει κολλήσει κάτω από το 30% φαίνεται πως έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία σε μια σειρά κεντρικών στελεχών του κόμματος, σε υπουργούς που φοβούνται για τα υπουργεία τους και φυσικά στους βουλευτές που γνωρίζουν πως με τέτοια ποσοστά πολλοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα βουλευτικά έδρανα.

Σκέψεις για την επόμενη μέρα

Κυρίως όμως ανησυχούν ή διερωτώνται για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Κοινός τόπος μεταξύ των γαλάζιων στελεχών είναι πως η απώλεια αυτοδυναμίας είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές μπορεί να δημιουργήσει σεισμικές δονήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να φτάσουν ακόμα και στη θέση του προέδρου.

«Με δεδομένο πως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνητικό εταίρο για συγκυβέρνηση, τότε δεν μπορεί να αποκλειστεί η πίεση να κορυφωθεί και οι αλλαγές στην πυραμίδα της Νέας Δημοκρατίας να φτάσουν μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη» ήταν το σχόλιο στελέχους της ΝΔ. Η πίεση άλλωστε για σταθερότητα, ασφάλεια και κυβερνησιμότητα θα χτυπήσει πολλαπλά τη Νέα Δημοκρατία από την στιγμή που η ίδια εμφανίζεται εδώ και χρόνια ως δύναμη σταθερότητας. Η πίεση όμως δεν θα έρθει μόνο από εξωγενείς παράγοντες. Γαλάζια στελέχη εκτιμούν πως αν η κατάσταση αυτή παγιωθεί, η Νέα Δημοκρατία μείνει εκτός τροχιάς αυτοδυναμίας και στις ερχόμενες εκλογές πράγματι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βγει αυτοδύναμος, τότε η εσωκομματική αντιπολίτευση θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της.

Πηγές από τη Νέα Δημοκρατία θυμίζουν πως κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Αντώνη Σαμαρά μετά το δημοψήφισμα του 2015 καθώς και ότι την ίδια γκρίνια είχε αντιμετωπίσει ο Κώστας Καραμανλής μετά την εκλογική ήττα του 2009 από τον Γιώργο Παπανδρέου.